ČNB znovu zasahuje. Reaguje na situaci v české ekonomice

„Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 1,25 %,“ stojí v tiskové zprávě, kterou uveřejnila sama Česká národní banka. Letos jde již o třetí zvýšení úrokových sazeb. Centrální banka zvýšila také sazbu, za kterou si u ní mohou půjčovat komerční banky – o čtvrt procentního bodu na 2,25 procenta.

ČTK k tomu s odvoláním na odborníky poznamenává, že ČNB tímto krokem reaguje na stav české ekonomiky, ve které nadále významně rostou mzdy, ale koruna neposiluje podle představ členů Bankovní rady ČNB a česká ekonomika se přehřívá. Zvýšení bankovních sazeb by ji mohlo v tomto parném létě mírně ochladit. Soukromé banky však většinou nezareagovaly ani na poslední zvýšení sazeb z červa letošního roku. „Budeme rozhodnutí centrálních bankéřů analyzovat a v nejbližších dnech se rozhodneme, jak na něj zareagujeme," řekl mluvčí Komerční banky Michal Teubner. Jeho slova přinesl server Seznam zprávy.

ČNB také varuje banky, aby nepůjčovaly klientům, u nichž by výše splátky přesahovala 45 procent měsíčních příjmů. A pak je tu ještě jedno doporučení, na které by banky měly brát zřetel. Výše hypotéky by prý neměla přesahovat devítinásobek ročního čistého přijmu.

autor: mp