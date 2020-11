ČT mě neživí! Král trabantů Přibáň vyrazil do boje za nezávislou televizi

Dobrodruh Dan Přibáň se zastal České televize. Rozhodl se lidem vysvětlit, že veřejnoprávní televize nemusí tancovat tak, jak pískají politici. Ale nemusí tancovat ani podle přání plátců koncesionářských poplatků. Řada lidí dnes říká, že ČT platí občané a veřejnoprávní televize by se podle toho měla chovat. Podle Dana Přibáně je to jinak. Rozhodl se také jednou provždy udělat pořádek v jedné věci. Jednou provždy vysvětlil, že ho ČT neživí.

Cestovatel Dan Přibáň vyrazil na obranu České televize. Stávající dění kolem tohoto veřejnoprávního média ho nenechává v klidu a aby ukázal, že podporuje nezávislost ČT, změnil si i profilovou fotku na sociální síti Facebook.

Zdůraznil, že to není tak, že by ho ČT živila. Spíš je to naopak. Aby to nemusel vysvětlovat stále dokola, rozhodl se v této věci udělat jasno jednou provždy.

„Ne, nejsem financován ČT. ČT v koprodukci se mnou a s dalšími subjekty vyrábí seriál o žlutých trabantech. Já naopak musím do této spolupráce vložit peníze a svou práci. Díky tomu ale značka žlutého cirkusu patří mně, nikoli ČT. Neživí mě ČT, živí mě mé přednášky. Koneckonců důkazem jsou samotná auta, na kterých není ani jedno logo ČT, zato je na nich spousta log firem a spousta jmen lidí, kteří do projektu vkládají peníze. To jsou prostředky, které musím já opatřit a já vložit do výroby seriálu. Dá se určitým přeneseným způsobem říci, že já naopak platím ČT. V reálu to je ale samozřejmě tak, že se s ČT (a s dalšími) skládáme na výrobu filmů a seriálů žlutého cirkusu,“ napsal Přibáň na sociální síti.

Do cest trabantem vkládal vlastní peníze a až u třetího projektu se částečně zapojila i Česká televize.

„Když jsme jeli potřetí, tak to nebylo tak, že by nás kompletně platila ČT. Ale já vzal úplně všechny své úspory a řekli jsme si, uděláme z toho seriál Jižní Amerika a buď to půjde, nebo ne,“ prozradil v rozhovoru pro Český rozhlas.

Veřejnoprávní televizi vnímá jako partnera, který nabízí férové podmínky pro spolupráci. A právě proto si zaslouží podporu. Jak proti tlaku politiků, tak proti lidem, kteří prohlašují, že ČT patří plátcům koncesionářských poplatků a podle toho by se měla i chovat.

Podle Přibáně je pravda jiná.

„ČT si zaslouží podporu, protože nehrozí, že si ji koupí nějaký politik, což ale některým politikům leží v žaludku. ČT není ani politiků a není ani koncesionářů. Koncesionářské poplatky slouží právě k tomu, aby nebyla ničí. Těch pár desítek korun umožňuje, abychom zde mohli mít médium, které není podřízeno ani inzerentům, ani oligarchům, ale ani veřejnému mínění. ČT nemá za úkol říkat, co by chtěli její koncesionáři, nepatří jim a ten, kdo chápe význam této nezávislosti, je rád, že mu nepatří. Ten, kdo to nechápe, má pocit, že smyslem veřejnoprávního média je vysílat, co si on řekne a co si on myslí, protože on je přece veřejnost. Tak to není, a bylo by hodně špatné, kdyby tomu tak někdy bylo!“ zdůrazňuje Přibáň.

Vymezil se tak proti počínání Rady České televize, která většinou 10 hlasů ze 13 odvolala dozorčí komisi, tedy poradní orgán Rady ČT. A dnes již bývalý předseda Rady ČT René Kühn vyjádřil obavy, že šlo jen o test před možným odvoláváním generálního ředitele ČT Petra Dvořáka z funkce.

