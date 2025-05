Nepustili ho na sněm STAN? Mladý muž konfrontoval Rakušana

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 14% Nebude 79% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 3304 lidí



„Bohužel mi nebyla dána akreditace z kapacitních důvodů, takže reportáž asi nebude,“ osvětlil mladý videotvůrce, čím mu bylo vysvětleno, proč nemůže dovnitř.



Zároveň však nastínil, že kapacita nebude skutečným důvodem odmítnutí jeho přítomnosti a že problém spíš bude jinde. „Místa je tu celkem dost, ale nepředpokládám, že by mi neříkali pravdu…“ dodal Špaček s náznakem, že si jej zřejmě činovníci STAN na svém sněmu nepřejí.

Vše pak popsal také novinářovi Radku Bartoníčkovi, jenž věc rozšířil na sociálních sítích. „Nechci podezírat hnutí STAN, že by neříkalo pravdu, takže předpokládám, že je tady naplněná kapacita… Také mi bylo sděleno, že nejsem novinář, a to je druhý důvod,“ popisoval.



Dodal, že je to zajímavé, když Rakušanovo hnutí chce cílit na mladé, pro které on (Špaček) tvoří svůj obsah, avšak zároveň nemají zájem na jeho účasti: „Nevím, co to o té straně vypovídá, je to takový zvláštní kontrast.“



„Ty ‚kapacitní důvody‘ jsou oficiální odůvodnění? Oni vám už napřímo nesdělili, že vás tam prostě nechtějí?“ poukazovali i mnozí komentující, což jim Špaček potvrdil.

Ano — Jan Špaček (@ziggystarlink) May 17, 2025

Bartoníček se netajil tím, že jej informace o zamítnutí překvapila a zaskočila. „Na takový přístup jsem zvyklý u zcela jiných stran,“ kritizoval hnutí STAN. Sám pak vyzval Rakušana, aby situaci napravil a aby Špačka dovnitř pustil.

Ten novináři posléze potvrdil, že tvrzení o kapacitních důvodech zřejmě nebylo úplně pravým důvodem a že někteří ze STAN si ve skutečnosti přítomnost Špačka nepřáli. „(Rakušan) mi sdělil, že je Honza výrazně poškodil, protože rozšířil dezinformaci, když v jedné z debat do cenzury najal svého člověka, který mu poté položil dotaz. Lidé tak mohli mít zcela mylný pocit, že Vít Rakušan měl na debatách nastrčené lidi. Což nebyla pravda,“ uvedl Bartoníček, co mělo dle Rakušana vést k možnému považování Špačka za personu non grata.

Šel jsem se zeptat @Vit_Rakusan, zda by akreditaci dodatečně pro Jana Špačka @ziggystarlink neumožnil. Sdělil mi, že je Honza výrazně poškodil, protože rozšířil dezinformaci, když v jedné z debat do cenzury najal svého člověka, který mu poté položil dotaz. Lidé tak mohli mít… — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 17, 2025

Rakušan tak evidentně vůči videotvůrci neopomenul dění z března loňského roku, kdy přišel debatovat do Městského kulturního domu ve Vyškově v rámci akce hnutí Debata bez cenzury. Na místě si vzal slovo jeden muž z publika, který řekl, že ministrovi vnitra přišel vyčinit, avšak nakonec se rozhodl mu místo kritiky podat ruku.

Hnutí STAN scénku sdílelo na svých sociálních sítích a chlubilo se tím, jak občan při debatě na Rakušana změnil názor – po necelém měsíci se však ukázalo, že vše bylo nahrané a člověk byl Špačkem nastrčený herec. Na místě se pak přítomných ještě poptával, zdali si nemyslí, že nemohou být na akci i najatí tazatelé.



„Viděl jsem tam (na Debatách bez cenzury) bývalého učitele němčiny a chlapa po čtyřicítce, který se na stará kolena rozhodl stát youtuberem a influencerem,“ strefoval se Špaček sarkasticky do ministra Rakušana, kde vysvětloval, proč se rozhodl šéfovi STAN pomoci za pomoci nastrčení herce.







Rakušan však evidentně dění jako „pomoc“ nevnímal, avšak ani po odmítnutí vstupu se Špaček rozhodl neodejít s prázdnou a na místo dorazil s omluvným dárkovým košem. „Pane Rakušane, donesl jsem vám dárkový koš. Pojďme se usmířit. Čekám v lobby,“ napsal.

Dnes na sněmu hnutí @starostove_cz.. bohužel mi nebyla dána akreditace z kapacitních důvodů takže reportáž asi nebude…

Místa je tu celkem dost, ale nepředpokládám že by mi neříkali pravdu…

Pane @Vit_Rakusan donesl jsem vám dárkový koš. Pojďme se usmířit. Čekám v lobby. pic.twitter.com/64Mz5sHRqe — Jan Špaček (@ziggystarlink) May 17, 2025

Po rozšíření jeho neúspěchu s akreditací na sociálních sítích pak nakonec Rakušan za Špačkem přišel a řekl, že mu dá „divokou kartu“ pro vstup do sálu. „Jenom jsem se chtěl zeptat, koho jste nám sem přivedl dneska? Máme tady ještě někoho čekat?“ neodpustil si však připomínku předchozího dění, po níž ho Špaček ujišťoval, že tentokrát „šel nalehko“.

„Snad to bylo upřímné usmíření,“ dodal ještě youtuber.

Děkuji @Vit_Rakusan. Snad to bylo upřímné usmíření. A jak to bylo celé doopravdy uvidíte už brzy.... https://t.co/Dxc1Y4W6CG — Jan Špaček (@ziggystarlink) May 17, 2025

Situace pak využil pirátský předseda Zdeněk Hřib, jenž Špačka už předem pozval na zahájení kampaně strany. Dodal, že tvůrce na místě rádi uvidí „i bez dárkového koše“.

Děkuji. Budu tam — Jan Špaček (@ziggystarlink) May 17, 2025

