Česká pošta chce propustit 7 000 zaměstnanců. Generální ředitel promluvil, zdali se to dotkne zákazníků

04.10.2019 22:04

Hostem pátečního vysílání pořadu Interview na ČT24 byl generální ředitel České pošty Roman Knap. Knap se rozhovořil o současném stavu České pošty a připustil, že „největší zpoždění je ve formě obsluhy zákazníka“. Knap označil za nutné zavést modernizaci a automatizaci, inspirovat by se chtěl i u konkurence. Ze současných 30 000 zaměstnanců má Česká pošta zeštíhlit o 7 000 pracovních míst. Přilákat by firma chtěla i mladé lidi. To však za současného stavu lehce nepůjde. „Když naberete mladého člověka a posadíte ho před počítač, který je vybaven softwarem z roku 1995, tak ho ničím nenadchnete,“ přiznal Knap. Odmítl též, že by se měly rušit jakékoli pobočky pošty.