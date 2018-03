Čeká nás velká inflace, spirála už se rozjela. Ekonom Pikora to komentuje příběhem o praseti v žitě

01.03.2018 22:05

Ekonom Vladimír Pikora se ve svém komentáři pro server Reflex.cz zamyslel nad tím, že je patrná rekordně nízká nezaměstnanost, při níž lidé chtějí více peněz. Mnohý zaměstnavatel je pak dá, neboť je de facto tlačen do kouta. „Každý sice ví, že to nemůže jít donekonečna a že růst mezd může skončit propouštěním, ale zároveň většina si říká, že jemu se to určitě vyhne. Propustí určitě spíš souseda,“ dodal Pikora.