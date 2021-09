Česká republika může být bezpečným ostrovem uprostřed všelijakých nebezpečných vln, míní Petr Hannig

reklama

Veřejnost si Petra Hanniga pamatuje jako posledního prezidentského kandidáta z roku 2018, dříve ale spolupracoval i s Janou Bobošíkovou, když byla europoslankyní. „Vztahy máme neutrální. Ve zlém jsme se nerozešli. Tehdy jsem jenom nesouhlasil s projektem Hlavu vzhůru. Potom se ukázalo, že je to tak, jak říkám. Že jeden druhého vygumuje. Já jsem pokračoval dál. Přejmenoval jsem Suverenitu, kde jsem byl předseda, na Rozumné a teď jsem tady za Alianci pro budoucnost,“ uvedl na začátku Petr Hannig.

„V Alianci pro budoucnost máme nejbližšího partnera, co se názorů týče, Trikolóru. SPD se spíš kryje s dřívějším programem Rozumných. Ale Aliance pro budoucnost má stoprocentní koaliční potenciál. Když nejste ve vládě, nezařídíte nic,“ říká Petr Hannig. Stoprocentní koaliční potenciál vysvětlit tak, že nikomu nebudou vadit.

„Mým programem je zákon o českém jazyku. Nemám rád, když jedu třeba na Václaváku a nikde není vidět český jazyk. To třeba na Slovensku, v Litvě, Estonsku, Lotyšsku či Francii neexistuje,“ uvedl. „Naši kulturu si musíme zanechat a musíme zajistit, aby naše kultura přinášela peníze do našeho státu. Teď je to naopak,“ uvedl Hannig.

Zkušenost hudebního producenta by mu mohla pomoci i v politice. „Říká se, že politika je showbyznys, a to je vidět právě na Tomio Okamurovi, který už osm let říká pořád to samé a ono to zabírá. A to je jako refrén v písni, který musíte do těch lidí dostat. A to bych uměl i v politice,“ věří Hannig.

Jako ministr kultury by navrhl vyšší pravomoci Rady ČT a ČRo. „Aby ty Rady mohly hlídat veřejnoprávnost médií," upřesnil.

Vyjádřil se i k situaci v Afghánistánu a migrační krizi. „Neměli bychom přijímat nikoho z Afghánistánu. Vděk by vyprchal. Náboženství, které je v Afghánistánu, je tak moc netolerantní. My si v naší malé zemi nemůžeme dovolit netoleranci. Česká republika může být bezpečným ostrovem uprostřed všelijakých nebezpečných vln,“ říká.

Na závěr také zmínil, se kterými stranami by si dovedl představit spolupráci, a to je Trikolóra a Přísaha Roberta Šlachty. „Asi bychom měli problém jít s TOP 09, když je tam paní Pekarová, která je spíše Pirátka,“ uzavřel Hannig.

