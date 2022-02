Buď si to uvědomí, nebo bude problém... Patrik Nacher zasadil ránu Fialovi a spol. Toto musí skončit

reklama

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher si po volbách založil YouTube kanál s rubrikou nazvanou Dvojí metr. „S občany aktivně komunikuji na sociálních sítích – Twitteru a Facebooku. Řekl jsem si, že to v novém volebním období doplním o YouTube kanál, o videa. Budu tam dávat výstupy z médií, projevy v Poslanecké sněmovně, aby bylo vidět, že opravdu vystupuji, a to věcně, k odborným záležitostem, a že se zabývám ochranou spotřebitele, ale i třeba politickou korektností,“ vysvětlil ParlamentnímListům.cz.

„Název rubriky Dvojí metr pak použiji i pro svoji další knihu, kterou budu psát. Rubriku mám rozdělenou na čtyři základní kapitoly. Aktuality z politiky, co se stalo za poslední týden. Ochrana spotřebitele, to znamená nějaké osvětové věci a informace jako například Milostivé léto, energošmejdi, zákony, které probíráme na ochranu spotřebitele, hromadné žaloby a podobně. Pak je to politická hyperkorektnost, to bych nebyl já, abych to tam neměl. Dále dvojí metr, kde si všímám věcí, které jsou sice černé na bílém, ale nemusejí být černobílé. Kde to, co jednou vadí, podruhé ta sama situace nevadí. Poslední část jsou zajímavosti ze sociálních sítí. Když narazím na nějakou repliku, text, dám to tam a komentuji,“ objasnil.

„V rámci těch aktualit se nedalo nekomentovat, že jsem měl pocit, že když už docházejí různé mutace, tak se zmutovala chřipka s covidem a nazvalo se to chřipcovid. Což už u spousty lidí může – jakkoliv je to vážná věc – vyloudit úsměv na rtu. Ani ve snu mě nenapadlo, že během následujícího týdne vznikne kombinace delty a omikronu a nazve se to deltakron. Stejně jako na nápad v Austrálii povinně očkovat proti covidu domácí zvířata,“ upozornil s tím, že se věci vždy snaží vysvětlovat. „U toho očkování samozřejmě vím, že domácí zvířata mají dávno povinné očkování proti vzteklině, psince a tak. To jsou však vakcíny trvalé, dlouhodobé. Ne jako proti covidu, kde se to i u lidí mění. Co mělo být navždy, je na rok. Co mělo být na rok, je na devět měsíců. Co mělo být na devět měsíců, je na šest měsíců. Mění se to za pochodu. Není to klasická vakcína, jako když jdete na tetanovku a víte, že znova tam půjdete až za 15 let,“ upozornil.

Důležité téma, které pražský poslanec také rozebíral ve Dvojím metru, byla vysoká a stále stoupající cena energií v zemi, která elektrické energie vyrábí dostatek. „Snažil jsem se to popsat na grafu, aby lidé viděli, jak se u nás vyrábí elektřina, respektive z jakých zdrojů. Jaké místo tam má jaderná energetika, uhlí, plyn. Aby to bylo vizuálně krásně vidět. V momentě, kdy tyto tři zdroje elektřiny úplně nesmyslně škrtnete – kvůli Green Dealu, politice a nejasnostem (i to jádro není úplně jisté), aby si to lidé představili, zda je to udržitelný stav,“ konstatoval. K tomu je ovšem třeba přičíst i to, že se spalovací motory u aut nahradí elektrickými. „To znamená, že kromě současné spotřeby se k tomu musí přičíst obrovská další spotřeba. Vím, o čem mluvím, protože mám elektroauto. Vím, jaké má plusy a jaké minusy. Kdybychom škrtali první tři položky – jádro, uhlí, plyn – a přidali elektroauta, tak to nevychází. Jsou to jednoduchá čísla,“ vypočítal.

V pořadu Dvojí metr se také vrátil k rekordně dlouhé Sněmovně při schvalování vlády. Což bylo opozici vyčítáno, že jednání zbytečně prodlužuje, když bylo dopředu jasné, že vláda důvěru stejně získá. „Osobně jsem si myslel, že skončíme kolem půlnoci. Nejsem příznivcem uměle natahovaných debat. Ale musím připomenout, že současná koalice, minulá opozice, hodila bumerang. Obstruovala, kde mohla. U stavebního zákona, EET, Dukovan, dovolby členů Rady České televize. Ta se táhla od března do voleb, půl roku. Na jedné schůzi v jednom dni si vzali kontinuálně na sebe navazujících jedenáct a půl hodiny pauz. Teď je to rozčiluje,“ okomentoval.

„Můj přístup je, že nebudu dělat to samé. Nebudu číst jako Kalousek nějakou evropskou směrnici. Budu se snažit k tomu přistupovat věcně. Zároveň ale není možné, aby se oni – kteří tak často obstruovali – kvůli tomu rozčilovali po čtrnácti dnech Sněmovny. Je to hodně o dohodě mezi koalicí a opozicí. V tomto případě musí přijít koalice s nějakým návrhem na opozici. Řeknou nějaké své priority, my zase, s čím nesouhlasíme, ale budeme o tom debatovat, a co je pro nás červená karta, kde s tím bytostně nesouhlasíme a uděláme všechno pro to, aby se to neprojednalo, a jestli chtějí něco projednat, ať to předřadí. Stejně jako k takovýmto debatám docházelo v minulosti, kdy oni otevřeně říkali, že EET budou obstruovat. A rok to dělali. Kdo rozdává rány, musí je umět i přijmout,“ konstatoval.

„My se chováme podobně. Férově jim řekneme, tady to je pro nás no go zóna, tady ne. Dříve nebo později to prohlasují, ale nějakou dobu to potrvá. Musejí si to odprožít. Není možné, aby politici, kteří když byli v opozici, natahovali zákon rok, měli představu, že když jsou v koalici, tak se to vyřeší za týden. Tak svět nefunguje,“ uvedl Nacher. „Buď si to uvědomí, nebo bude problém. Oni opozici potřebují minimálně třeba na párování. Třináct z jejich poslanců jsou ministři. Pokud budou v resortech, nebudou ve Sněmovně. Je v jejich zájmu párování. Nemyslím si, že je taktické dělat válku mezi koalicí a opozicí. Nejsem toho příznivcem. Většina by neměla válcovat menšinu. Ale také menšina nevydírat většinu. Je to o tom, najít vyváženou pozici. Mám pocit, že oni to vzali za špatný konec,“ domnívá se a zavzpomínal, že debatu při schvalování důvěry vládě opravdu směřovali k tomu, aby skončila o půlnoci. Ale pak jeden z koaličních poslanců vystoupil arogantně s tím, že hlasy opozice nepotřebuje, ať si blekotají, co chtějí. „Tím vyprovokoval další lidi, kteří se předtím už odhlásili. A debata pokračovala a natahovala se. Ano, oni mají ve Sněmovně 108 hlasů. Ale demokracie je o tom, že dnešní většina je budoucí menšina. Dnešní koalice je budoucí opozice. Takto to funguje a je to tak správně. To znamená, že když je někdo teď arogantní, vrátí se mu to. Zároveň se to vrátí tomu, kdo byl předtím permanentní negativista, všechno bylo podle něj špatně,“ upozornil.

Iracionální, bezduchá, trapná nenávist

Nacher také vybral ze sociálních sítí jeden podivuhodný výrok, kde ho jeden uživatel nařkl z toho, že spolu s kolegy z ANO dělá kampaň goebbelsovského typu. Šlo o účast diskutovaného poslance Jana Farského na hlasováních. „Voliči pětikoalice, kteří obviňují voliče ANO, že jsou to ovce, tak se ukazuje, že jsou sami ovce. Neměli rádi, když Andrej Babiš mluvil o kampani. Teď oni sami po krátké době začali mluvit o kampani. To, že tam ten pán přidal ještě, že goebbelsovského typu, je úplně mimo kontext,“ sdělil.

„Kampaní nazval moji reakci na Jana Farského. Když se objevila kritika, že tu půl roku nebude, tak si někdo porovnal jeho účast ve Sněmovně s účastí Andreje Babiše. K tomu jsem uvedl, že srovnávat účast poslance a premiéra je nefér. Premiér obecně (stejně jako ministři) je ve Sněmovně méně. Nikdy bych třeba nesrovnával svoji účast se současným premiérem Fialou. Napadlo mě tedy srovnat srovnatelné. Farský byl předseda klubu, tak srovnat všechny předsedy poslaneckých klubů. Toto srovnání jsem zveřejnil. Z něj vyplynulo, že z předsedů klubů tam Jan Farský byl nejméně často. Jsou to fakta, popis reálií. A přesto někdo reagoval tímto způsobem. Místo argumentů narážka na moji výšku a že to je kampaň. Je to úplně iracionální, bezduchá, trapná nenávist. Přišlo mi to absurdní, a proto jsem to do té rubriky zařadil,“ vysvětlil.

Na Facebooku má také poslanec sdílený text o americké plavkyni, která se narodila jako muž, a teď v kategorii žen svými časy drtí své soupeřky. Což je obecný problém, před kterým současný sport stojí. „Nespojoval bych to s právem člověka, aby se cítil, jak chce, nebo aby se přeoperoval, na co chce. V tomto je společnost 21. století velmi svobodná, nejsvobodnější, co jsme kdy byli. Není však možné vytvářet nové nespravedlnosti. To znamená, aby přeoperovaný muž na ženu závodil v kategorii žen. To ubližuje ženám, protože proporce mužů a žen jsou rozdílné. Tady se v rámci boje za nějakou spravedlnost vytvářejí další nespravedlnosti. Nevím, kde to skončí,“ uzavřel Patrik Nacher.

