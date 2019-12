Bruselský lidovec Svoboda: Kdyby bylo místo voleb druhé referendum, žádný Brexit by nebyl. A Johnson je usvědčený lhář

Svoboda si všímá skutečnosti, že kdyby ve Velké Británii platil poměrný systém, tak by na počet hlasů vyhrály strany pro setrvání Velké Británie v Evropské unii. „Jinými slovy, kdyby se konalo namísto voleb druhé referendum, tak žádný Brexit nebude. To píši hlavně pro ty, kdo budou říkat, že britský lid jasně promluvil...“ poznamenal Svoboda.

Následně se pustil do britského premiéra Borise Johnsona. Podle jeho slov ti, co jej měli možnost poznat, říkají, že se na jednáních ukazoval jako zcela nekompetentní. „Navíc je to usvědčený lhář z minulého referenda. Do jisté míry ale může být pravdou, že v těchto volbách šlo také o to, že přese všechny nedostatky je pro Brity přijatelnější jako premiér Johnson než Corbyn, čemuž rozumím: kdo neumí říci jasný názor k tak zásadní otázce jako Brexit, nemůže stát v čele země. Britský lid tedy má, co si zvolil,“ podotkl Svoboda.

Znamená pak toto hlasování, že by se mohlo oddělit Skotsko? To se podle Svobody ukáže stejně jako to, jaký bude osud Severního Irska. „Nespojí se nakonec s Irskou republikou? Mimochodem, budoucí existence této celní hranice poněkud disonuje s výroky britského premiéra o získání zpět kontroly nad zemí a jejími hranicemi, naopak Brexit tímto přinese narušení suverenity UK,“ uvedl Svoboda.

Závěrem se pak Svoboda zamyslel nad tím, zda Brexit dlouhodobě oslabí Velkou Británii. Na to si prý budeme muset ještě počkat. „Brexit posílí vliv eurozóny uvnitř EU, protože UK byl jediný velký členský stát, který nebyl v eurozóně. Podle mého odhadu se tato skutečnost nutně odrazí i na politických rozhodnutích i mimo měnové otázky,“ poznamenal Svoboda závěrem se slovy, že Evropská unie se bude moci nyní soustředit na budoucnost.

