Česko chce vyjmout dopravu ze směrnice EU o vysílání pracovníků

15.02.2018 14:41

Česká republika chce do poloviny roku vyjmout dopravní služby z návrhu obecných pravidel směrnice EU o vysílání pracovníků. Dálková tranzitní doprava by neměla regulaci podléhat. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Zprávu přinesla ČTK.