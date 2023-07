Češi nezklamali. „Příští týden dám góla Hašanovi.“ Pavel srovnán s Putinem

reklama

„Horké víkendové teploty přímo lákaly k vodě, a tak jsem se vyrazil podívat do Roudnice na světový šampionát juniorů ve sjezdu na divoké vodě. Sám jsem si dokonce jízdu v roudnickém kanálu vyzkoušel s šestinásobným mistrem světa Tomášem Slovákem. A jaký byl váš víkend?“ pochlubil se následně prezident svým sportovním výkonem na sociálních sítích.

Brzy na to zapracovala lidová tvořivost a po internetu se začaly šířit koláže utahující si z českého prezidenta. Některé Pavla přirovnávají k jeho ruskému protějšku Vladimiru Putinovi, který proslul mimo jiné tím, že se rád fotil při různých sportovních výkonech a dobrodružných akcích, například na lovu, při hraní hokeje, řízení motorky atd.

„Vlastně nevím, jestli mi to vadí, je mi to jedno u Putina i u Pavla. Pavel na motorce, při štafetovém běhu, v peřejích... asi toho bude do budoucna víc. Bude Pavel s oblíbenou kočkou, Pavel na horách, v gumovém člunu... Pokud cítím nějaký vnitřní nesouhlas, nevím proč, přiznejme si, že to děláme všichni. Tak proč ne Pavel? Už byl Pavel na koni před zámkem v Lánech? Tak ještě toho Pavla u rybníka, na horách, v posilce... a v kuchyni, jak připravuje nějaké to zdravé jídlo...“ glosoval Pavlovo dobrodružství na facebooku hudebník, pedagog a manažer Vadim Petrov, který je od roku 2019 členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Tak dost už… chudinka PP…“ komentovala zase šířící se koláže a vtípky na adresu českého prezidenta advokátka Klára Samková.

