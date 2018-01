Čapí hnízdo: Proč to vlastně tajíte? Od Okamury se dělá jasno

Vyšetřovací zpráva unijního kontrolního úřadu OLAF týkající se kauzy Čapího hnízda českého premiéra Andreje Babiše v současnosti hýbe médii i politikou. Zejména pak v souvislosti s tím, že se ji zatím Ministerstvo financí spadající pod gesci ANO nerozhodlo zveřejnit. V souvislosti s tím ParlamentníListy.cz rozeslaly sérii dotazů poslancům z mandátového a imunitního výboru, kteří měli šanci na půdě Poslanecké sněmovny do zprávy nahlédnout. Přečtěte si, co nám k tomu napsali.

Některé známé tváře české politiky již ke zprávě OLAF promluvily, jako například Miroslav Kalousek z TOP 09. Ten pro média již dříve uvedl, že se ve vyšetřovací zprávě mluví o podvodu. Do zprávy kromě něj nahlížel i předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek.

ParlamentníListy.cz v té souvislosti oslovily poslance, kteří jsou členy mandátového a imunitního sněmovního výboru. Právě oni totiž budou posuzovat žádost Policie ČR o vydání dvojice poslanců, Andreje Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka, k trestnímu stíhání. Podnětnou informací, kterou jsme od nich dostali, je rovněž i to, že vyšetřovací zpráva dosud nebyla úředně přeložena. Oficiální překlad by dle našich informací měl být k dispozici ve středu 10. ledna.

Na přeložený dokument čeká například poslanec Milan Feranec z hnutí ANO. Rozhodnutí o tom, zda zprávu zveřejnit, či ne, je ale podle něj na patřičných orgánech. „Vzhledem k tomu, že je součástí trestního spisu, tak je to asi na rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení,“ sdělil Feranec ParlamentnímListům.cz.

Členka mandátového a imunitního výboru a rovněž bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) nicméně možnosti číst zprávu v anglickém originále využila. „Nic nového jsem se tam nedočetla,“ sdělila ParlamentnímListům.cz,“ Válková. Zpráva podle ní ani nepředkládá informace, které by podle ní mohly být pro rozhodování o vydání Andreje Babiše zásadní. Dokument rovněž ani neovlivnil její vlastní názor, co se týče možného Babišova vydání.

Na místě je připomenout, že o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka již poslanci hlasovali v minulém volebním období s tím, že oba zmiňovaní měli být policistům k vyšetřování vydáni. Volby ale výsledek anulovaly spolu s tím, jak oba muži získali nový poslanecký mandát. O možném vydání Babiše a Faltýnka tak budou muset poslanci hlasovat znovu.

Co se týče možného zveřejnění zprávy je Válková přesvědčena, že by dokument zveřejněn být neměl, a to s ohledem na „zařazení zprávy do trestního spisu“. Podle Válkové „bychom měli dbát našich právních předpisů a dodržovat je“, jak sdělila s odkazem na platné právní normy České republiky. I zde se samozřejmě jejím odpůrcům nabízí argument v podobě tzv. „veřejného zájmu“. Nutno zdůraznit, že to často bylo právě ANO, které veřejným zájmem argumentovalo v případě, že některé důvěrné informace unikaly do mediální oblasti, poznamenávají někteří komentátoři.

Na překlad oproti Válkové čeká poslanec Josef Hájek (ANO). „Na krajském policejním ředitelství jsem byl ve středu 3. 1. Bohužel zpráva OLAF tam nebyla... Někteří kolegové z mandátového a imunitního výboru požadují připravit ke studiu zprávy úřední překlad a já se s jejich názorem ztotožňuji. Spíše mě překvapuje, že ještě zhotoven nebyl. I jednací řád Poslanecké sněmovny vyžaduje, aby jakýkoliv projev v jiném jazyku, než je čeština, byl tlumočen. Z vyjádření např. kolegyně Valachové zatím vyplývá, že zpráva OLAF nepřináší nic nového, co by nebylo ve spisu,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Hájek.

Poslanec za SPD Radek Rozvoral podle svých slov zatím možnosti nahlédnout do zprávy nevyužil. Důvodem je právě to, že zpráva dosud nebyla předložena k dispozici v oficiálním překladu. „Je nutné ho pořídit a osobně to na jednání výboru budu požadovat. Je nutné zabránit manipulaci s informacemi na základě neúplných informací, nebo nepřesného překladu,“ sdělil ParlamentnímListům.cz k věci Rozvoral.

Samotnou zprávu OLAF není podle Rozvorala důvod tajit. „Je to zpráva o nakládání s veřejnými prostředky a to, co zveřejnilo Ministerstvo financí, vede k závěru, že projekt Čapího hnízda bude vyňat z financování z prostředků evropských fondů z důvodů vážných nesrovnalostí,“ doplnil pro ParlamentníListy.cz Rozvoral. „To znamená, že projekt zaplatil český daňový poplatník,“ upřesnil.

O vynětí projektu z evropských fondů ale podle něj musí jednat rada Středočeského kraje. „Je zde oprávněná otázka odpovědnosti rady ROPU v této věci. Kdo schválil projekt a kdo ho kontroloval? Tady selhal evidentně systém. Šlo o politickou odpovědnost krajského vedení, který historicky řídila ODS a ČSSD. Pánové Bendl a Rath,“ promluvil poslanec pro ParlamentníListy.cz adresně.

Co se týče možného vlivu zprávy na případné vydání Andreje Babiše zastává SPD podle Rozvorala názor, že by kauza Čapí hnízdo měla být objektivně a důsledně prošetřena. „V minulém volebním období naši poslanci hlasovali pro vydání pana Babiše a Faltýnka. Dnes neexistuje jediný důvod pro změnu našeho stanoviska, včetně informací, které ze zprávy OLAF zveřejnilo Ministerstvo financí,“ sdělil Rozvoral ParlamentnímListům.cz.

„Do spisu jsem nahlédl ve čtvrtek odpoledne, zpráva OLAF byla již na policii, ale pouze v angličtině bez úředního překladu a ještě nebyla ve spisu,“ sdělil ParlamentnímListům.cz poslanec ANO Ladislav Okleštěk.

Na český překlad podle informací PL.cz čeká rovněž další poslankyně za ANO Monika Oborná. „Dobrý den, zprávu OLAF jsem ještě neviděla, proto nemohu odpovědět na vaše dotazy, ale chci využít možnost do zprávy nahlédnout,“ sdělila nám.

Ostatní členové mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny na dotazy ParlamentníchListů.cz nereagovali. Otázky, které jim redakce ParlamentníchListů.cz zaslala, přetiskujeme níže v plném znění:

1. Využil/a jste příležitosti nahlédnout do vyšetřovací zprávy OLAF?

2. Obsahuje zpráva OLAF některé zásadní informace týkající se pana A. Babiše?

3. Doporučuje zpráva OLAF informace, které mohou být pro rozhodování o vydání A. Babiše trestnímu stíhání zásadní?

4. Ovlivnila zpráva OLAF vaše vnímání kauzy A. Babiše? Měl by být dotyčný vydán? Jde mi o Váš soukromý názor?

5. Měla by být zpráva OLAF zveřejněna? Opět prosím o Váš soukromý názor coby poslance PSP ČR.

autor: Jonáš Kříž