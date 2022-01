Černé na bílém. Češi nevymřou, jen budou mít tmavší pleť. Okamura vytáhl data z „orgánu EU“

reklama

„Za padesát let se česká populace obarví. Alespoň podle současné projekce Eurostatu by kolem roku 2060 mohly v ČR žít necelé dva miliony cizinců, čtyřikrát více než nyní. Podle demografů Evropské unie by k uvedenému datu do celé Evropy mělo přijít 55 milionů lidí z jiných zemí,“ píše se v článku Bakalových Hospodářských novin z roku 2016.

„Vidíme zde černé na bílém, jakou budoucnost globalistické elity EU pro nás projektují. Hnutí SPD naprosto odmítá masovou imigraci z Afriky a islámských zemí! EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve se z ní dostaneme, tím lépe!“ upozorňuje Okamura.

„Češi přestanou vymírat, změní jen barvu pleti. Eurostat předpovídá milionovou imigraci“ – tak zní název zmíněného článku. A pročpak asi Eurostat, oficiální orgán EU, předpovídá takovou imigraci? „No přece proto, že EU tuto masovou imigraci z islámských a z afrických zemí podporuje!“ pokračuje předseda SPD.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Češi by pak přestali vymírat, ale etnicky homogenní země by se stala minulostí a situace by se tak trochu vrátila do dob meziválečné republiky. Jen Němce by nahradili muslimové z Blízkého východu a severní Afriky a vedle toho nepochybně také Ukrajinci a Vietnamci. A nikoliv v pohraničí, ale ve velkých městech. Národnostní poměry by začaly připomínat současné Švédsko,“ stojí také v textu. To, že EU podporuje via facti masovou imigraci, potvrzují prý i jiné důkazy.

Fotogalerie: - Silvestrovský stánek Chcípl pes

V kontextu toho Okamuru pobavil komentář Ministerstva vnitra ČR, který tvrdí, že Evropská unie a neziskovky nepodporují masovou imigraci a islamizaci – jsou to prý dezinformace.

„Konspirativní, avšak ničím nepodložené tvrzení o organizované snaze nadnárodních ‚elit‘, Evropské unie, OSN, nevládních organizací či českých politických představitelů importovat do Evropy, potažmo České republiky (muslimské) migranty je na kvazi-mediální scéně přítomné již několik let. Aktuálně bylo rozšířeno v kontextu situace na řecko-makedonské hranici a situace kolem pandemie způsobené koronavirem,“ uvedlo Ministerstvo vnitra na svých stránkách jako jeden z příkladů „dezinformací“.

Eurokomisařka Ylva Johansson (bývalá komunistka) před časem řekla, že by Evropa byla bez masové imigrace daleko, „daleko chudší“, a vyzvala k otevření několika nových legálně průchodných cest, aby se počty migrantů ze třetího světa ještě zvýšily.

„Evropa dnes představuje v očích žen a mužů na Blízkém východě a v Africe paprsek naděje a přístav stability. Na to bychom měli být hrdí, a ne mít z toho obavy... Evropa je rakouský policista, který vítá vyčerpané uprchlíky při překročení hranice. To je Evropa, ve které chci žít,“ řekl například tehdejší šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Název dokumentu Evropské komise z dubna 2016 hovoří sám za sebe – Směrem k reformě společného evropského azylového systému a k posilování legálních cest do Evropy. EU podporuje imigraci. Ať už legální či nelegální tím, že ji ex post legalizuje, upozorňuje Okamura.

Psali jsme: „Odmítám uctívat fašismus“. Připomeňte si s námi Stanislava Humla Skončit s amatérismem, to je lekce z letoška. Že, paní Langšádlová. Analytik Štefec o rozbitých vztazích s Ruskem a odkrývání karet ve světě Hnusná a děsivá televize SPOLU. Lukáš Lhoťan setřel ČT a Fialovu vládu. Vidí jediné řešení Co by tu chtěli migranti? Nebude co jíst, čím topit a svítit. Brusel ničí odpor. Schválně?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama