Černý den pro boj s drogami. Koordinátor Vobořil má strach z toho, co bude provádět jeho nástupkyně

Jindřich Vobořil byl od června 2010 koordinátorem české protidrogové politiky. Teď ho v čele Odboru protidrogové politiky při Úřadu vlády nahradila Jarmila Vedralová a podle Vobořila to v žádném případě není dobrá zpráva pro Česko.

Jindřich Vobořil zaslal serveru ParlamentníListy.cz vyjádření, v němž tvrdí, že nastává černé období pro českou protidrogovou politiku.

„Včerejší den považuji za skutečně černý den pro protidrogovou politiku v České republice. Dozvěděl jsem se, že mým nástupcem na pozici ředitele Odboru protidrogové politiky při Úřadu vlády se stala úřednice Mgr. Jarmila Vedralová z Ministerstva zdravotnictví, a to i přesto, že se o post ucházeli skuteční odborníci na protidrogovou politiku, například současný ředitel Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti doc. MUDr. Viktor Mravčík. Ph.D. Právě oni mohli pokračovat v kontinuitě dobré práce a praxe, kam se nám dařilo za poslední léta směřovat. Úřad, který na resortu zdravotnictví Jarmila Vedralová vede, je dlouhodobě kritizován za neplnění akčních plánů v oblasti tabáku a alkoholu a bojkot moderního přístupu k léčbě závislostí, za který byla ČR dosud mezinárodně uznávaná,“ zlobil se Vobořil.

Ministerstvo zdravotnictví podle Vobořila zanedbává boj s alkoholismem a přípravu preventivních akcí, které by varovaly před následky pití alkoholu. Důsledkem toho je, že Češi stále patří mezi největší pijáky ve světě. stejně tak Ministerstvo zdravotnictví nedostatečně bojuje proti kouření, především proti kouření u dětí. Česko je prý kvůli tomu nechvalně proslulé ve světě.

Díky zásahu Ministerstva zdravotnictví také máme v Česku jediný lék na léčbu alkoholismu plně hrazený pojišťovnou – antabus. A jako by to nestačilo, tak podle Vobořilo zanedbává také oblast léčení patologických hráčů. Sečteno a podtrženo, pokud se někdo z Ministerstva zdravotnictví ujímá protidrogové politiky, může to podle Vobořila dopadnout tragicky.

„Obávám se také z návratu rétoriky represe vzhledem k deklarovanému postoji paní Vedralové například (nejen) v oblasti léčebného konopí. Tvrdá represe dle dlouhodobých zkušeností ze světa nenese v oblasti nelegálních drog žádné pozitivní výsledky. Vnímám volbu mého nástupce jako riskování se vším, co jsme dokázali za posledních deset let vybudovat. Přál bych si, aby se toto rozhodnutí znovu důkladně zvážilo. V tomto duchu jsem informoval i pana premiéra Andreje Babiše, který mi v osobním rozhovoru řekl, že se na volbě sám nepodílel. Funkce ředitele protidrogové politiky při Úřadu vlády je v závěru podřízena funkci premiéra,“ uzavřel Vobořil.

Jindřich Vobořil doslova napsal:

Vážení novináři, včerejší den považuji za skutečně černý den pro protidrogovou politiku v České republice. Dozvěděl jsem se, že mým nástupcem na pozici ředitele Odboru protidrogové politiky při Úřadu vlády se stala úřednice Mgr. Jarmila Vedralová z Ministerstva zdravotnictví, a to i přesto, že se o post ucházeli skuteční odborníci na protidrogovou politiku, například současný ředitel Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, doc. MUDr. Viktor Mravčík PhD. Právě oni mohli pokračovat v kontinuitě dobré práce a praxe, kam se nám dařilo za poslední léta směřovat.

Úřad, který na resortu zdravotnictví Jarmila Vedralová vede, je dlouhodobě kritizován za neplnění akčních plánů v oblasti tabáku a alkoholu a bojkot moderního přístupu k léčbě závislostí, za který byla ČR dosud mezinárodně uznávaná. Výsledky práce za působení paní Vedralové na Ministerstvu zdravotnictví (MZ) mluví samy za sebe:

• Do gesce MZ spadá alkohol a tabák – dvě oblasti, kde je Česká republika dlouhodobě dle statistik OECD na posledních číslech v rámci Evropy.

• MZ zcela nechalo rozpadnout síť tzv. AT (Alkohol a toxikománie) ordinací. Za tuto síť dosud neexistuje náhrada, nebyla vyvinuta jakákoli snaha či návrh ze strany MZ, který by tuto ztrátu nahrazoval. Výsledkem neexistující sítě prevence a léčby v oblasti alkoholu je strmý dvacetiletý nárůst problémů s alkoholem a tabákem, a to především mezi dětmi a nezletilými, kde se ČR umísťuje na nejhorších příčkách ve světě.

• Na základě intervence MZ byl zrušen jediný nástroj, který legislativně ukotvoval adiktologické služby v zákoně (definice typologie adiktologických služeb z nového tabákového zákona byla odstraněna). Stejně tak ze zákona vypadla povinnost státu a krajů zřizovat funkční systém tzv. protidrogových koordinátorů, či systémové řešení financovaní adiktologických služeb. Všechny tyto kroky ukazují, že MZ se o adiktologický obor moc nestará a spíše oslabuje nástroje, které měl v zákonném rámci.

• Ze zákona byla MZ vyškrtnuta povinnost financovat služby, přitom se MZ nepodařilo zapojit zdravotní pojišťovny do financování specifické adiktologické péče. Plně hrazený ze zdravotního pojištění je jen jediný přípravek na léčbu alkoholu (antabus). Financování adiktologických ambulancí je pouze pilotní a dotační řízení v podání MZ je dlouhodobě kritizováno.

• Ministerstvo zdravotnictví nikdy neintegrovalo politiky závislostí. To se podařilo až Odboru protidrogové politiky v r. 2014. Do té doby MZ nemělo žádné koordinační nástroje pro alkoholovou a tabákovou politiku.

• V oblasti hazardu celá léta MZ téma patologického hráčství zcela ignoruje. Podobně je tomu v oblasti zneužíváni farmak - především léků na spaní a na uklidnění.

• Hodnocení akčního plánu (AP) alkohol (i tabák) mělo být pravidelně předkládáno Radě. Dosud nebyl Radě předložen materiál, který by hodnotil AP alkohol (ani tabák). Dlouhodobě se neplní aktivity z oblasti substituční léčby (definované v akčním plánu). Za AP 2013-2015 byla oblast substituční léčby oblastí, kde se nesplnil ani jeden úkol.

• Dlouhodobě neplněn úkol – zpracování metodiky pro testování v nízkoprahových službách.

• Dlouhodobá neschopnost MZ zajistit fungování linky na odvykání kouření. Naopak bojkot MZ povinného vytištění bezplatné linky pro odvykání kouření na krabičkách cigaret.

Všechny tyto skutečnosti mě naplňují obavou, co budou další kroky v této oblasti. Obávám se také z návratu rétoriky represe vzhledem k deklarovanému postoji paní Vedralové například (nejen) v oblasti léčebného konopí. Tvrdá represe dle dlouhodobých zkušeností ze světa nenese v oblasti nelegálních drog žádné pozitivní výsledky.

Vnímám volbu mého nástupce jako riskování se vším, co jsme dokázali za posledních deset let vybudovat. Přál bych si, aby se toto rozhodnutí znovu důkladně zvážilo. V tomto duchu jsem informoval i pana premiéra Andreje Babiše, který mi v osobním rozhovoru řekl, že se na volbě sám nepodílel. Funkce ředitele protidrogové politiky při Úřadu vlády je v závěru podřízena funkci premiéra.

Jindřich Vobořil

Psali jsme: A.N.O.: Volbu nové ředitelky Odboru protidrogové politiky označují odborníci za hazard Vláda: Ředitelkou Odboru protidrogové politiky se stala Jarmila Vedralová Bartoš (Piráti): Česká racionální drogová politika založená na principu harm reduction je v ohrožení Narkomani, alkoholici, zkušení manažeři z SPD a uprchlíci. V Praze před volbami přituhuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp