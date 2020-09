ČT mi nebude diktovat, kam mám chodit, vzkázal Moravcovi z Primy Babiš. A pak udeřil na Vystrčila ve studiu

„ČT mi tady diktovala, kam mám v neděli jít, tak já jsem jim řekl, že půjdu, kam budu chtít!“ Andrej Babiš (ANO) místo do Otázek Václava Moravce dorazil do nedělní Partie televize Prima a spustil kanonádu. Seděl proti předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) a prohlásil, že „ODS kálí do hnízda České republiky“. Zmínil i své vyjádření pro server ParlamentníListy.cz. Zuřil i kvůli Vystrčilově výroku o „pokřivené páteři“.

Miloš Vystrčil začal tím, že se ohradil proti slovům prezidenta Miloše Zemana z první hodiny Partie televize Prima a konstatoval, že pan prezident hned třikrát lhal.

„Já panu prezidentovi přeji, aby se uzdravil, ale bohužel musím konstatovat, že pan prezident třikrát lhal. My jsme jednali o tom, zda bude vyhověno mně, abychom vyzvali Čínskou republiku, zda vyslancem Čínské lidové republiky zůstane člověk, který tam dnes je. V rámci této debaty mi bylo nedoporučeno, abych na Tchaj-wan jel, ale nehlasovali jsme o tomto,“ zdůraznil Vystrčil.

„Druhá lež je ta, že se každého čtvrt roku konají porady nejvyšších ústavních činitelů. Není pravda, co pan prezident říkal,“ pokračoval předseda Senátu s tím, že v červnu žádná porada nejvyšších ústavních činitelů nebyla.

„A ta třetí lež, která mě nejvíc mrzí, je ta, že jsem označil Tchaj-wan za samostatný stát. To není pravda. Já jsem přímo na Tchaj-wanu řekl, že se do toho nebudu míchat, že je to věc vlády,“ odkázal Vystrčil na svou tiskovou konferenci na Tchaj-wanu.

„Já cítím urážku ve výrocích pana předsedy, protože on řekl, že smyslem cesty bylo i narovnat páteř České republiky. A já nevím, co tím myslel, protože já mám rovnou páteř. A pak on v tom svém projevu řekl, že považuje Senát za nejsvobodnější a nejdemokratičtější instituci ČR,“ kroutil hlavou Babiš.

Jedním dechem dodal, že při volbách do Senátu bývá nízká volební účast, zatímco volby do Poslanecké sněmovny či přímá volba prezidenta občany zajímají podstatně víc.

„Oni nejsou pojistka demokracie, oni jsou opozice, oni nám vracejí zákony a my je často přehlasujeme,“ rozohnil se Babiš.

„ODS má ve znaku toho ptáka a ODS vlastně kálí do vlastního hnízda, do hnízda České republiky, a to se přece nedělá. Taky není pravda, že bych vyvíjel nějaký tlak na pana Kuberu. Já jsem měl pana Kuberu rád. Vy jste sedmkrát v projevu mluvil o prezidentu Havlovi, ale on na ten Tchaj-wan nejel jako prezident, protože ctil politiku jedné Číny,“ vypálil Babiš.

Stejně tak dal najevo, že se mu hrubě nelíbilo, že Vystrčil na Tchaj-wanu mluvil o spolku Milion chvilek.

Poté ještě jednou zopakoval, že má rovnou páteř při jednání s USA, s Německem i s Čínou. „Já mám rovnou páteř. Tak mi řekněte, proč já bych měl narovnávat páteř,“ rozčiloval se Babiš.

Aby ukázal, že se umí svobodně rozhodovat, vymezil se proti České televizi, kam byl od 12 hodin pozván do první části debaty v Otázkách Václava Moravce.

„Tak když se podíváme, že mi ČT diktovala, kam mám v neděli jít, tak já jsem jim řekl, že půjdu, kam budu chtít. A vy dneska děláte zahraniční politiku TOP 09,“ rozkřikl se Babiš na Vystrčila.

Ten se rychle ohradil. „Já to zkusím vysvětlit. Jsem přesvědčen o tom, že to neodporuje naší politice jedné Číny, ale také jsem přesvědčen, že se nesmíme sklánět před názory nějakého ‚Velkého bratra‘. Já jsem respektoval verdikt Senátu, který 50 hlasy z 52 přítomných mou cestu podpořil. Takže tady já vidím to narovnání páteře proti ‚Velkému bratrovi‘,“ řekl předseda Senátu.

Slova o tom, že ODS kálí do hnízda České republiky, Vystrčil jasně odmítl. „Nezlobte se na mě, ale to je primitivní argumentace, na kterou nemíním reagovat,“ pravil Vystrčil.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) poté citoval část rozhovoru pro ParlamentníListy.cz a vysvětloval, že Miloš Vystrčil (ODS) nemohl mluvit se zahraničními představiteli, protože ani nemluví anglicky.

Babiš zdůraznil, že Vystrčilovi cestu na Tchaj-wan opravdu nedoporučoval.

„Vy jste to nerespektovali a já to beru, ale vy akorát nerozumíte tomu, jak funguje ten zbytek světa,“ šil Babiš do Vystrčila – s tím, že v OSN dnes nesedí Tchaj-wan, nýbrž Čína, a všichni včetně amerických politiků jednají primárně s Čínou. Vystrčilovou optikou by se tedy podle Babiše dalo říci, že Američané a skoro celý svět má ohnutou páteř, což Babiš označil za hloupost.

„Všichni mají pokřivenou páteř, Trump, USA, Orbán, všichni mají pokřivenou páteř, jen pan předseda je nejdemokratičtější,“ pálil ostrými slovními náboji do Vystrčila Babiš. „Pan předseda nepochopil, jak funguje ten velký svět,“ přisadil si znovu.

„Já pevně doufám a věřím, že Čína nepoškodí české firmy. Doufejme, že české firmy nebudou poškozené, my pro to uděláme maximum,“ řekl Babiš s tím, že čínským komunistům bude vláda vysvětlovat, že Vystrčilova cesta byla krátce před krajskými a senátními volbami, takže nešlo o vzkaz pro zahraničí, ale o vzkaz dovnitř České republiky.

Vystrčil připustil, že nemluví anglicky natolik dobře, aby mohl plynně promluvit na některé mezinárodní akci. „Já přiznávám, že nemluvím anglicky tak, abych mohl veřejně vystoupit. Já mluvím anglicky na té úrovni běžné konverzace,“ řekl.

Poté však Vystrčil znovu konstatoval, že Andrej Babiš vlastně nepochopil, o co mu při cestě na Tchaj-wan šlo.

„Pan premiér to nepochopil a zřejmě to ani není schopen pochopit. My jsme byli závislí na nedemokratické zemi a kdyby to pokračovalo, tak to za čas nebude o jednom Petrofovi. Vy jste z toho byznysu a vy tu svobodu klidně prodáte, pokud vám to přinese nějaké hlasy,“ vrátil Babišovi úder Vystrčil v narážce na výrobce klavírů Petrof. Čínští komunisté pozastavili této firmě již dojednanou zakázku, a tady je podle Vystrčila namístě dovolávat se podepsaných smluv a žádat nápravu.

Zdůraznil také, že o cestě na Tchaj-wan začal mluvit Jaroslav Kubera, a to už v lednu tohoto roku. Nemá to nic společného s volbami. Já vidím, že někteří lidé nejsou schopni pochopit, že jsou zde lidé, kterým jde o svobodu,“ ohradil se proti Babišovým slovům Vystrčil.

Terezie Tománková se poté obrátila na Babiše, ale neoslovila ho jako premiéra. Chtěla, aby dál reagoval na téma cesty na Tchaj-wan.

„Pane prezidente...“ začala. „Já nejsem prezident, já jsem premiér,“ ohradil se Babiš.

A poté zase a znovu udeřil na Vystrčila, že Václav Havel dodržoval politiku jedné Číny, ale „vy jste ji jako první porušil a uvidíme, jaké následky to bude mít. Doufejme, že žádné. Ale tohle vy jste nepochopil“, dštil Babiš oheň a síru na Vystrčila.

„Já bych ještě jednou zopakoval, že my jsme svobodná demokratická země, protože my máme svobodné volby. Já odmítám tuhle debatu, kdy tady někdo zpochybňuje naši zemi,“ zuřil dál Babiš.

Ale prý až čas ukáže, jak se zachová čínská vláda a zda příští rok do Prahy dorazí stovky tisíc čínských turistů.

Vystrčil zdůraznil, že nikde není napsána ani čárka o tom, že předseda Senátu nesmí jet na Tchaj-wan, takže svou cestou na Tchaj-wan neporušil politiku jedné Číny.

„Ale je to úzus,“ nedal se zastavit předseda vlády s tím, že tento úzus ctí i politici Spojených států. „Takže Spojené státy pro vás nejsou demokratické a mají křivou páteř. Vy nemáte žádnou zodpovědnost, vy jste si udělal krátkou kampaň s cestou na Tchaj-wan, a my za to teď poneseme odpovědnost,“ útočil Babiš znovu na Vystrčila.

Moderátorka Terezie Tománková poté obrátila pozornost hostů k rostoucímu počtu lidí s nemocí covid-19 v Česku. Babiš začal zdůrazňovat, že hodnotit celou situaci bude možné, až epidemie skončí, nikoli dřív, a trval na tom, že vláda a hygienici situaci zvládají.

Vystrčil doporučil vzít si inspiraci z Tchaj-wanu, kde lidé stále nosí roušky a nosí je i proto, že více než Češi věří doporučením vlády. Ale Babiš se ihned ohradil: „Tam je úplně jiná mentalita!“

A tady se přestřelka mezi oběma hosty nachýlila ke konci.

