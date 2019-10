Čeho se ČT bojí? Proč to tajíte? Okamura řádil jako černá ruka

V rozpravě pokračoval Tomio Okamura. „No, my tady diskutujeme o České televizi, která je placena koncesionářskými poplatky téměř všech občanů České republiky. Teď jsem se díval na ČT24 a já jsem myslel, že to běží v přímém přenosu. Protože, když se špiní Okamura, Babiš nebo Zeman, tak to přece běží v přímém přenosu, a ještě dokonce každou hodinu v hlavních zprávách v ČT24 na České televizi je to v Událostech. V Událostech, komentářích to rozebírají všichni. Já koukám, že tam běží jiné zprávy a v přímém přenosu to není. Čeho se Česká televize bojí?“ tázal se místopředseda Poslanecké sněmovny, avšak tím neskončil.

Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 3020 lidí

„Proč všichni občané České republiky neposlouchají, když devět politických stran, které jsou zvoleny všemi občany České republiky, kteří přišli k volbám, diskutují pro a proti k výročním zprávám o hospodaření a činnosti České televize, kterou platí všichni občané České republiky, v podstatě všichni občané České republiky? Já se ptám teďka České televize a já vím, že to teďka sledují lidé v České televizi, to, co my tady říkáme, já vás vyzývám, abyste okamžitě zahájili přímý přenos na ČT24, aby občané mohli slyšet. Piráti se smějí. A aby občané mohli slyšet, co se tady říká ohledně hospodaření a činnosti České televize. Čeho se bojíte v České televizi? Proč to zatajujete? Proč, když se špiní vámi určení nepohodlní politici, u kterých se nic neprokázalo, nikdo z nich není trestně stíhán, nikdo z nich není odsouzen, dokonce ani obviněn, tak to tam běží od rána do večera, a teď když mluvíme o skutečných faktech pro a proti, a já neříkám, kdo má fakta, kdo má pravdu, diskutuje tady opozice, koalice, různé názory, o vás, o České televizi, zástupci všech, co platí koncesionářské poplatky, tak se bojíte, zatajujete to a neběží to v České televizi. To mi teda připadá neuvěřitelně pokrytecký a otřesný.“ Vzkázal Okamura, na něhož navazoval exposlanec SPD, poslanec Lubomír Volný s faktickou poznámkou.

„Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl v této poznámce, prostřednictvím pana předsedajícího, ke kolegyni paní Němcové jenom poupravit informace, které tady zazněly. Protože podle těch informací, které mám k dispozici já, ten seminář svolal generální ředitel České televize pro poslance a jeho osobu – původně. Dokonce podle informací, které mám k dispozici já, nechtěl původně pozvat ani Radu České televize. Tyto informace si můžete ověřit a případně nějakým způsobem můžeme dojít k tomu, jak to skutečně bylo, u předsedy Sněmovny,“ konstatoval předseda hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty.

„Takže tento seminář vznikl jako seminář pro poslance z podnětu generálního ředitele České televize. A potom bych chtěl, prostřednictvím pana předsedajícího, ke kolegovi Zaorálkovi, pan ministr, pardon. Tady zaznělo, nevím, jestli jsem to pochopil správně, že jste byl spokojen s odpověďmi na otázky, které zazněly na semináři, na kterém jste podle mě nebyl, protože já si nevzpomínám, že byste na tom semináři byl přítomen, ale tady zaznělo, že víte, že ty otázky byly dobré, že to bylo v pořádku a že kdybychom měli možnost se s nimi seznámit, tak bychom měli podobný pocit. Jak to víte, že ty otázky byly zodpovězeny správně na semináři, kterého jste se neúčastnil? Děkuji,“ tázal se ministra kultury.

Ten zareagoval nejen na poslance Volného, hájil poslance Juříčka, že není nástrojem hybridní války. „Celkem ho znám, jak on se rychle pohybuje z východu na západ a ze západu na východ, a myslím si, že by ho žádná mocnost nestihla zaměstnat a učinit ho svým nástrojem, jak ho znám poměrně už léta. Já nemám rád tento typ argumentů, protože mi připadá, že to je takový typ argumentů, kterým si zastavíme tady mluvit o všem,“ postěžoval si.

Anketa Líbí se vám rozhodnutí Ústavního soudu, kterým zrušil zdanění církevních restitucí? Líbí 9% Nelíbí 91% hlasovalo: 11930 lidí

„To je jedna věc. A chtěl bych všechny ujistit, že já si myslím, že je naprosto v pořádku to, že veřejnoprávní média nemohou zůstat bez kontroly hospodaření. Já jsem byl ten, který po té debatě volal,“ ujistil veřejnost a dodal: „Mně vadilo, že to neprojednáváme, že ta debata se tady nevede, takže teď si myslím, že to, co děláme, zaplať pánbůh, že to konečně děláme. A taky se nemůžu tedy zlobit, když někdo říká něco, s čím nesouhlasím. To si myslím, že do toho patří. A pak bych řekl, v čem s ním nesouhlasím. Já si opravdu myslím, že ten argument, že ti dotyční nevěděli, kolik stála ta zpráva, nepokládám za opravdu zásadní moment. Víte proč? Pan poslanec Volný říká, že jsem tam nebyl. Já jsem řekl, že jsem četl záznam, který byl pořízen poměrně dost podrobný, a ptal jsem se asi dvou účastníků a oni tam na to zrovna odpověděli. Oni řekli, že to bylo děláno in house, že to zadali grafickému oddělení – to to tedy vytisklo, zalomilo a podobně. Já to chápu, že s těmi možnostmi, co měli, je to docela srozumitelná odpověď,“ vysvětlil.

Poté se dostal konkrétně na otázku Lubomíra Volného. „K panu poslanci Volnému – já jsem řekl, že jak jsem četl tyhle záznamy a seznamoval jsem se s tím, kde jsem nemohl osobně být, tak jsem těm odpovědím rozuměl. Takže já je tady hájím za ty, co tu nejsou. S panem Juříčkem, je mi líto, nesouhlasím, ale opakuji, nevidím v tom geopolitický zápas.“

Nakonec promluvil okamurovec Kobza, když se vrátil k útoku Vlastimila Válka na jednoho televizního moderátora. „Děkuji, pane předsedající. Já bych vašim prostřednictvím chtěl reagovat na pana kolegu Válka, který tady zmínil jednu alternativní televizi a jednoho nejkrásnějšího a nejúspěšnějšího, a já už jsem ty další superlativy zapomněl, moderátora. Chtěl jsem jenom připomenout jednu věc, že tato televize nemá k dispozici sedm miliard z koncesionářských poplatků. A onen podle pana kolegy Válka superlativní moderátor, to moderuje za své. Děkuji vám,“ sdělil krátce.

