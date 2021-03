Byty migrantům. Že to nikdo nechce? Omyl! Novinář Patočka by je dal všem. A zakázal by TV Prima

Šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka se zastal pirátské poslankyně Olgy Richterové. Ona prý nechce rozdávat byty migrantům, ale on ano. Nenávist k uprchlíkům je podle Patočky tmářská idea. Říká, že je neuvěřitelné, jak může mít televize Prima stále vysílací licenci. V té správné demokracii podle jeho představ by to možné nebylo. „Česká republika horší jak Uganda!“ míní. Kopanec dostali i sociální demokraté. Jsou to prý jen zbabělci, kteří se měli v uprchlické krizi jasně postavit za migranty. „Podívejte se na Slovensko.“

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 4669 lidí

Na poslankyni Olgu Richterovou před nějakou dobou dopadla silná vlna urážek a nenávisti – na základě vymyšlených tvrzení o tom, že by chtěla rozdávat obecní byty migrantům. Richterová se kvůli tomu v současnosti dokonce soudí. Novinář Patočka se jí ve svém sloupku v Deníku Referendum nyní důrazně zastal. „Potřebujete-li projevovat nenávist vůči ideji, že bychom měli poskytovat sociální byty uprchlíkům, adresujte ji mně. Je to sociálnědemokratický postoj," napsal v úvodu.

Richterová byla ale podle Patočky vystavena online šikaně za názor, který vlastně nezastává. „Ani ona by přitom ale jistě nezašla tak daleko, aby prosazovala, že máme uprchlíkům nabízet sociální byty. Je to omyl, to nechce ona, nýbrž já. Mimochodem: nejen jim, sociální byty bych nabídl také všem lidem, kteří nemají střechu nad hlavou, a vůbec každému, kdo to potřebuje,“ píše dále Patočka.

„Kde na to vzít?“ ptá se levicový novinář, a hned si také odpoví: „Je to otázka priorit. Potřebné jmění je v rámci společnosti nepochybně k dispozici, jen dnes se soustřeďuje v nesprávných rukou. Uměla-li listopadová revoluce zacházet tvořivě s majetky, měli bychom to umět dnes i my,“ myslí si Patočka.

Nenávist k uprchlíkům je podle Patočky přímo neslučitelná s demokracií. Nenávist k uprchlíkům nazval dále tmářskou protihumanistickou ideou. „A i u nás vznikla jako umělý problém. Jak? Nejenom ruskou propagandou. Jistě i tak, že česká oligarchie potřebuje, aby lid nenáviděl někoho jiného než ji: tak její média – zčásti promyšleně, zčásti instinktivně – nenávist odklánějí tu k uprchlíkům, tu k 'cikánům', tu k ekologickým aktivistům, tu k jiným 'nepřizpůsobivým'. Je například neuvěřitelné, že TV Prima má ještě licenci k vysílání: v demokracii s elementární sebeúctou by to možné nebylo.“

„Nedoufám, že se za mého života stane Česká republika civilizačně vyspělou aspoň jako Uganda, která každému jednomu uprchlíkovi nabízí domov a půdu k obdělávání,“ píše dále Patočka. A že on si přeje, aby Česká republika přijímala nejméně několik tisíc uprchlíků a aby jim zajišťovala vlídné přijetí a sociální bydlení.

Pak se Patočka pustil do současné ČSSD. Tu označil doslova za „suverénně nejtrapnější součást současného českého politického provozu“. Tato nejstarší česká politická strana podle novináře zcela selhala při vypuknutí uprchlické krize. „Nejstarší česká politická strana, jejíž zakládající ideou bylo, že se vždy a všude bude zastávat slabších proti mocným, selhala. Sociální demokraté se rozhodli, že uprchlíky v ochranu nevezmou, protože by na tom podle přesvědčení jejich tehdejšího vedení – Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec byli při tom – ztrácela podporu.“ Podporu nakonec sociální demokracie dle Patočky stejně ztratila. A dodal: „Už tady marketing zvítězil nad ideou, lež nad pravdou.“

Lekce je to pro socialisty, dle Patočky, jednoduchá: „Na pravdě prostě záleží. Lidé by spíše odpustili České straně sociálně demokratické, že se zastává uprchlíků, než to, že je očividně zbabělá. Tak jako si Slováci zvolili prezidentkou ‚obhájkyni uprchlíků‘ Zuzanu Čaputovou, tak si oškliví vypočítavé zbabělce v ČSSD. Lidé mají plné zuby marketingu a v politice dnes oceňují především autenticitu,“ míní Patočka.

