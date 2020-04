Chci líbat nakaženého! Lidi, je to celé jinak! Muslimové... Ještě šílenější VIDEO ženy z TV NOVA

reklama

V nejnovějším videu se Peterková svěřuje, jak vyrazila na tour po celém Česku. Uvedla, že navštívila Kolín, kde jsou bezvadní lidé. „Nenosí roušky, jsou na hřištích, sportují, o covidu-19 hovoří jako o hoaxu,“ vypráví Peterková. Omlouvá se lidem, že je zklamala a zatím nelíže kliky v Nemocnici Na Bulovce.

Zároveň chce ale lidem dokázat, že covid-19 je hoax, fake a nesmysl. „Máme právo normálně žít, sportovat, pracovat, nedostat se do naprosto nejhorší ekonomické krize, co kdy byla,“ říká Peterková, s tím, že je nutné to zastavit. Aby dokázala, že se ničeho nebojí a že to není nebezpečné, zmínila, že je ochotná jít lízat kliky na Bulovku. „Chodím pomáhat mezi sociálně slabé rodiny, nikdy nemám roušku, protože to neexistuje. Je to kampaň udělaná na nás, aby nás zbavili našich životů,“ rozlítila se Peterková.

„Půjdu lízat kliky na Bulovku, abych vám ukázala, že to není nebezpečné, budu mezi vámi jezdit bez roušky po celém Česku, potřebuju k tomu jen dvě jediné věci,“ vyzvala Peterková, že by chtěla udělat rozhovor s člověkem s pozitivním testem na koronavirus. „A dala si s ním pusu,“ uvedla. Znovu zopakovala, že covid-19 neexistuje, že jde o mediální fake.

Zároveň vyzvala uživatele, aby se stali odběrateli jejího YouTube profilu. V případě, že jich bude mít tisíc, pojede lízat ony kliky na Bulovku.

„Nezkurvíme život dětí na jejich dalších čtyřicet let, co mají před sebou, kvůli tomu, že nějakej senior nebo astmatik by mohl umřít,“ padlo v minulém videu, které nahrála Jana Peterková jako komentář k trvající uzavírce škol a k nejisté situaci, která tento rok čeká děti a mladistvé školou povinné. Spolu s argumenty, že školy nezavřel ani arcinacista Adolf Hitler. Reakcí na video bylo požehnaně, a zřejmě ne pochvalných, soudě podle několika videí, která následně pak Peterková natočila. Mnohokrát byla různými slovy označena jako dámské přirození.

Jak uvedl server iDNES, Jana Peterková je bývalou reportérkou TV Nova. „Patřila k prominentním reportérům nejsledovanější zpravodajské relace na Nově. Točila justiční i kriminální kauzy, byla u všeho důležitého,“ psal o ní server před téměř devíti lety. Nicméně, Peterkové zlomil vaz vztah s miliardářem Tomášem Pitrem. Jako novinářka Peterková prý tehdy selhala a o svém příteli točila reportáže.

Kvůli Pitrovi, který byl odsouzen za podvod, stanula i před soudem, nakonec byla ale v plném rozsahu zproštěna. Ale černou skvrnu měla prý v životopise nadále a nikdo ji nechtěl zaměstnat. „Dostala jsem nejméně šedesát zamítavých odpovědí od zaměstnavatelů. A vím dobře, že je to proto, že jsem ‚ta od Pitra‘,“ svěřila tehdy serveru.

Bývalá reportérka stihla natočit již několik videí. Reakce na Facebooku totiž stále přibývají. „Tak to první video bylo takový akčnější, abysme to trochu rozjeli, celou tuhle parádní marketingovou kampaň k chřipce s originálním názvem covid-19. Zabralo to, dostala jsem asi 10 tisíc vzkazů, jaká jsem kráva, a ještě mnohem lepší nadávky jste měli, jste hodně kreativní národ. Za což vás chválím. Tak já bych shrnula jenom ty hlavní výtky,“ reagovala bývalá reportérka.

Že by byla špatná matka, vyvracela Peterková statistikami, podle kterých covid-19 malé děti nepostihuje téměř vůbec, maximálně mají rýmu. A i do 15 let jsou příznaky chřipky mnohem horší než průběh onemocnění covid-19. A doporučila, aby si kritici přečetli materiály ministerstva zdravotnictví. „Doporučuju, vypněte na chvilku tu Ulici, Ordinaci, vykašlete se na to, zkuste se na chvíli vrátit k tomu, že jsme si něco přečetli, nějaká ta knížka, článek, weby ministerstva, organizace WHO. Zkuste na chvíli opustit ty seriály, malinko ten mozek si namáhat, zopakovat si tu abecedu, kouknout na to,“ vyzvala provokativně Peterková a nasazovala na seriály svého bývalého zaměstnavatele.

Dodala, že liché jsou i výtky, že nezvládá své děti. Prý každý den chodí do práce, děti má teď na venkově a rozhodně neplatí, že by je do školy posílala, protože by se o ně nechtěla starat. Opět se rozpovídala o tom, jak za žádných okolností v minulosti nedošlo k uzavření škol. A dodala, že se učí děti i na onkologii nebo v afrických slumech. „Ale prostě naše děti se neučí kvůli rýmě. A nebudou se učit půl roku. Protože vy všichni věříte tomu, co vám řekne vláda. A to jsou naprosto největší lži a fígle, které mají zakrýt buď, to co chystají USA, nebo mají zakrýt osídlení Evropy muslimy nebo to, co se teď děje v Řecku. Každopádně vás to má dostat na ekonomické dno,“ rozjela se v teoriích Peterková a dodala, že proto točí videa teď, a ne až za dva měsíce, kdy už předpokládá, že „dno“ nastane.

„Chtějí vás vidět krvácet, chtějí vás vidět, jak nemáte na jídlo, chtějí vás vidět, jak jste úplně totálně v prdeli. Vy, vaše firmy, vaše podniky, a oni zatím udělají v Evropě operace, jaké potřebují. Lidi, nebuďte blbí,“ apelovala bývalá reportérka a vyzvala, aby lidé začali číst statistiky. Například srovnala úmrtí na koronavirus s úmrtími na silnicích, a dodala, že koronavirus má zatím méně obětí než obyčejná chřipka v ČR za rok.

„Prosím, přestaňte jim to žrát, vytvořme tlak na to, aby otevřeli školy, i kdyby v nich ze začátku učili dobrovolníci Červeného kříže. Nenechte se zničit,“ vyzvala k závěru.

Pro zajímavost, videu se zatím dostalo téměř 1600 komentářů. Z nichž některé byly návrhy, že by Peterková měla být popotahována pro šíření poplašné zprávy, jiné pro změnu vyjadřovaly pochyby o duševním zdraví bývalé reportérky.

Peterkové se pak zřejmě někdo vloupal na facebookový účet a začal pod jejím jménem šířit vzkazy, že videa jsou součástí divadelní hry o nezodpovědné ženě, která nakonec zemře na covid-19. Nebo si svá tvrzení rozmyslela.

