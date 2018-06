Bývalý britský ministr zahraničí: Bohatí Evropané, styďte se! Uprchlíci vám sociální systémy nezničí, jsou to podnikaví lidé

Někdejší britský ministr zahraničí David Miliband v textu pro britský The Guardian apeluje na Evropany, aby nezavírali oči před uprchlíky putujícími po světě jen proto, že lodě plné uprchlíků teď nemíří k evropským břehům. Podle Milibanda by se měli Evropané hanbit za to, že starost o uprchlíky ponechávají na chudších státech – především afrických státech.

Světem putuje takové množství uprchlíků, jaké svět nepamatuje. Zastánci Brexitu prý podle Milibanda budou tvrdit, že péče o tyto lidi není starostí Britů, když ostrovní království nebude součástí EU, ale podle bývalého ministra zahraničí za levicovou Labour Party to není pravda. Podle něj je morální povinností Britů pomoct chudším zemím, které před uprchlickou krizí nezavírají oči. Hanbou EU a USA je, že i přes svůj ekonomický blahobyt odmítají pomáhat.

Podle údajů OSN v chudých zemích dnes pobývá asi 1,2 milionu migrantů, kterým se nedostává potřebné zdravotní péče. Právě jim by měl podle Milibanda Západ pomoct. Británie a další evropské země by měly zreformovat své azylové systémy, tak aby přijímali žadatele o azyl rychleji. Státy EU by si prý navíc měly uvědomit, že Řecko, Itálie a Španělsko nemohou samy ustát nápor uprchlíků.

„Ti, kteří splňují podmínky pro udělení azylu, by se měli co nejrychleji integrovat do svých nových domovů. A těm, kteří je nesplňují, musí být umožněn bezpečný návrat domů,“ apeloval Miliband na Evropany.

Nemusíme prý mít strach, že uprchlíci zničí naše sociální systémy. Dlouholeté zkušenosti z USA totiž podle Milibanda ukazují, že uprchlíci jsou velmi podnikaví a nakonec odvedou na daních víc, než odčerpají ze sociálního systému.

autor: mp