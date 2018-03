Budeme si starosty volit přímo? Mohl by nastat chaos, varuje Feri z TOP 09

Za pár let se může komunální politika hodně proměnit. Češi, Moravané a Slezané si možná zvolí starosty a primátory přímo. Hnutí ANO Andreje Babiše, uskupení Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, Piráti a komunisté se shodují na tom, že by se starostové měli volit přímo. Mají ústavní většinu, takže ve Sněmovně mohou zákon prosadit.

Politici věří, že přímá volba zvedne zájem občanů o veřejné dění. K volebním urnám lidi přilákala už přímá volba prezidenta a politici zmíněných stran věří, že se podobný efekt projeví i u komunálních voleb. Hnutí ANO si od úpravy také slibuje, že už nebude tak snadné obejít vítěze voleb zákulisními dohodami na radnicích.

Spor se však vede o to, jak bude přímá volba vypadat. V horní komoře zmíněné strany nemají většinu, takže obě komory musí najít nějaký kompromis, na kterém se shodnou. Dosažení kompromisu nebude snadné, protože ODS, ČSSD či hnutí Starostové a nezávislí jsou skeptičtí. „U velkých obcí a měst by se musely posílit pravomoci hlavy obce, jinak hrozí vznik sporů a rozklad komunální politiky,“ přiblížil výhrady předseda STAN Petr Gazdík. Nejmladší český poslanec Dominik Feri (TOP 09) doplnil, strana žádný návrh na přímou volbu starostů nepodpoří, ale když už se zákon projednává, budou se poslanci snažit o to, aby byl co nejméně škodlivý. „Nepodpoříme žádný návrh, ale budeme se účastnit práce na něm, aby byl napsán rozumně a nevedl k chaosu,“ uvedl.

A jak by přímá volba mohla vypadat? Jednu z možností nastínil i prezident Zeman ve svém inauguračním projevu. Občané by starostou zvolili politika vítězné strany skrze preferenční hlasy. Další možností je, že by lidé dostávali u komunálních voleb 2 lístky. Jeden se zastupiteli a jeden s kandidáty na starosty. Tato možnost by se líbila Pirátům.

Tomio Okamura z SPD by si také dokázal představit, že by se ze starosty a případně z hejtmana stal politik s větší odpovědností, který by nesl odpovědnost za práci členů rady města či kraje. Hejtman či starosta by se tak ocitl v pozici podobné úloze prezidenta USA.

O zákonu se ale teprve jedná a jeho prosazení může zabrat i několik let.

