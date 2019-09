Česká televize překročila zákon, to už je šíření poplašné zprávy. Zdeněk Zbořil ukázal, jak funguje spolupráce s „Bakala- press“

Zdeněk Zbořil se pořádně obul do České televize. Pokud chce točit pořady o fake news, měla by prý v první řadě ohodnotit svou vlastní práci. Ta podle Zbořila není nijak slavná. Podívejte se sami, co politologa, kterého vyznamenal prezident Miloš Zeman, rozzlobilo...

Politolog Zdeněk Zbořil, vyznamenaný prezidentem Milošem Zemanem, má dojem, že by vedení veřejnoprávních médií mělo kontrolovat, co říkají jejich redaktoři. A to i v případě kauzy Čapí hnízdo. Narážel tím na informaci Deníku N o tom, že se chystá zastavení trestního stíhání předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Informaci převzala i další média včetně veřejnoprávních médií, ale skutečnost je taková, že Babiš prozatím zůstává obviněnou osobou.

„Kolikrát jsme se tak v náznaku dopouštěli kritiky zpravodajství České televize, protože se nám na něm něco nelíbilo, ale tentokrát skutečně překročili míru nejenom slušnosti, ale i míru povinností, které jsou jim uloženy ze zákona,“ rozjel se Zbořil. „To skutečně bylo absurdní. Tady nějaký zdroj informací, o kterém si tedy nemusíme myslet, že je zrovna nejserióznější, někteří novináři ho označují za ten tzv. Bakala-press, tak vypustí informaci, že premiér Babiš je zbaven nařčení, že se dopouštěl trestných činů, a tu zprávu převezme Československý, pardon, Český rozhlas,“ opravil se vzápětí, „Česká televize a ČTK a v podstatě způsobí stav, který může vyvolat šíření poplašné zprávy,“ vyjádřil svůj názor Zbořil.

Zbořil však ještě neskončil. Znovu udeřil na veřejnoprávní televizi.

„Česká televize se dva dny zabývala tím, kdo to řekl a co řekl a kdo a jak to komentuje. Většinou to byli ti tzv. opoziční politici, což znamená marginální politici z hlediska státní politiky nebo ti tzv. přizvaní oblíbení politologové. Ani ti se nezeptali, jaký je pramen této informace,“ uvedl Zbořil. „Ještě štěstí, že se Česká televize nerozhodla premiéra České republiky popravit. To by možná někomu vyhovovalo, ale mohli vyvolat občanskou válku,“ přisadil si ještě.

Zbořil by prý rád věděl, jak se k této chybě postaví příslušné mediální rady, ale podle svých vlastních slov si nedělá velké iluze, že padne nějaké zásadní rozhodnutí. Doporučil tedy alespoň České televizi, aby v pořadu o fake news, který chystá, ohodnotila svou vlastní práci.

Další chybu prý veřejnoprávní média udělala ve chvíli, kdy podle Zbořila nedostatečně informovala o státní návštěvě předsedy vlády Babiše v Turecku.

autor: mp