Černochová se rozjela v Partii, došlo na věšení. Konečná si to nenechala líbit

Hostem vysílání pořadu Partie na CNN Prima News byla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Vedle mnoha dalších témat se Černochové po svém vypořádala i s rétorikou politického uskupení Stačilo!, které do voleb povede Kateřina Konečná a Daniel Sterzik. Sterzik na meetingu na Znojemsku prohlásil, že pokud se Stačilo! dostane do vlády, zlikviduje Českou televizi. Zároveň se zavázal, že Stačilo! nechá proběhnout referendum o setrvání České republiky v Evropské unii a NATO.

Ovšem je třeba připomenout i slova Kateřiny Konečné z lednové návštěvy v pořadu Partie téže televize. „Respektujte, že jsou tady politické síly, které už nechtějí, abyste vládli a dál ničili tuhle zemi. A že mají poměrně dobrý zásah do společnosti a přichází s programem, který vás bude bolet a bude vás mrzet, protože se bude zaměřovat i na audit toho, co všechno jste provedli,“ řekla tehdy Konečná.

„Jsme 35 let od Sametové revoluce. Věty soudružky Konečné, že nás něco bude bolet a bude se něco znárodňovat, Česká televize a možná další podniky… Kdy tedy do veřejného prostoru budou dávat informace, že nás budou věšet?“ pronesla nahněvaná ministryně obrany. „Takto to přesně bylo v roce 1948. A mě děsí, že tolik let od revoluce je naprosto legální, že podobní lidé vystupují ve veřejném prostoru a dostává se jim takový prostor. Že jsme Komunistickou stranu a lidí, kteří toho tady tolik napáchali a mají krev na rukou, napáchali tolik zla na našem národě, tak že může dneska vystupovat s hlavičkou KSČM,“ nechápala Jana Černochová.

Moderátorka Terezie Tománková pak ministryni upozornila, že na meetingu Stačilo! slova o věšení nezazněla ani jednou.

Pro předsedkyni KSČM, europoslankyni a jednou z lídrů politického uskupení Stačilo! Kateřinu Konečnou byla slova ministryně jako červený hadr na býka.

„To, co si dnes dovolila Jana Černochová vykládat v Partii, už překročilo veškeré meze slušné politické soutěže. Že ji prý budeme věšet (řekla 2x). Paní mistryně je lhářka a šíří nehorázné pomluvy. Hlavně absence jakékoliv konfrontace s tímto nehorázným tvrzením je naprosto neuvěřitelná. Podívejte se laskavě nejdřív do vlastních řad…“ vypálila Konečná na svém Facebooku a připomněla hříchy ODS.

„Za prvé - já o věšení nemluvím! Na rozdíl od slovníku starosty za ODS, který chtěl likvidovat celé národy jako ,opice’ a mě chtěl ,pořádně naložit’. ODS jej odmítla vyloučit, takže s tímto slovníkem a s těmito činy zřejmě souhlasí!“ připomněla Konečná kontroverzní postavu ODS Pavla Novotného, starostu pražských Řeporyjí.

A postavila se čelem i k tomu, že Černochová vyjádřila obavy nad tím, že vláda Stačilo! by mnohé bolela. „A že program Stačilo bude bolet? Ano, banky s rekordními zisky, nadnárodní korporace a kumpány této vlády navázané na státní cecík! To je rozdíl od programu SPOLU, který bolel a bolí pracující, důchodce, rodiny s dětmi…“ zapracovala do svého komentáře Konečná pro Stačilo! typickou levicovou linku.

