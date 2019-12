Cenzura důležité informace týkající se změny klimatu. Geolog prozradil, co mu odmítli publikovat, protože se to nehodí

Říkáte, že je nás moc. Váš profesní kolega, klimatolog Václav Cílek, ale bagatelizoval hnutí, která se zaměřila na „odpírání mateřství“ kvůli klimatu. Také vám připadá absurdní ukončit rozmnožování, aby se zpomalilo globální oteplování?

Ano, zvláště v Evropě, protože zde populace klesá. Přirozeně.

Cílek také připomněl, že v 60. a 70. letech nás pro změnu strašili jadernou válkou, a jak to dopadlo? Lidé naopak měli dětí více…

Nejvíc, co v tom právě vidím, je strašení. Aby lidé byli pokojní, hodní a báli se. Pak je možné je lépe ovládat.

Vedete v Bílině přírodovědný kroužek. Probíráte s dětmi i téma klimatu, iniciativu Grety Thunbergové a podobně?

Zrovna o Gretě jsme se před pár dny bavili. Mezi dětmi jsou některé, které se k ní nadšeně hlásí. Ale pak jsou i tací, kteří říkají, ale vždyť je to takhle a takhle; vždyť o té změně klimatu nemají dostatečné důkazy…

Ale hlavně – většina dětí vnímá, že jak se Greta chová, je velmi agresivní. Mně se tento způsob také nelíbí, působí to ideologicky, a to kupodivu u těchto dětí vyvolává pocit, že je někdo do něčeho tlačí. Někdy to působí až jako reminiscence na fašismus nebo komunismus, protože takhle přesně nás strašili, jen šlo o jiné téma.

Chápu. Zejména jde-li o přírodu a ekologii, vštěpujeme dětem pokoru, ohleduplnost a přístup plný tolerance…

Dětem se snažím dát informace a snažím se jim říct, že by si měly vyhodnocovat co nejvíce faktů z různých zdrojů. Nedat na to, co je nyní aktuální a módní, ale získávat si poznatky i složitějším způsobem než jenom tím, že něco najdou na mobilu na internetu.

Je zde ještě jedna skutečnost. Všechny známé závěry, že změna probíhá velice rychle, jsou identifikované na základě měření, která do jisté doby nebyl schopný nikdo dělat. Z minulosti rovněž již známe teplé a studené výkyvy, v historických dobách. Víme, že se národy stěhovaly… že Vikingové osídlili Grónsko, Severní Ameriku a podobně. Víme, že zvířata dokázala přejít zamrzlý oceán z Evropy do Ameriky. My už ale nedokážeme identifikovat rychlost změn, které probíhaly, protože je určujeme třeba ze záznamu obsahu oxidu uhličitého v ledu nebo z izotopového složení vody v ledu. Jenže ta voda je tam už několik tisíc let, stejně jako CO2. Přece jen dochází k nějaké difuzi, k nějakému přemísťování molekul – i ve tvrdé hmotě se molekuly přemísťují.

My nevíme, jestli to, co se nám dneska v těch grafech jeví, nebylo ve skutečnosti mnohem ostřejší a ten „peak“ (vrchol, nejvyšší bod) je jen otupen časem. Jde o hodně složitý problém a momentálně je módní tvrdit, že za změny klimatu můžeme my a každý, kdo létá letadlem, je zlý.

Hlavně někdy nějakou informaci považujeme skutečně za pravdu, ale novým zkoumáním – zejména v biologických vědách – můžeme zjistit, že je trošku jiná. Vy sám s tím máte zkušenost, ne?