Chtějí otočit kormidlo od Západu, varovala Pekarová. SPOLU cílí na třicet procent

S příchodem nového roku se Česká republika ocitá na prahu zásadních politických změn. Nadcházející parlamentní volby, plánované na letošní rok, budou klíčovým momentem, který určí další směřování země. Voliči rozhodnou, zda bude pokračovat současná vládní koalice, nebo zda se k moci vrátí Andrej Babiš a jeho politické hnutí. Tyto volby budou nejen testem důvěry občanů v současnou vládu, ale také určujícím faktorem především v oblasti zahraniční politiky.

Předsedkyně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová za klíčové považuje ubránit zemi před snahou populistů s komunisty a radikálními extrémisty přeorientovat naši zemi na Východ. „Já se obávám toho, že kormidlo, které naše vláda zcela jednoznačně namířila směrem na Západ – my jsme součástí Západu jako Česká republika – se opět budou někteří snažit obracet směrem na Východ,“ uvedla v pořadu Interview ČT24.

Vyjádřila především obavy z toho, že pokud by se opozice dostala k moci, mohla by následovat příklad svých zahraničních vzorů, jako je slovenský předseda vlády Robert Fico, což označuje Pekarová Adamová za bezpečnostní riziko. „Všichni sledujeme, a je to pro nás i velké bezpečnostní riziko, jakým způsobem se chová Robert Fico na Slovensku, jak podlézá Kremlu, Putinovi. Tyhle věci, si myslím, že jsou pro ně jednoznačným vzorem. Ostatně také cestu Roberta Fica neodsoudili. Tváří se, že si vlastně může dělat, co chce. Je to určitě legitimní, jako suverénní stát má Slovensko právo na svou zahraniční politiku, ale já říkám, že tohle v České republice dopustit nechci,“ poznamenala politička, která stejně varovně poukazuje i na politiku maďarského premiéra Viktora Orbána.

Viktor Orbán a Robert Fico čelí v současné době kritice za své proruské postoje a úzké vztahy s Vladimirem Putinem, zejména v kontextu ruské války na Ukrajině. Orbán je často kritizován za proruskou rétoriku a odmítání některých sankcí vůči Rusku, což oslabuje jednotu EU. Jeho vstřícný přístup k Rusku a Číně, označovaný za „tulení k Putinovi“, je vnímán jako ohrožení evropské solidarity.

Robert Fico je v poslední době ostře kritizován za návštěvu Moskvy, kde jednal s Putinem, a za snahy o zlepšení vztahů Slovenska s Ruskem navzdory válce na Ukrajině. Veřejně také vystoupil v ruské státní televizi, kde kritizoval přístup EU k válce na Ukrajině. Oběma politikům je vyčítáno, že jejich kroky podkopávají jednotu EU a NATO a přispívají k posilování ruského vlivu ve střední Evropě.

Cestu Roberta Fica do Moskvy bychom podle šéfky sněmovny měli jako evropská země jednoznačně odsoudit. „V případě, že se Robert Fico rozhodl rozehrát hru na spojenectví s Ruskem, tak musíme pojmenovávat, jaká jsou s tím spojená rizika. Je to odsouzeníhodné, protože to pomáhá jenom a jenom Putinovi,“ zdůraznila Pekarová Adamová.

„Pokud se stáváme závislými, a my jsme to sami zažili na velmoci jako je Rusko, které nás vnímá jako nepřátele, tak jsme vydíratelní. Jsme tak jednoznačně mnohem zranitelnější. Víme to v oblasti surovin. Vždyť ještě než začala tato fáze války na Ukrajině v roce 2022 jsme byli závislí na ruském plynu z devadesáti sedmi procent díky panu Havlíčkovi a panu Babišovi,“ poukázala za zástupce opozičního hnutí ANO. „Naštěstí se nám podařilo této závislosti zbavit,“ zdůraznila.

V poslední době se však v médiích objevily informace, které zpochybňují tvrzení vlády premiéra Petra Fialy o nezávislosti České republiky na ruském plynu. Přestože premiér opakovaně uváděl, že Česko již není závislé na ruských energetických surovinách, některé zdroje naznačují, že podíl ruského plynu na českém trhu zůstává vysoký. Podle dostupných údajů společnosti Net4Gas, hlavního provozovatele přepravní soustavy zemního plynu v České republice, tvoří ruský plyn až 90 % z celkového objemu plynu dodávaného do České republiky.

„Ten, kdo se tváří, že je možné hrát politiku všech azimutů, tak tím jenom zastírá, kde skutečně leží to nebezpečí a proti čemu je potřeba být sjednoceni, spojení, proti čemu je potřeba vystupovat,“ konstatovala dále předsedkyně vládní TOP 09.

Na otázku kolik odhaduje procent do parlamentních voleb 2025 pro koalici SPOLU, řekla: „Věřím, že koalice Spolu vyhraje volby, my určitě budeme mířit k třicet procentům. Budeme se snažit o to, abychom zopakovali vládní formát, který jsme měli v tomto volebním období.“ Průzkumy veřejného mínění, které v současné době říkají, že vyhraje hnutí ANO, nejsou podle ní predikce výsledků voleb.

Velmi kladně zhodnotila novoroční poselství premiéra Petra Fialy (ODS): „Myslím, že (novoroční video premiéra Fialy) bylo velmi dobré. Přesně, jak si myslím, že bychom měli smýšlet, tak ukazovalo tu optimistickou vizi. Ukazovalo to, co si přeje pan premiér a já to přání s ním sdílím, abychom byli hrdý a sebevědomý národ. Strachem se nikdy nedosáhne ničeho pozitivního,“ uvedla Markéta Pekarová Adamová.

Opozice naopak Petru Fialovi vyčítá, že novoroční video Petra Fialy bylo příliš útočné. Při záběrech na lídry opozičních hnutí Andreje Babiše (ANO) či Tomia Okamuru (SPD) hovořil o „obchodnících se strachem“. „Potrefená husa se občas ozve. V tomto případě je potřeba vnímat tu realitu, jaká je. Kdo tu straší různými věcmi je skutečně opozice, ta se rozhodla vsadit na tuhle taktiku. Myslím, že lidé si zaslouží víc, než jenom, aby byli strašení,“ poznamenala ke kritice opozice Pekarová Adamová.

Prozradila, že do roku 2025 vstupuje především s optimismem a sebedůvěrou. „Myslím, že důležitý je optimismus a sebedůvěra. S těmito kvalitami se zvládají krize a výzvy snáz,“ uvedla Pekarová Adamová.

Vládu označila za úspěšnou, zejména s ohledem na zvládnutí řady náročných výzev, kterým Česká republika v posledních letech čelila. „Máme za sebou nemálo krizí. Ať už to byla vysoká inflace, energetická krize, věci spojené s dopady války na nás. Ale překonali jsme to. Myslím si, že můžeme do tohoto roku hledět s velkým optimismem, protože věřím, že i v tomto roce se ta situace začne ještě více zlepšova,t než v tom minulém. A už v tom minulém jsme zkrotili inflaci, dařilo se, co se týče růstu mezd, ekonomiky…“ doplnila Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny.

