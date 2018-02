Britský novinář se obává: Schulz ví, že má poslední šanci prosadit své eurofilní vize. Teď půjde přes mrtvoly

Komentátor deníku Die Welt Alan Posener popsal čtenářům ve Velké Británii, co čeká Evropu, pokud se v Německu skutečně zrodí další vláda velké koalice Angely Merkelové (CDU/CSU) a sociálního demokrata Martina Schulze. Pro země střední Evropy ani pro Británii to prý nebude příliš veselé. Jeho slova přinesl britským čtenářům server britského deníku The Guardian.

V Německu je téměř hotová nová vláda. Jsme velmi blízko obnově dosud vládnoucí velké koalice, tedy CDU Angely Merkelové, její sesterské CSU v čele s Horstem Seehoferem a sociální demokracií vedené Martinem Schulzem. Sociální demokraté sice musí koaliční smlouvu schválit ve vnitrostranickém referendu, ale Posener má za to, že ji schválí, i když nejmladší členové německé sociální demokracie jsou velmi důrazně proti.

Kdyby byl Posener v jejich situaci. Také by byl proti. Sociální demokracie je s malou přestávkou u moci od roku 1998 a mladí sociální demokraté věří, že by jí pobyt v opozici prospěl. Prospěl by i oněm mladým sociálním demokratům. Mohli by stoupat po stranickém žebříčku a v letech 2021 až 2025 třeba hrát důležitou roli v nové vládě sociální demokracie po boku se Zelenými a postkomunistickou stranou Die Linke neboli Levice.

Martin Schulz přetavil katastrofu sociální demokracie v osobní triumf

Jenže Martin Schulz není mladým sociálním demokratem, je protřelým politickým hráčem a má před sebou vidinu ministra zahraničí Spolkové republiky Německo. To je velké lákadlo. Komentátor deníku Die Welt k tomu poznamenává, že Schulz dokázal pozoruhodnou věc. Velkou porážku, kterou ve volbách utrpěla německá sociální demokracie, dokázal Schulz přetavit ve velký osobní triumf.

Merkelová původně vyjednávala o koalici se Zelenými a s liberály z FDP, ale o koalici ve skutečnosti stála jen Merkelová a Zelení. Posener má za to, že FDP nikoliv. A tak se Merkelová musela vrátit k velké koalici, kterou obnovila jen za cenu toho, že hodně, podle Posenera opravdu hodně, ustoupila sociální demokracii. Sociální demokraté podle všeho teď budou držet státní kasu, budou mít post ministra zahraničí, díky čemuž CDU přijde o velký vliv. Horst Seehofer (CSU) se navíc pravděpodobně stane ministrem vnitra, takže břímě uprchlické krize a případných teroristických útoků, které mohou přijít, bude ležet na něm.

Alan Posener má za to, že touto dohodou Merkelová jen posílí Alternativu pro Německo, která bude moct tvrdit, že je jedinou skutečně pravicovou stranou v celé zemi.

Naproti tomu sociální demokraté skutečně mohou slavit. Budou mít pod kontrolou finance, s jejichž pomocí dnes již bývalý ministr financí – velmi konzervativní a šetřivý ministr financí – Wolfgang Schäuble ovlivňoval dění v EU. Ve Francii tak podle komentátora mohou začít slavit, protože v Schulzovi najdou mnohem lepšího partnera pro své plány na hlubší integraci EU, a to i integraci ekonomickou.

Špatná zpráva pro Česko i pro Británii

A co bude znamenat pro Evropu, že se ministrem zahraničí Německa stane právě Schulz? „Martin Schulz je coby bývalý předseda Evropského parlamentu eurofilem. Nedávno navrhl, aby se v roce 2025 zrodily Spojené státy evropské. Nejsou to jen prázdná slova. Schulz je idealista a toto je pravděpodobně jeho poslední šance své vize prosadit v reálné politice,“ napsal Alan Posener.

Můžeme tak očekávat, že Evropská unie bude mít svého ministra financí nebo možná ministra pro hospodářství a bude se hledat cesta, jak masivně pomoci zadluženým státům na jihu Evropy. Zřejmě narazí na odpor zemí V4, napsal také Posener, ale to prý Schulze ve snahách po další integraci EU nezastaví. Bude se snažit Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko přesvědčit o tom, že německo-francouzský evropský motor je silný, a proto stojí za to přimknout se k tvrdému jádru EU. Současně bude velmi tvrdým vyjednavačem o Brexitu, aby Češi, Poláci, Slováci i Maďaři viděli, že případný odchod z EU je bude opravdu hodně bolet.

„Znamená tedy obnova staré koalice, že německá politika pojede dál stejným špatným směrem? Pochybuji. Věci se ještě zhorší,“ předpověděl v závěru článku komentátor.

autor: mp