Cenzura? Čeho se primátor Hřib bojí? Poslanec ČSSD chtěl zastupitelům rozdat dopis. Nepochodil

Sociální demokrat Petr Dolínek býval za časů primátorky za hnutí ANO Adriany Krnáčové radním pro dopravu. V posledních komunálních volbách sice sociální demokraté pohořeli a nedostali se do zastupitelstva na tzv. velkém magistrátu, ale Dolínkovi to ani tak nebrání slovně ostřelovat stávajícího pirátského primátora hlavního města Zdeňka Hřiba. A nyní se s primátorem dostal do konfliktu ohledně otevřeného dopisu, který Zdeněk Hřib údajně zakázal rozdat členům zastupitelstva.

Jak informovala pražská buňka ČSSD na svém Facebooku, otevřený dopis poslance Dolínka adresovaný pražskému primátorovi měl být rozdán členům pražského zastupitelstva, na přímý pokyn primátora Hřiba byl však údajně zabaven, aby se k rukám politiků nedostal.

Petru Dolínkovi se zdá, že primátor Zdeněk Hřib se bojí. Údajně se bojí činit zásadní rozhodnutí a alibisticky hledá únikové cesty v referendech. Podle Dolínka se navíc chce ptát na okrajové otázky, a ty zásadní neřeší vůbec.

Stačí si prý uvědomit, že Hřib přemýšlí o vypsání referenda v otázce obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

„Musím zde konstatovat, že tento postoj považuji za velmi alibistický, poněvadž před Pražany stojí mnohem palčivější problémy, než je obnova sto let strženého sloupu. Pokud jste se opravdu rozhodl jít cestou referend, jelikož se bojíte činit politická rozhodnutí tzv. na vlastní triko, pak uspořádejte referendum nad otázkou, jak postupovat v otázce Libeňského mostu, zda zavést mýto pro vjezd do centra Prahy či zda realizovat projekt humanizace magistrály. To jsou z mého pohledu mnohem důležitější témata, která Prahu a její obyvatele trápí a je zapotřebí v nich učinit jasné a definitivní rozhodnutí,“ uvedl Petr Dolínek v otevřeném dopise určeném pražskému primátorovi.

Dolínek také Hřibovi připomněl, že máme v České republice zastupitelskou demokracii, ve které si lidé volí své zástupce a očekávají od nich, že budou činit zásadní rozhodnutí nezbytná pro další rozvoj města či republiky. Na konci volebního období pak voliči vystaví vládnoucím politikům účet. Hřib by se tedy měl konečně začít chovat jako politik, který bude rozhodovat a za svá rozhodnutí se pak také dočká vysvědčení.

„Vážený pane Hřibe, chtěl bych Vás tímto dopisem požádat, abyste se začal chovat jako skutečný primátor a převzal konečně odpovědnost za řízení a rozvoj Prahy a neschovával se za přísliby referenda v otázkách, které kvalitu života Pražanů nijak neovlivní, ať už se v nich bude postupovat jakkoli,“ uzavřel Dolínek.

V dopise stojí:

Vážený pane primátore,



jako pražský poslanec se na Vás obracím ve věci Vašeho návrhu na vyhlášení referenda k otázce obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Musím zde konstatovat, že tento postoj považuji za velmi alibistický, poněvadž před Pražany stojí mnohem palčivější problémy, než je obnova sto let strženého sloupu. Pokud jste se opravdu rozhodl jít cestou referend, jelikož se bojíte činit politická rozhodnutí tzv. na vlastní triko, pak uspořádejte referendum nad otázkou, jak postupovat v otázce Libeňského mostu, zda zavést mýto pro vjezd do centra Prahy či zda realizovat projekt humanizace magistrály. To jsou z mého pohledu mnohem důležitější témata, která Prahu a její obyvatele trápí a je zapotřebí v nich učinit jasné a definitivní rozhodnutí.



Osobně jsem však toho názoru, že lidé dali ve volbách mandát zastupitelům s tím, aby za ně takováto rozhodnutí činili sami a následně tyto kroky před veřejností obhájili při dalších volbách. To je princip zastupitelské demokracie. Z Vaší strany však cítím strach a bohužel se to odráží i na rozvoji našeho města, které od nástupu Vámi vedené magistrátní koalice stagnuje. Dokonce některými svými rozhodnutími jdete zcela v rozporu se zájmy obyvatel Prahy. Jako příklad může sloužit mimo jiné zrušení projektu na zastřešení Spořilovské, jehož cílem bylo zlepšit kvalitu života a zdraví lidí, kteří v jejím okolí žijí a trpí pod náporem automobilové dopravy. Dalším velkým přešlapem Vaší koalice, který je zcela v rozporu se zdravým rozumem, je postupné rušení zejména dopravních projektů financovaných z evropských peněz. Tím nejen, že bráníte modernizaci dopravní infrastruktury, ale zároveň připravujete Pražany o evropské peníze. A takto bych mohl dlouze pokračovat.



Vážený pane Hřibe, chtěl bych Vás tímto dopisem požádat, abyste se začal chovat jako skutečný primátor a převzal konečně odpovědnost za řízení a rozvoj Prahy a neschovával se za přísliby referenda v otázkách, které kvalitu života Pražanů nijak neovlivní, ať už se v nich bude postupovat jakkoli.



S pozdravem



Petr Dolínek

autor: mp