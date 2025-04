Lidé radši zaplatí Haškovi ochranku. Nerudová promluvila do kauzy s Medveděvem

Výhrůžky ze strany bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva směrem k hokejistovi Dominiku Haškovi přerostly v širší politický spor. Poté, co ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) oznámil, že je Haškovi připraven nabídnout policejní ochranu, se strhla ostrá debata na sociálních sítích.

Kriticky se k celé k věcí postavila i europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). nejprve zpochybnila samotnou pravomoc ministra vnitra nabídnout ochranu veřejné osobnosti bez jasného bezpečnostního hodnocení: „Ministr vnitra na sociálních sítích slíbil ochranku bývalému hokejistovi Dominiku Haškovi. O krátkodobé ochraně může rozhodovat na základě vyhodnocení rizik policie a nikoliv ministr!“

Dále Jermanová naznačila, že Hašek je zvýhodněn kvůli své blízkosti k vládnímu prostředí a minulosti politického kandidáta: „Nebo za čtyřiapůlkolky už stačí jen neúspěšně kandidovat za jednu z vládních stran do Senátu, aby se běžnému občanovi dostalo speciálního zacházení?“ pozastavovala se ve svém facebookovém komentáři.

Závěrem poukázala na podle ní problematický fakt, že Dominik Hašek v minulosti působil v ruské KHL, ačkoliv dnes ostře vystupuje proti ruskému režimu. „Na celém příběhu je zvláštní také skutečnost, že Dominik Hašek, dnes hlasitý kritik Ovečkina, neměl za Medveděvovy éry sebemenší problém hrát v ruské KHL,“ dodala Pokorná Jermanová.

Do Jaroslavy Pokorné Jermanové se ostře pustila europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), která se postavila na stranu Dominika Haška. Ve svém komentáři na síti X nejen vyjádřila podporu hokejistovi, ale zároveň tvrdě zkritizovala Jermanovou osobně. „Jsem přesvědčena, že daňoví poplatníci raději zaplatí ochranku hokejové legendě, která se nebojí veřejně ozvat proti odporné ruské agresi na Ukrajině, než soukromé výlety krajským superbem manžela paní Jermanové,“ napsala Nerudová na síti X.

Tím Nerudová narážela na známou kauzu z doby, kdy byla Pokorná Jermanová hejtmankou Středočeského kraje a její manžel tehdy opakovaně využíval služební vůz kraje pro soukromé účely.

Jsem přesvědčená, že daňoví poplatníci raději zaplatí ochranku hokejové legendě, která se nebojí veřejně ozvat proti odporné ruské agresi na Ukrajině, než soukromé výlety krajským Superbem manžela paní Jermanové. pic.twitter.com/G5V15MQQLh — Danuše Nerudová (@danusenerudova) April 23, 2025

Do sporu se vložil také známý komentátor a novinář Alexandr Mitrofanov. Ve svém příspěvku na síti X se jednoznačně postavil na stranu Dominika Haška a zkritizoval bývalou hejtmanku Jermanovou i její politickou minulost. „Já bych porovnal, co udělal pro tuhle zemi ve světě Dominik Hašek a co přeběhlíci z ODS do ANO. Protože tamto víc smrdělo mocí. Vychází mi z toho porovnání lev s rybenkou,“ rýpl si do Pokorné Jermanové pro její přestup z ODS do hnutí ANO.

Já bych porovnal, co udělal pro tuhle zemi ve světě @hasek_dominik a co přeběhlice z ODS do ANO, protože tam to víc smrdělo mocí.

Vychází z toho porovnání lva s rybenkou. https://t.co/rOeneCJIlc — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) April 23, 2025

Celá kontroverze se strhla především kvůli tomu, že Dominik Hašek se na svých sociálních sítích dlouhodobě a opakovaně vymezuje proti účasti ruských sportovců. kteří neodsoudili válku na Ukrajině, v mezinárodních soutěžích. Hašek kritizoval NHL za to, že je „nejlepší reklamou na ruskou válku“ ještě předtím, než ruský hokejista Alexandr Ovečkin překonal rekord Gretzkého. A když byl rekord překonán, Medveděv na sociální síti Telegram, v očekávání Haškovi reakce, napsal: „895 – výsledek skvělého ruského hokejisty! Čekáme na sebevraždu bláznivého Čecha Haška.“

V úterý ráno pak Hašek na sociální síti X oznámil, že zaslal Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) a Mezinárodní hokejové federaci (IIHF) dopisy, ve kterých organizace informoval, že mu bývalý ruský prezident a místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv vyhrožuje zabitím.

Medveděv pak označil Dominika Haška za rusofoba a naznačil, že trpí duševní poruchou. Ve výrocích, které tlumočil jeho asistent Oleg Osipov, Haškovi doporučil, aby si dával pozor při přecházení silnice, nepil pivo na neznámých místech a chodil k psychiatrovi. Výroky citovala agentura TASS.

„Doporučil bych mu, aby opatrněji přecházel silnici, nepil pivo na neprověřených místech a pravidelně navštěvoval psychiatra,“ měl říct Medveděv.

Českého hokejisty se zastal premiér Petr Fiala (ODS). Medveděvovi výhrůžky označil za neakceptovatelné, ale vlastně za nepřekvapivé. „Není ale možné nad nimi mávnout rukou. Medveděv není soukromá osoba, ale vysoký představitel Ruska. Znovu tak potvrzuje agresivní a nebezpečnou podobu ruské politiky,“ uvedl premiér Fiala.

