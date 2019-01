Chcete slyšet moje názory, nebo svoje? Já mohu odejít! Filip se pořádně rozčílil na moderátorku Českého rozhlasu

Předseda komunistů Vojtěch Filip vyrazil nedávno do Číny, aby se zde zajímal o firmu Huawei a její produkty a o možnost, že by společnost mohla v Česku špehovat. Před pár dny se Filip vrátil domů. Posluchačům pondělních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu popsal, co se v Číně dozvěděl a co tam prozradil.

„Byla to stranická cesta,“ popsal Filip svůj výlet do Číny posluchačům pondělních Dvaceti minut s tím, že své cesty si platí většinou sám. „Ten nesmysl, který vypustili naši úředníci, spočívá v tom, že levnější a kvalitnější výrobek je pro české spotřebitele nebezpečnější. To máte tak. Máte nějaký hardware, a to je třeba stůl. Ale pak máte na stole nějaké papíry, a to je ten software. A ty papíry si tvoříme my sami,“ zdůraznil Filip.

Protože byla zničena česká Tesla, „a já jsem ji nezničil“, rozčílil se v rozhlase host, tak musíme ony papíry, onen software, někde kupovat. Můžeme je kupovat od firmy Huawei, což se konkurenci nelíbí, a proto se Huawei snaží pošpinit. Tak to vidí Filip. „Mně nemá záležet na šetření peněz českých daňových poplatníků?“ ptal se nazlobeně, když se snažil v celé šíři vysvětlit, jak se na celou kauzu dívá.

„Já jsem se seznamoval s novou technologií, kterou tam mají. Já jsem jim také představil své názory a řekl jsem jim, že své názory nezměním,“ pokračoval Filip s tím, že pro své tvrzení má důkazy. Důkazem může být, že si může koupit takový či onaký vysílač, ale už je na nás, co přes ten vysílač budeme vysílat.

V klidu ho nechalo i tvrzení, že čínské firmy musejí předávat informace čínským tajným službám, pokud o to budou požádány. „Já takový zákon neznám. Pokud to někdo tvrdí, tak ať mi takový zákon ukáže,“ prohlásil v rádiu Filip. Na tuto otázku se prý ptal i přímo v Číně a dozvěděl se, že neexistuje zákon, který by takto limitoval čínské firmy.

Moderátorka Marie Bastlová Filipa upozornila, že teď je řeč o Číně, nikoli o Spojených státech, a host se pořádně rozčílil. „Buď jste si mě pozvala do pořadu a chcete slyšet moje názory, nebo chcete slyšet názory svoje a já pak mohu odejít,“ rozzuřil se Filip.

Pak se ještě jednou rozčílil kvůli české privatizaci, které prý teď můžeme poděkovat za to, že tu řešíme kauzy typu Huawei.

„Já jsem neprivatizoval český Telecom, já jsem nerozprodával české sítě. My jsme tady součást nějakého liberálního prostředí, které můžeme regulovat maximálně naším zákonem. A pokud si je chceme provozovat sami, musíme si je zase koupit, na což asi momentálně nemáme,“ rozohňoval se komunista.

