Byla to past, vyhrkl ve studiu Fiala z SPD. Šlo o pozvánku premiéra k jednání

V nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi se představitelé vládní koalice - ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s Janem Skopečkem (ODS) - a zástupci opozice Radimem Fialou (SPD) a Alešem Juchelkou (ANO) tvrdě přeli o klíčová témata – od ukrajinské války až po migrační politiku.

Hladík zásadně odmítl často citované prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa, že by mohl válku na Ukrajině ukončit do 24 hodin. „Slova Donalda Trumpa, že udělá na Ukrajině mír za 24 hodin, neplatí. Rusko očividně mír nechce. Mír musí znamenat nějaké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Měli jsme tu Minské dohody, Rusko je vždy porušilo,“ vyjádřil svůj názor Hladík, a že diplomatické řešení musí být podpořeno silnou pozicí Západu.

Juchelka naopak uvítal rostoucí tlak na diplomatické řešení. „Jsem rád, že se od válčení přešlo k diplomacii. Slibuji si od toho, že příměří by mělo do Velikonoc nastat. Tlak se bude stupňovat od ‚koalice ochotných‘ i od Trumpovy administrativy. My jsme po diplomacii volali celou dobu,“ prohlásil Juchelka a zkritizoval Evropskou komisi za nedostatečnou aktivitu v mírových jednáních.

Skopeček však varoval před naivními představami o rychlém míru. „Obě ty strany si udělaly spoustu zlého. Že nastane mír rychle a bezproblémově, to je iluzorní. Putin bude chtít slabou Ukrajinu, oslabenou. Ta jednání nebudou jednoduchá,“ řekl, a že Rusko bude usilovat o maximální oslabení Ukrajiny před případnými jednáními.

Radim Fiala podpořil snahy USA o příměří. „Jsem rád, že USA se účastní a snaží o mír, o příměří. Pro obyčejné Ukrajince je potřeba ten konflikt zastavit,“ řekl Fiala a varoval před eskalací konfliktu. „Spojené státy mají dostatečné informace, co se děje na Ukrajině, a Trump nechce, aby se konflikt přelil v celosvětový jaderný konflikt,“ řekl Fiala.

Utajené jednání Sněmovny

Ostrá výměna názorů se strhla kolem nedávné utajené schůze Sněmovny věnované obraně státu. Juchelka obvinil vládu ze strachu z opozičních dotazů. „Ta mimořádná schůze nezafungovala. Byl tam strach z našich otázek. Chtěli jsme odpovědi na tendry v armádě,“ vysvětloval Juchelka. Podle něho vláda svým jednáním obelhala občany České republiky. „Byl to pouze truc vlády, aby občané neslyšeli, v jakém stavu armáda je,“ prohlásil.

Skopeček však kontroval, že ANO a SPD samy odmítly jednání u premiéra. „Pan premiér svolal jednání všech parlamentních stran, protože bezpečnostní situace ve světě se změnila. Zástupci ANO a SPD nepřišli. A to je podle mě chyba. Poté vycítili z veřejnosti tlak, tak se snažili vybrat zatáčku kritiky tím, že svolali mimořádnou schůzi,“ řekl. Dodnes podle něj opozice pouze hledá důvody k útoku na vládu, místo aby konstruktivně spolupracovala.

Radim Fiala z SPD obvinil vládu z politické hry: „My jsme třikrát navrhovali mimořádný bod ohledně obrany, ale vládní koalice nám to zamázla,“ rozohnil se Fiala. A popsal i to, jak SPD chápala a chápe pozvánku na společné jednání, které premiér nabídl opozičním stranám. „Byla to past, politická past,“ řekl za souhlasného přikyvování Aleše Juchelky. „Ve Sněmovně nám nedovolí mluvit o obraně,“ dodal.

Vláda plánuje navýšení výdajů na obranu o osm miliard korun. Podle Hladíka záležitost neohrozí rozpočtovou stabilitu. „Nebude potřeba měnit zákon o rozpočtu. Garantuju, že dodržíme schodek státního rozpočtu,“ ujistil Hladík.

Skopeček dodal, že ODS nechce zvyšovat daně ani zadlužování: „Nechceme kvůli obraně zvyšovat daně ani se zadlužovat. Dá se očekávat, že budeme mít pozitivní hospodářský růst,“ řekl Skopeček, a že díky hospodářskému růstu se zvýšené výdaje na obranu podaří zvládnout.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 82% Nemá 16% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14636 lidí

A rozjela se vášnivá debata nad Green Dealem. Juchelka ostře zaútočil na klimatickou politiku EU: „Prioritou je, že musí skončit celý Green Deal. To je mrtvá věc. Tato vláda nás zadlužuje o 300 miliard ročně navíc.“ Varoval zejména před dopady emisních povolenek: „Nechci povolenky. Zdraží to všem rodinám a domácnostem život o 13 až 25 tisíc ročně.“

Hladík však hájil zelené investice: „Ze státního rozpočtu nejde na dekarbonizaci ani koruna. Zelená politika je o šetření výdajů. Zelená dohoda je o využívání zdrojů tady, je to o recyklaci, třídění, to je realita.“

Skopeček připustil, že Green Deal může ohrozit konkurenceschopnost ČR: „Největší náklad Green Dealu je, že se snižuje konkurence EU vůči světu. My jsme nejprůmyslovější země EU, ten Green Deal je pro nás o to bolestnější.“

V závěru debaty se řešila migrace. Ve středu bude Sněmovna projednávat poslanecký návrh premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) na zpřísnění azylové legislativy ČR. Hladík zdůraznil nutnost přísnějších pravidel: „I Německo přistoupí k přísné migrační politice. A my nesmíme mít méně přísné azylové zákony než Německo, protože bychom na to doplatili.“

Radim Fiala však kritizoval tzv. migrační pakt EU: „Poláci řekli, že ho nebudou dodržovat, tak ho také nedodržujme.“ Juchelka dodal: „Migrační pakt je skutečný důvod, proč musíme tak rychle měnit legislativu.“

Skopeček varoval před riziky masové migrace: „Považuju masovou migraci za sebevraždu Evropy. Je iluzorní si myslet, že když je Německo nyní cílovou zemí, že bychom v další vlně nemohli být cílovou zemí my,“ řekl Skopeček, a že k rušení migračního paktu by přistupoval opatrně. Nelíbí se mu v paktu zavedené přerozdělování migrantů nebo vyplácení se z této povinné solidarity, ale oceňuje na paktu například zostřené střežení vnějších hranic EU.

Psali jsme: „Brutálně zneužíváte válku.“ Hádka k nezastavení. Havlíček a Lipavský v sobě „Nejstřeženější tajemství“ války na Ukrajině? V USA se nyní dostalo vše ven Profesorka Hogenová: Rusofobie je důkazem nekultivovanosti. Opravdu ubohá vzdělanost „Jestli je necháme takhle řádit, nebude na důchody.“ Naštvaní senioři na Staromáku