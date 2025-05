Plíživá cenzura v ČR, řekl Havlíček z ANO a oznámil jasné kroky

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 84% Neobávám se 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7539 lidí

Místopředseda ANO Karel Havlíček hned nastiňuje, jaké plány má na zastavení takzvaného pochodu liberálů institucemi jeho hnutí. To by dle průzkumů mělo sestavovat příští vládu. „Všechny ty KRITy, zmocněnci typu pana Foltýna a rady pro výklady dějin musejí skončit hned první den. To je naprosto neakceptovatelné,“ řekl rezolutně.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nemohu souhlasit s tím, co říká tato vláda, že to není jako předchozí režim, protože v něm by mě zavřeli. To, co se dnes děje, je plíživá cenzura. Když řeknu cokoliv, co se neshoduje se současným vládním narativem, hned mě označí za válečného štváče,“ řekl s tím, že nehodlá po 35 letech od skončení totalitního režimu akceptovat situaci, kdy mu chodí komunikační depeše, které mu říkají, jakým způsobem má komentovat například smrt Jana Palacha, rusko-ukrajinský konflikt, administrativu amerického prezidenta a další.

Senátor Zdeněk Hraba vysvětloval, jak se podle něj rozšířil v Česku pochod institucemi liberálů v tomto volebním období. „Ve vládě se příliš ustupovalo progresivistům ze STANU, aby mohla vláda fungovat. Já bych si přál konzervativní vládu, aby prosazovala konzervativní myšlenky. Není to dnes už nutně o pravo-levém politickém spektru. Pravicoví konzervativci mají více společného s levicovými konzervativci, než s liberální pravicí,“ říká Hraba, který je v senátorském klubu ODS a TOP 09.

„Konzervatismus je o společné budoucnosti dětí, rodin, národa, českého státu, narozdíl od progresivistů, kteří jsou rozeseti odleva doprava po Topku a kteří s touto tradicí nemají mnoho společného,“ vysvětluje.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zároveň se musel hájit před kritickými poznámkami obecenstva i kolegů v diskusi, že on je součástí vládních stran a jejich rozhodování, což obhajoval slovy:

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14835 lidí

Podnikatel, ekonom, politický komentátor a influencer Pavel Šik vidí příležitost především v médiích. „Teď je nějaké časové okno, kdy se může podařit vystavět svět na pragmatičtějších základech,“ míní. „Jak říkal Erik Best, svět se mění, a abychom pochopili jak a k čemu se ten nový svět mění, potřebujeme média. Dostat informace k občanům. A to tak, aby nebyly zkreslené a média nebyla zaujatá. Příští vláda by měla klást důraz na mediální svět a měla by mít velké slovo ve veřejnoprávních médiích. Ta jsou ve stavu jakéhosi reliktu,“ vysvětluje Šik s tím, že média – Česká televize a Český rozhlas, vznikaly v dobách, kdy nebyl svět jako dnes – nebyl internet a nová média či sociální sítě.

„Byli jsme teď svědci zvýšení poplatků veřejnoprávních médií a celé to probíhalo bez diskuse. Můj názor je, že by veřejnoprávní médium mělo dělat jen zpravodajství. Ne seriály a filmy, to mohou zastat privátní média,“ dodává s tím, že nabízí jako otázky k řešení také možnost, že by se příští vláda měla koncentrovat i na komerční média – například podpořit koncentraci médií vytvořením fondu pro veřejnoprávní i komerční média.

Ohledně nastupujícího trendu antiglobalismu v České republice má Karel Havlíček jasno. „Musíme budovat soběstačnost v oblasti průmyslu, energie, zemědělství. Nejenom udržovat sobestačnost, průběžně stanovovat ceny, ale i udržovat zdroje posilující energetickou bezpečnost. Jakýkoliv dovoz nám vytváří závislost a jsme vydíratelní,“ urguje.

Chce se soustředit také na průmyslovou soběstačnost a hned v prvním roce vládnutí zabezpečit, aby firmy neodcházely do zahraničí, a to do USA kvůli levnějším energiím nebo do Číny kvůli dalším výhodám. „Průmysl je celý sektor včetně pracovní síly,“ připomíná s tím, že klade důraz na stabilitu ziskovosti a vytvoření inovativního prostředí. „Evropa řečí čísel začíná prodělávat, ztrácí výkonnost. Proto se zaměříme na minimální zásahy státu a trhu do ekonomiky a respekt k úloze státu,“ míní Havlíček.

Anketa Může být Fialova show s Ivou Pazderkovou vtipná? Ano 3% Ano, ale nechtěně 3% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7374 lidí před několika týdny představil a ponechal k veřejné diskusi Spolek Svatopluk.

Psali jsme: Návštěva Zelenského: „Jako když vítali politbyro z Kremlu.“ Holec se nedržel zpátky Jiří Paroubek: Zdatní cenzoři - vedení ČT a Bobo ze Stačilo! Předvolební Rumunsko: Za psaní na internet pokuty až čtvrt milionu „Nelidské“. Lídryně Stačilo vybrala příklady „úspěchů“ Fialovy vlády