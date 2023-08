Ceny potravin. Babiš vzkazuje Fialovi: Totální hloupost, všichni se tady smějí

Co říká Andrej Babiš (ANO) na konsolidační balíček? Jak se vyjádřil k cenám potravin a jak hovořil o zemědělství? V debatě Deníku se jej na tyto otázky ptala redaktorka Deníku Kateřina Perknerová. „Říkat, že Babiš určuje ceny potravin, jak to tvrdí pan premiér, je totální hloupost, nesmysl a všichni se tady smějí, protože zkrátka to tak není a vy to dobře víte," zaznělo mimo jiné z úst bývalého premiéra.

reklama

Úvodní téma patřilo konsolidačnímu balíčku. „Myslím, že došlo na moje slova, kdy jsem říkal, aby si poslanci v červenci a v srpnu vzali neplacené volno, abychom se k tomu vrátili až v září, protože samozřejmě ten balíček doznal nějaké změny, ale ne zásadní. No a uvidíme, jestli ta pětikoalice bude jednotná, nebo je tam nějaké ty lobbistické skupiny zase přesvědčí o něčem, a možná tam ještě budou nějaké pozměňovací návrhy," poznamenal Babiš.

Poukázal ještě na podle něj nutné změny v gesci kojenecké vody, dětských plen či dámských hygienických potřeb a léků. Problém vidí i u minerálních vod, které nadále zůstávají v 21% sazbě DPH. „Hlavní problém, který vidím, je, že vláda vyslala jasný signál, že si nepřeje podnikatele v České republice," zmínil následně Babiš.

Moderátorka Kateřina Perknerová si následně neodpustila poznámku k minerálním vodám. „Konkrétně váš problém to nevyřeší, protože příští rok povinně budou všechna víčka u plastových lahví pevně připojena, takže to budou i Coca-Coly i minerální vody, tak, jak rozhodla Evropská komise a, pane Babiši, také jak to schválila vaše vláda 21. května roku 2019. Vy jste na to zapomněl?" poznamenala ironicky Peknerová. Reagovala tak na Babišovo video z minulých dní, kdy si stěžoval na to, že se mu špatně pije z lahví, která mají přidělaná víčka.

„Nezapomněl, ale vy jste neviděla to moje druhé video. Jasně, naše hnutí je proti plastům. My nechceme plasty, oceány obsahují statisíce tun plastů. My jsme proti plastům. Ano, ale někteří výrobci těch lahví to udělali tak, že zkrátka se z toho napijete a pobryndáte se a ta Coca-Cola to udělala blbě. Chápu, že to bylo velké téma, byla okurka, zase Babiš byl za blbce, ale já jsem to vysvětlil, takže..." poznamenal Babiš, že kritizoval špatnou funkčnost víčka u Coca-Coly.

Hlavním tématem rozhovoru bylo zemědělství a ceny potravin, které jsou vysoké a podporují inflaci. „Tohle téma je proto, protože zkrátka tato vláda a pan premiér nezná nic jiného než antibabiše, nezná nic jiného než kritiku Agrofertu. Já myslím, že to téma tady rezonuje dlouho a ÚOHS, který to prověřoval, jasně řekl, že na trhu s potravinami nezjistil žádné pochybení. Máme tady volný trh, a pokud někdo tvrdí, že Babiš určuje ceny potravin, tak to je skutečně... Všichni se tady smějou," sdělil Babiš.

Perknerová jej vyzvala, ať zanechá egocentrismu a jako odborník řekne, v čem spatřuje hlavní problém. Podle Babiše je to vysoká cena energií, která se promítá do ceny potravin. „Ale když mají farmáři a potravináři, jak včera řekl pan premiér na Zemi živitelce, mimořádně vysoké zisky a týká se to i podniku z vašeho koncernu, nyní zaparkovaném ve svěřenském fondu, tak by měli z toho nějak těžit i spotřebitelé a ty ceny by mohly klesat, ne?" zeptala se Perknerová.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Mimořádně vysoké zisky měli energetici. Hlavní energetik měl 100 miliard zisku. A argumentovat, že Olma nebo nějaká potravinářská firma, Vodňanské kuře, udělala nějakých 100 nebo 200 milionů, když v minulých letech měly obrovské ztráty. Tak je to nesmysl a celá inflace je kvůli cenám energií. A tato vláda neudělala pro snížení cen potravin vůbec nic. Mohli snížit DPH jako Poláci na nulu a hlavně měli zastropovat cenu elektřiny, takže elektřina byla..." poznamenal Babiš, Perknerová jej však upozornila, že cena elektřiny je zastropovaná.

„Na 6000 korun? To si děláte srandu. Tak to měli udělat jako Slováci, kde občané Slovenské republiky platí 1500/MWh. Tak si to doma spočítejte, kolik vy platíte dneska a kolik byste platila, kdybyste měla 1500. Měli vykoupit 100 procent ČEZu, když vše rozprodala naše slavná ODS v rámci kuponky, tak teď je jediná šance znovu vykoupit ten ČEZ a pomoct všem. A to není jenom o potravinách, většina věcí se vyrábí a pomáhá elektřina," sdělil Babiš.

„A ještě jedna důležitá věc u těch potravin. Mě strašně baví, když jsme byli ve vládě, já jsem byl ministr financí, tak finanční úřad je nezávislý. Pan premiér, který samozřejmě zemědělství nerozumí, tady četl nesmyslné projevy, ještě ho vypískali, řekl, že se má na to podívat specializovaný finanční úřad. Takže paní redaktorko, pozvěte si všechny řetězce a ať vám sdělí, za kolik nakupují od českých potravinářských firem. Ať vám řeknou ceny rohlíku, mléka. A potom pojďte do obchodu a porovnejte si to. A pochopíte, o čem to je," dodal Babiš.

„Říkat, že Babiš určuje ceny potravin, jak to tvrdí pan premiér, je totální hloupost, nesmysl a všichni se tady smějí, protože zkrátka to tak není a vy to dobře víte," dodal. Česká republika má podle něj šanci jen tehdy, když se hnutí ANO vrátí do vlády.

Psali jsme: Pavel a jeho babička? „Neštítí se ničeho.“ Výročí srpna 1968 dalo Vyoralovi letos zabrat Bývalí prezidenti přidáno nedostanou. Džamila se raduje. Ale Kalousek má problém Pojedete, ale kamarádíčkovat se nebudete. Rozkol mezi USA a Izraelem se projevil Elon Musk má na krku žalobu. Nechtěl prý, aby mu migranti stavěli rakety

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE