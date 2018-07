Bylo mi z toho blbě. Mrtvé tygry vařili několik dní. Zestárli, už nebyli dost dobří do cirkusu. Šlachta objasnil drsný policejní zátah

V pondělí 16. července zahájila policie ČR ve spolupráci s Celní správou razii na území Prahy, středních Čech a Českolipska. Co našla? Střeleného tygra, vytrhané drápy z dalšího jedince, kůže, tygří kosti a vývary. Šlo totiž o zátah proti skupině, která vyvážela produkty z chráněných zvířat do jihovýchodní Asie. O události informoval server lidovky.cz a deník Blesk. Také dnes od 13:00 probíhala tisková konference státních orgánů na toto téma.

„Mohu potvrdit, že policie zahájila trestní stíhání tří osob pro neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,“ potvrdila Blesku Jitka Bojanová, vedoucí dozorujícího Okresního státního zastupitelství v České Lípě. Podle Lidových novin se jedná o Ludvíka Berouska, chovatele šelem, dále vietnamského obchodníka, jenž zajišťoval prodej, a preparátora ze severních Čech. Ten měl na starosti zpracování mrtvého zvířete. Zátah probíhal například v obci Bašť u Prahy a také v pražské Sapě. Zúčastnili se ho i příslušníci České inspekce životního prostředí.

Dle Lidových novin byla skupina obviněných v hledáčku policie už od minulého roku. Brigádní generál Poulíček z Celní správy na konferenci uvedl, že výrobky z tygrů zabavili při kontrole na letišti Václava Havla už v roce 2016. Právě z této kontroly prý zjistili, že se s tygry a produkty z nich v Čechách obchoduje. Vyšetřovatelé mají zachyceno na videozáznamu zabití 3 tygrů, z nichž někteří měli být usmrceni v zooparku Bašť.

Dále hovořil Robert Šlachta, zástupce generálního ředitele Celní správy. „Mrtví tygři byli vařeni řádově pět až dvanáct dní,“ popsal praktiky obchodníků s tygřími mastmi a artikly. „Nejmladší zadržený muž, ročník 1982, zvířata vyvrhoval, porcoval a následně zpracovával. Zpracovával i tepelně kosti, které slouží k výrobě extraktů. Při pondělí razii byl chycen přímo při činu,“ doplnil. Tygři nebyli jedinými zvířaty, která byla nalezena. Na místě byly i mrtvolky ledňáčků, bobrů nebo poštolek. Podle anonymního zdroje LN byla poražena ta zvířata, která už se nehodila pro filmování nebo fotky s dětmi, případně ta, která dosloužila v cirkuse.

K případu se vyjádřil ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek. Ten na problém upozorňoval už na začátku června na svém blogu. „Minimálně rok mám vážné podezření, že se tato zvířata porážejí a vyvážejí na asijské trhy. Ví se o tom, upozorňuje se na to, ale každému je jedno, že se chovají v nevhodných podmínkách a jsou zneužívána pro byznys,“ řekl Blesku. Podezření prý měla i Česká inspekce životního prostředí, což na konferenci potvrdil i její ředitel, Erik Geuss.

Ludvík Berousek je vzdálený příbuzný cirkusového klanu Berousků. Jiří Berousek ml., ředitel cirkusu, se od případu distancoval. „My tygry nemáme, ani jsme nikdy neměli,“ uvedl v interview pro Blesk. Podle něj je to, co se v Bašti dělo, neomluvitelné. „Bylo mi z toho včera hodně blbě,“ popsal své pocity Berousek. Ludvík Berousek je prý tak vzdálená rodina, že už to ani rodina není.

Zpráva celní správy, včetně videa a obrázků ze zásahu ZDE:

