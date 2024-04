Britové zvažují dodání speciální zbraně na Ukrajinu. Test na bojišti

Ačkoli ruský prezident Vladimir Putin rád říká, že ukrajinský národ neexistuje a fakticky to jsou jen trochu jiní Rusové, v praxi mu to nebrání vydávat rozkazy o mrzačení a vraždění dětí okupantskou ruskou armádou. Mladý kluk přišel o nohu. A teď o svém hrůzném zážitku promluvil. A mezitím na Ukrajině dál a dál teče krev a Rusové útočí v celé řadě směrů. A Velká Británie zvažuje, že Ukrajině poskytne speciální zbraň.

Ruská válka proti Ukrajině trvá už 780 dní. A každý jeden z těchto dní Rusové buď zranili či zavraždili několik mužů, žen a dětí. Některé ukrajinské děti si proto dnes kladou otázku, proč zrovna ony mají po ruském útoku minou či bombou jen jednu nohu či jednu ruku, když většina dětí má stále nohy dvě a může běhat po sídlišti. Případně chytit hozený míč.

Jedenáctiletý Oleksandr Rešetnjak z Charkovské oblasti si stále živě pamatuje, jak držel pahýl utržené nohy a snažil se zastavit krvácení. Dne 17. ledna mířil Oleksandr a jeho 13letá sestřenice Alina do obchodu s potravinami v jeho rodné vesnici Malyj Burluk poblíž Kupjansku na východě Charkovské oblasti, aby si dali něco po obědě. Ruské jednotky začaly ostřelovat oblast. Poblíž dětí dopadla střela. Alina utrpěla těžká zranění a o 10 dní později zemřela v kómatu. Oleksandr útok přežil, ale přišel o část pravé nohy,“ napsal server Kyiv Independent s tím, že za chvíli dorazili na místo ukrajinští vojáci a snažili se děti zachránit.

„Za více než dva roky ruské brutální invaze v plném rozsahu bylo podle úřadu generálního prokurátora zabito téměř 550 ukrajinských dětí a téměř 1300 zraněno. … Maryna Ponomarová z Chersonské oblasti se ve věku šesti let stala prvním dítětem, které dostalo protetiku na Ukrajině poté, co přišlo o končetinu v důsledku ruské totální invaze. Před ní byly děti s válečnými amputacemi posílány do zahraničí. Ruské ostřelování zasáhlo Marynin dům ve vesnici Vysokopillja, když jej začátkem května 2022 obsadili Rusové. ‚Střela protrhla střechu a dopadla přímo k našim nohám,‘ vzpomíná Marynina matka Natalija Ponomarová. ‚Otevřela jsem oči a viděla jsem, jak moje dítě křičí a má roztříštěnou nohu‘,“ pokrčovala v popisu situace server.

„Když jsme si šli hrát ven, a ona viděla jiné děti (bez postižení), začala plakat a říkala, že už nikam nechce,“ doplnila maminka s dovětkem, že dnes už dívka chodí po venku sebevědomě.

Další dívka přišla po ruském útoku o obě nohy, ale s maminkou odjela do USA a dostala 2 protézy, s kterými se postupem času naučila chodit.

Mezitím na Ukrajině dál teče krev.

Ukrajinský generální štáb podle serveru Ukrajinská pravda oznámil, že Rusové tlačí na novopavlovský směr. V poslední době provedli 19 útoků v tomto směru. Na druhé straně prý Rusové neprovedli útoky na Kubjansk a Lyman.

Za uplynulý den se na frontě odehrálo 81 bojových střetnutí, nepřítel provedl 2 raketové a 72 leteckých úderů, provedl 116 útoků raketových salv.

„Ve směru na Bachmut naši vojáci odrazili 24 útoků,“ prozradil také ukrajinský generální štáb. Ve směru na Avdijivku prý obránci odrazili 16 útoků.

„Na Chersonském směru se nepřítel nevzdává úmyslu vytlačit naše jednotky z předmostí na levém břehu Dněpru. Během dne tedy provedl 5 neúspěšných útoků na pozice našich jednotek v oblasti osady Krynka,“ zaznělo také ze strany ukrajinských vojáků.

Podle serveru Kyiv Post Velká Británie zvažuje, že Ukrajincům pošle speciální zbraň. Velká Británie zvažuje vyslání laserového prototypu „DragonFire“ na Ukrajinu. Může jít o zbraň, která by mohla změnit rovnováhu na bojišti.

„DragonFire Laser Directed Energy Weapons (LDEW) je projekt britské vládní Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) a soukromých obranných firem MBDA, Leonardo a QinetiQ. LDEW má být nasazen jak na válečných lodích, tak na budoucích obrněných transportérech. Vystřeluje koncentrovaný paprsek energie neviditelný pro lidské oko, který zaostřuje 37 kanálů laserových paprsků o výkonu 1,5 kW uspořádaných do šestiúhelníkového pole, sloučených a zesílených zrcadly. Poprvé byl úspěšně testován ve Velké Británii již v roce 2022,“ napsal server s tím, že válka na Ukrajině by byla vhodným prostorem k testování takové zbraně.

V březnu prý zveřejnilo britské ministerstvo obrany video úspěšného pokusu proti vzdušnému cíli, přičemž každý výstřel stál přibližně 10 liber (12,5 dolaru). Spekuluje se také, že laserové zbraně, jako je DragonFire, fungující rychlostí světla, by mohly čelit vysokorychlostním cílům, jako jsou hypersonické střely.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.