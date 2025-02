Chrochtají, jak jen mohou, rozjel se Okamura. Nemravnou a ostudnou vládu je třeba vyměnit

V pondělí prezidentská kancelář oznámila, že prezident Petr Pavel vetoval zákon o platech ústavních činitelů. Zveřejnila také jeho zdůvodnění, ve kterém prezident uvedl, že důvodem jeho rozhodnutí bylo nevhodné načasování změny platů v době ekonomických problémů.

Předseda SPD Tomio Okamura však v pořadu Napřímo na TN Live označil toto vysvětlení za zavádějící a tvrdě kritizoval vládu Petra Fialy.

Prezident nevetoval zákon kvůli nemravnosti, ale pod tlakem soudcovské lobby

Podle Okamury nebyl hlavním motivem prezidentského veta morální nesouhlas se zvyšováním platů politiků, ale tlak soudcovské lobby, která se podle něj snažila ovlivnit výslednou podobu zákona. „Prezident ho nevetoval z důvodu nemravnosti, ale protože ho ovlivnila soudcovská lobby. To je z jeho zdůvodnění zcela jasné. Znamená to jediné – Fialova vláda jednoznačně prosazuje zvýšení platů politiků,“ prohlásil Okamura.

Opakované návrhy na zmrazení platů

Lídr SPD zdůraznil, že jeho hnutí dlouhodobě bojuje proti navyšování platů politiků. Připomněl, že osobně navrhl zmrazení platů ústavních činitelů až do konce volebního období v roce 2029, avšak vláda jeho návrh opakovaně odmítla. „Já jsem tento návrh předložil už pětkrát, čtyřikrát se o něm hlasovalo. A co udělala Fialova vláda? Protože jsou nenažraní, tak mi ho zamítli,“ kritizoval Okamura.

Podle SPD mohla vláda platy oddělit. Okamura rovněž upozornil, že vláda mohla situaci vyřešit jednodušeji – oddělit platy politiků a soudců do dvou různých kategorií. „Tím pádem by se platy politiků vůbec nemusely zvyšovat a byly by v jiném režimu. Fialova vláda to ale schválně neudělala, nechala je propojené, protože si chtěli sami sobě platy zvýšit. Je to nemravné a ostudné,“ dodal.

Výzva k voličům: „Musíme je vyměnit!“

Předseda SPD na závěr svého vystoupení ostře vyzval a apeloval na voliče před blížícími se parlamentními volbami. „Fialovu vládu musíme vyměnit, protože chrochtají, jak jen mohou. Už připravili lidi o peníze, zvýšili daně, snížili seniorům valorizace důchodů a teď si sami sobě přidávají! Co to je za nemravnou vládu? Musíme je letos vyměnit a vrátit politiku do normálu,“ zdůraznil Okamura.

Blížící se volby tak podle předsedy SPD budou referendem o vládě Petra Fialy, která podle něj nehájí zájmy občanů.

