Mitrofanov, Kartous, Sedláček? Zahradil nevěří svým očím, kdo přednáší na konferencích Fialy

Premiér Petr Fiala v tomto měsíci zahájil sérii tematických konferencí, které otevírají prostor pro veřejnou debatu o klíčových otázkách současnosti.

První z nich, nazvaná Bezpečná budoucnost, se konala 3. dubna 2025 a zaměřila se na aktuální bezpečnostní hrozby, roli obranného průmyslu a hodnotové ukotvení společnosti. Na konferenci vystoupili odborníci z oblasti mezinárodní politiky, bezpečnosti a veřejného života, mj. i publicista Alexandr Mitrofanov. Další konference s názvem Vzdělání pro 21. století proběhne 24. dubna 2025 a soustředí se na modernizaci českého školství. Účast přislíbil mj. publicista a pedagog Bohumil Kartous.

Tyto konference vyvolaly pozornost nejen veřejnosti, ale i dnes již bývalých členů ODS, kteří vyjadřují nesouhlas s aktuálním směřováním pod vedením Petra Fialy. Výrazným příkladem je odchod Jana Zahradila, dlouholetého europoslance, který po 34 letech opustil ODS kvůli narůstající názorové propasti mezi ním a vedením strany. Zahradil uvedl, že nebude volit koalici Spolu.

Nyní se kriticky vyjádřil k tomu, koho si premiér na konference zve. Na sociální síti X uvedl: „Mitrofanov, Kartous, experti pana premiéra. Kdo další? Budou jednou i na kandidátkách koalice Spolu? A členská základna ODS dál oddaně kráčí za svým předsedou na této cestě, až příliš se podobající cestě Bohuslava Sobotky v čele ČSSD. Jak končí taková cesta, už všichni víme,“ napsal Zahradil. Sobotka, bývalý předseda ČSSD a premiér, opustil soc. dem. v roce 2021 po 32 letech členství, formou nezaplacení členských příspěvků, a veřejně se k tomu nevyjádřil.

Zahradil svou narážkou připomíná pád ČSSD pod vedením Bohuslava Sobotky, který musel v roce 2017 rezignovat kvůli propadu preferencí a historicky nejhoršímu volebnímu výsledku. Strana se z tohoto otřesu dlouhodobě nevzpamatovala

Mitrofanov, Kartous: experti pana premiéra??. Kdo další? Budou jednou i na kandidátkách @SpoluKoalice?

A členská základna @ODScz dál odevzdaně kráčí za svým předsedou na této cestě, až příliš se podobající cestě B.Sobotky v čele ČSSD.

Jak končí taková cesta, už všichni víme????‍>?. pic.twitter.com/NGF5SJvsXQ — Jan Zahradil (@ZahradilJan) April 20, 2025

Předseda vlády a šéf ODS Petr Fiala v účasti osob jako Bohumil Kartous či Alexandr Mitrofanov na svých konferencích žádný problém nevidí. Naopak, jejich přítomnost si očividně velmi považuje – oba opakovaně vyzdvihl a ocenil jejich názory i způsob, jakým do veřejné debaty přispívají.

Psali jsme: Svobodný svět, tedy Západ, vykládal Fiala. Pak ho potěšil Mitrofanov

Kritici však zdůrazňují, že účast publicistů, jako jsou Bohumil Kartous a Alexandr Mitrofanov, na konferencích premiéra Petra Fialy může signalizovat posun ODS směrem k liberálnějším a progresivnějším tématům, což je v rozporu s jejími tradičními konzervativními hodnotami. Bohumil Kartous se dlouhodobě zaměřuje na „boj proti dezinformacím“ a prosazuje liberální pohled na společnost. Alexandr Mitrofanov je znám svým negativním postojem proti ruskému režimu a kritikou jeho autoritářských tendencí.

K výběru hostů na konferencích premiéra Petra Fialy zaznívá kritika i mimo řady (bývalých) členů ODS. Šéfredaktor Deníku TO Marek Stoniš připojil další výtku, tentokrát k účasti ekonoma a ředitele Knihovny Václava Havla Tomáše Sedláčka na konferenci Vzdělání pro 21. století pořádané Petrem Fialou. „Podobní prodavači filozofických hrnců jako Sedláček jsou taky dobří. Tahle levicová úderka v čele s Petrem Fialou ukradla členské základně ODS stranu za bílého dne před nosem a ona vesměs mlčí. Zvláštní,“ poznamenal Stoniš.

Na to zareagoval i Jan Zahradil, jenž tuto optiku ohledně vývoje ODS potvrdil: „Ano, ta odevzdanost, s níž následují krysařovu píšťalu, je až fascinující. Vysvětluji si to tak, že ti, co by chtěli změnu, už postupně odešli. Zůstali převážně existenčně závislí či papíroví členové,“ podotkl Zahradil.

Ano, ta odevzdanost, s níž následují krysařovu píšťalu, je až fascinující.

Vysvětluji si to tak, že ti, co by chtěli změnu, už postupně odešli. Zůstali převážně existenčně závislí či papíroví členové. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) April 20, 2025

Dalším významným hlasem je bývalý ministr vnitra a dlouholetý člen ODS Ivan Langer. V dubnovém rozhovoru pro TV Nova otevřeně připustil, že jeho dny v ODS se krátí. Nechal se slyšet, že projekt koalice Spolu není jeho šálkem čaje, a pokud tento projekt zůstane na stole, že je rozhodnut ODS opustit. „Nevím, komu tím dělám radost a koho tím rozesmutním. A to jim pořád fandím, když se dívám na současnou politickou scénu,“ zmínil Langer.

Psali jsme: Ivan Langer hlásí konec v ODS, pokud bude koalice SPOLU pokračovat

Langer uvedl, že by si přál, aby se ODS vrátila ke svým kořenům, konkrétně k tzv. Čtyřem poděbradským artikulům, tedy k důrazu na jedince, rodinu, vlast a stát, v tomto pořadí. Podle něj se strana v současnosti od těchto hodnot vzdálila a v tomto volebním období příliš často ustupovala koaličním partnerům.

Psali jsme: ODS: Majitel poslanců ANO si zvýší tržby a jeho nohsledi hážou na vládu zdražování „Milion hlasů propadl.“ I od Hřebejka zaznělo, proč je Fiala u moci Nová čísla: SPD nahání Starosty, Babiš lepší, než celá vláda EU nebude jako Rusko nebo USA. Není jednotná. Vondra zklamal snílky