Ceny u benzínek budou zdražovat čím dál rychleji. Rada z Fialova týmu: Natankujte plnou nádrž

„Doporučoval bych dotankovat plnou nádrž,“ říká ekonom a poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpán Křeček. Ve vysílání CNN Prima NEWS varoval před akcelerujícími cenami pohonných hmot. Zdražování by nicméně mělo v následujících týdnech být zhruba o korunu za litr. Agentura Reuters upozornila na to, že analytici poprvé po čtyřech měsících navýšili své prognózy cen ropy na rok 2023. Ty rostou i kvůli omezení denní těžby organizace OPEC o milion barelů denně. Z vyšších cen ropy bude podle ropného analytika profitovat Rusko.

reklama

„Rusko potřebuje peníze na zbraně, čím více bude dražší ropa, tím více bude mít příjem z ropy, a tím více peněz bude mít na zbraně třeba i od Severní Koreje, což nyní evidentně dojednává. Bude samozřejmě mít i více peněz na válčení na Ukrajině,“ uvedl ve vysílání CNN Prima NEWS ekonom Lukáš Kovanda ke zvyšujícím se cenám pohonných hmot. Cena benzínu v České republice překročila hranici 40 korun, litr nafty se prodává za 38,88 koruny.

Zdražování ropy je podle ekonoma způsobeno i kvůli Saúdské Arábii, která velké výdaje vynakládá na výstavbu města Neom nebo i na platy některých fotbalových hráčů. „Saúdská Arábie potřebuje také více peněz, ale na jiné výdaje. Za prvé staví velké pouštní futuristické město Neom – to jsou obrovské výdaje, ale také má spoustu rozmáchlých výdajů na věci, které asi nutně nepotřebuje, ale chce je. To jsou například fotbalové hvězdy typu Cristiana Ronalda,“ zmínil Kovanda.

Před dalším budoucím zdražováním varoval i ekonom a poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpán Křeček. Lidé by se měli připravit a dotankovat si ještě teď. „Skutečně vidíme, že v posledních dnech začal nárůst akcelerovat,“ uznal ekonom s tím, že zdražování je v následujících týdnech očekávatelné.

„Cena ropy se již dostala na 94 dolarů za barel a rovněž oslabila koruna vůči dolaru, což znamená, že při dovozu ropy do České republiky zaplatíme více. A to se pak promítá i na čerpacích stanicích, takže bych doporučoval tankovat plnou nádrž, protože za týden zase bude o něco dražší,“ doporučil Křeček. Odmítl však domněnku Kovandy, že cenu ropy ovlivňuje potřeba Saúdské Arábie vyplácet mzdu fotbalovému hráči: „V přepočtu jde o vysoké částky na jednoho člověka, ale globální trh, na kterém jsou miliardy lidí, to ovlivnit nemůže.“

Ceny ropy na světových trzích rostou i v důsledku předpokladů, že Saúdská Arábie, jež je členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), bude v říjnu omezovat denní těžbu ropy o jeden milion barelů denně. Dojít by mělo i k omezení vývozu ropy ze strany dalších členských zemí OPEC+, tedy OPEC a Rusko, a to až do roku 2024, jak informovala agentura Reuters. Dodávky začaly být omezovány koncem roku 2022.

Podle Křečka nicméně není třeba vyvolávat paniku. Ekonom předpověděl, že cena benzínu by měla v České republice podražit jen o korunu za litr, podobně by na tom měla být i nafta. „Nevyvolávejme paniku. Zdražování v následujících dvou týdnech bude zhruba o korunu na litr, pravděpodobně i cena nafty se dostane přes 40 Kč,“ uklidňoval situaci Křeček. „Nebude to atakovat padesátikorunu nebo tyto příčky, spíše se budeme pohybovat u benzínu kolem 41 korun u průměrné ceny. U nafty zhruba o korunu levněji,“ uvedl Fialův poradce.

Slovo Křeček dodal i k alternativním pohonným hmotám. Připomněl, že na plynovém trhu okolo energetiky byly nárůsty cen dramatičtější. „Zatímco dnes se obchoduje jedna MWh kolem 130 eur, před rokem jsme byli zhruba na tisícovce eur. A plyn samozřejmě vstupuje i do výroby těchto alternativ, co se týče pohonů,“ řekl Křeček s tím, že tyto ceny byly ke zdražování náchylnější vzhledem k vývoji ceny na energetickém trhu. Situace se nicméně podle jeho názoru již uklidňuje.

Dále doplnil, že se uvidí, co přinese letošní topná sezóna. „Tam většinou dochází k tomu, že cena nafty by mohla být trochu vyšší než cena benzínu,“ sdělil Křeček s odůvodněním vyšší poptávky po topné naftě. Kvůli spotřebě plynu by se pak mohla zvýšit i cena alternativních pohonných hmot.

Agentura Reuters upozornila na skutečnost, že analytici koncem srpna poprvé po čtyřech měsících zvýšili své prognózy cen ropy na rok 2023 právě kvůli snížení produkce ropy organizace OPEC+. Ropa Brent bude v roce 2023 stát 82,45 USD za barel, což je více než červencový konsenzus 81,95 USD za barel.

Snížení produkce podle analytiků bude mít za následek udržení nabídky na nízké úrovni, ceny proto porostou i kvůli navýšené poptávce, kterou způsobuje drobné hospodářské oživení Číny. Z té analytici očekávají, že bude pocházet většina růstu poptávky v letošním i nadcházejícím roce.

Ze snižování těžby ropy bude podle ropného analytika agentury Bloomberg Juliana Leeho těžit Rusko. „Ruská pokladna naopak zaznamenala rostoucí příliv prostředků díky vyšším cenám, které ovlivňují daňové sazby na barel, a snižujícím se slevám za surovou ropu vůči mezinárodním referenčním hodnotám. Příjmy z ropy a zemního plynu se minulý měsíc poprvé v tomto roce zvýšily,“ uvedl analytik.

Psali jsme: Ještě hůř, Fialo. Benzin v Polsku klesl a Češi si to řekli Komínek (KSČM): Čím dražší nafta a benzin, tím větší vejvar pro státní kasu. Fiala má radost 37. týden na trhu pohonných hmot ČMKB Timur Barotov: Ropa zdražila o 25 procent, přiživí to inflaci a zpomalí ekonomický růst

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama