ČT prý točila na objednávku: Dohra aféry s pozemky, které v Česku koupili Arabové

Už v roce 2014 obletěla Česko zpráva, že v obci Modlany na Teplicku může vyrůst čtvrť určená pro bohatou arabskou klientelu. Místní obyvatele to podle informací deníku MF Dnes tehdy pobouřilo. V prodeji pozemků určených ke stavbě domů se angažoval i někdejší starosta obce a zastupitel Pavel Rajčan. Pořad Reportéři ČT kauzu po čtyřech letech ještě rozvedl. V tu chvíli se bývalý starosta rozhodl bouchnout do stolu.

„Obyvatele Modlan na Teplicku pobouřil zastupitel a bývalý starosta Pavel Rajčan. Přestože místní od léta protestují proti plánům Kuvajťanů postavit v obci několik kolonií, Rajčan jim nyní prodává svých třicet parcel, které koupil jako louky. Místní sepsali petici, aby to nedělal,“ napsal již v roce 2014 deník MF Dnes.

Reportéři ČT se před letošními komunálními volbami ke kauze vrátili. Požádali bývalého starostu o vyjádření a ten místo toho zrychlil krok a pokoušel se uniknout z dosahu kamery. „Běžte ode mě, běžte ode mě, běžte ode mě,“ opakoval pořád dokola. „To byl soukromej obchod, vypadněte ode mě,“ obořil se Rajčan na pracovníka ČT.

V Modlanech žije v tuto chvíli asi 1 100 lidí. Pokud v obci vyroste 200 domů, což má kuvajtský investor v plánu, počet obyvatel by tu významně narostl. Mluvčí arabské komunity v Teplicích lékař Abbas Jahf na kameru poznamenal, že takováto koncentrace bohatších lázeňských hostů na jednom místě nebude dělat dobrotu. Místní lidé se s tím prý jen těžko smíří. „Postavit 50, 60 nebo i 20 domů pro jednu skupinu lidí, to nedělá dobrotu. Lidi to nebudou akceptovat,“ varoval lékař.

Není přitom bez zajímavosti, že pozemky prodávali bohatým Kuvajťanům i odpůrci islámu, a to přibližně od roku 2013.

„Rajčan koupil pozemek u Modlan od státu jako pole – metr za korunu. Jako starosta spolu s dalšími zastupiteli odhlasoval změny v územním plánu a z pozemků se staly stavební parcely. Cena pozemků tak notně vzrostla. Zvednutím ruky vydělal stonásobek,“ uvedla k tomu Česká televize. Kromě Rajčana se podobně zachoval také podnikatel Ivan Petr, známý bývalého starosty. Ten prodal Kuvajťanům pozemky za asi 11 milionů korun, jenže současně na sociální síti Facebook vystupuje jako odpůrce muslimů a tvrdí, že islám v ČR nechce.

S reportéry České televize se bavit nechtěl. „Já se s vámi nechci bavit. Rozumíte? Mě to úplně uráží. Uráží mě tyhlety vaše kecy, co já mám dělat a nemám dělat, jako. Já jsem dospělej člověk, a jestli já dělám támhleto a támhleto anebo jestli obchoduju s támhle s tím a támhle s tím, jako, vám to musí bejt úplně u prdele, jako, co je vám do toho,“ obořil se do telefonu podnikatel Ivan Petr.

Na internetu ale podporuje SPD Tomia Okamury, kterému by se pravděpodobně nelíbilo, že prodal půdu kuvajtskému investorovi.

Jenže Petr není členem SPD a Okamurovo hnutí do televize vzkázalo, že reportáž považuje toliko za politickou provokaci.

Reportérům se podařilo získat vyjádření i samotného kuvajtského investora pana Ali Aliho. Ten prozradil, že byl vlídně přijat, ale pokud původní majitelé pozemků smýšlejí kriticky o jeho víře, prý by rád pozemky vrátil a samozřejmě dostal zpět své peníze.

Pavel Rajčan se nakonec k celé věci vyjádřil, a to pro Deník.cz. Reportáž ČT prý vnímá jako útok na svou osobu. „Reportáž vnímám jako cílený útok na mou osobu před blížícími se volbami,“ uvedl. „Podle mě vznikla na něčí objednávku. Všechno, co souvisí s islamizací, se dá před volbami dobře použít. Přitom tady jde o staré skutečnosti z jara 2014,“ poznamenal ještě k reportáži. Prý si to mohla objednat politická konkurence bývalého starosty.

„Komunikace s ČT byla od počátku zvláštní, pouze na úrovni e-mailu a esemesek. Požadovali, abych odpověděl ihned, nejpozději do týdne. Na čtyři roky starou věc! Proto ta podrážděná reakce. Najednou nenahlášeně přišli natáčet na zastupitelstvo a já se nemohl na otázky vůbec připravit. Kdo mě zná, ví, že ze zastupitelstva chodím vždy stejným způsobem, s nikým se nebavím, zvednu se a jdu normálně domů. Před nikým jsem neutíkal,“ pokračoval ve slovní palbě do veřejnoprávní televize.

Zdůraznil, že kuvajtští hosté mají právo žádat v Česku o tříměsíční pobytová víza. Už proto se neobává, že by do chystaných domů mohlo přijít 200 lidí najednou. Jde zkrátka jen o hosty, kteří nechtějí během svého pobytu v lázních v Teplicích bydlet v hotelu.

Přání změnit pozemky na stavební parcely prý projevilo více majitelů pozemků, nejen on sám. A o změně hlasovalo celé zastupitelstvo. Nejen on sám. Na svém počínání proto nevidí nic špatného.

„Původně jsem na nich chtěl vystavět startovací byty pro mladé rodiny. Vložil jsem do nich finanční prostředky, jenomže trh s nemovitostmi se zastavil, a když se potom objevil investor, neměl jsem důvod to odmítnout. Šlo o čistý pragmatismus,“ dovysvětlil.

