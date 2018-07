Bývalá předsedkyně Senátu Libuše Benešová oslaví sedmdesátiny

Praha 4. července (ČTK) - Politička Libuše Benešová, která 5. července oslaví sedmdesátiny, byla v letech 1998 - 2000 první a dosud jedinou předsedkyní Senátu. Také stála u zrodu Občanského fóra, po jeho rozštěpení odešla do ODS, které je stále členkou. V nedávné době působila na Pražském hradě jako ředitelka Odboru spisové a archivní služby, v roce 2015 odešla do důchodu.

Benešová se narodila 5. července 1948 v Benešově. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor čeština, národopis. V listopadu 1989 se aktivně zapojila do činnosti v Občanském fóru a posléze v ODS. Po komunálních volbách v roce 1990 se stala starostkou obce Lešany a v letech 1993 až 1994 byla přednostkou Okresního úřadu Praha-západ. V listopadu 1996 ji na čtyřleté volební období zvolili do Senátu.

Po dvou letech, kdy Benešová v Senátu předsedala výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, ji opoziční smlouva vynesla do čela horní parlamentní komory. Vedení Senátu přebírala v prosinci 1998 od Petra Pitharta. V roce 2000 mandát neobhájila.



V roce 1997 ji zase krize v ODS vynesla do nejužšího stranického vedení, stala se místopředsedkyní. Setrvala tam do roku 2001, ve vrcholných strukturách strany ale zůstala i dál jako hlavní manažerka občanských demokratů. V říjnu 2004 na sebe upozornila, když podala výpověď kvůli sporům ve straně zhruba čtrnáct dní před senátními volbami. Svou výpověď nakonec vzala zpět.



autor: čtk