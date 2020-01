Chtěli táhnout na SSSR! S wehrmachtem! Pod sochou Koněva padaly perly o dějinách. Účtovalo se

REPORTÁŽ V ponděli 27. ledna 2019 uběhlo 75 let od osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim (Auschwitz-Birkenau) Rudou armádou. Při té příležitosti se uspořádala pietní akce u kontroverzní sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v pražských Dejvicích, té, které by se tamní radnice nejraději úplně zbavila.

Pod dejvickým Koněvem, který v minulém roce v Praze 6 budil tolik vášní, až si nakonec radnice odhlasovala jeho přemístění, se v pondělí 27. ledna podvečer sešlo několik desítek lidí, aby si připomněli výročí osvobození nejznámějšího nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

Ten před pětasedmdesáti lety osvobodili rudoarmějci Prvního ukrajinského frontu, kterému velel právě maršál Ivan Stěpanovič Koněv. Lidé ke Koněvově soše přinesly květiny a svíčky, které posléze zapálili. Také se řečnilo a zpívali písně. Vlály české a sovětské vlajky a rovněž i prapor Koněvova 1. ukrajinského frontu. Nechyběla další rudá symbolika: například plakáty s vyobrazeným rudoarmějcem a jím osvobozenou dívkou v pruhovaném úboru, jaký nosili právě vězni v nacistických vyhlazovacích táborech.

První promluvil komunista Josef Skála a řečnil plamenně. V úvodu poděkoval účastníkům s tím, že se aktuálně nachází ve „správný čas na správném místě“. „Každý, kdo tu dnes je, si za to jednou bude blahopřát, protože příští generace se za tuhle dobu budou hrozně stydět a my jsme ti, kteří se stydět nebudou,“ uvedl záhadně.

„Jsme na místě velitele vojáků, kteří osvobodili nacistický vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau,“ pokračoval Skála. „Sešli jsme se tu ve chvíli, kdy jsou dějiny mrzačeny způsobem, jaký nemá za posledních 75 let obdoby. Dnes se dějiny přepisují na objednávku těch, kteří se nikdy nesmířili s výsledky 2. světové války a kteří pošilhávají k novému drang nach osten,“ uvedl. „Dnes už nejde jen o to snižovat zásluhy těch, kteří přinesli mír a svobodu,“ dodal.

„Nejsme v tom sami,“ uvedl Skála. „Podívejte na to, co se událo v Izraeli, kam nedorazil polský prezident Duda, jelikož mu svět přitakat na jeho výklad kladoucí za vinu rozpoutání 2. světové války Sovětskému svazu. V Izraeli dostal důstojné slovo prezident Putin, otevřel spolu s izraelskými vrcholnými představiteli důstojný pomník hrdinným obráncům Leningradu ve chvíli, kdy zdejší honorace Prahy 6 chce deportovat pomník maršála Koněva,“ uvedl Skála. „Ve chvílích, kdy zdejší honorace z Prahy 6 by ráda deportovala ten pomník a nechala jej urážet tabulkami a podobnými zhovadilostmi,“ dodal. „Hanba, hanba,“ ozvalo se z davu přihlížejících v tu chvíli. „Hanba, hanba,“ přidal se i Skála.

„V Izraeli premiér Netanjahu, se kterým se na spoustě věcí asi těžko dohodnu, řekl, že Rudá armáda zachránila svět,“ uvedl Skála. Jeho slova odměnil potlesk. „Ministr zahraničí Izraele, Izrael Katz, vzpomněl na svoji matku, kterou Koněvova vojska zachránila před smrtí v koncentračním táboře Auschwitz. A do toho si Jaroslav Kaczynski troufne tvrdit, že by chtěl reparace od Ruska. Za co? Za osvobození? Za to, že Polsko dostalo desetitisíce kilometrů čtverečních nových území po válce včetně bohaté uhelné pánve? Já myslím, že pánové se mýlí, stejně jako se mýlili na prahu druhé světové války. Tehdy také sloužili.... Chtěli táhnout na východ s wehrmachtem a přepočítali se. Dneska zase chtějí sloužit nějakému predátorovi, ale cílem toho všeho je co? Překreslit mapu Evropy,“ hromoval a hovořil o „sporu o dějiny“, který se dle něj týká českých národních zájmů. Připomněl, že Sovětský svaz na polském území položil takřka 600 tisíc lidských životů. „A téměř půl druhého milionu sovětských vojáků se vracelo domů tu bez nohy, tu bez ruky, tu bez očí, či jinak postiženo doživotně.“

„A člověk, který se většině lidských parametrů úplně vymyká. Jmenuje se Novotný a je synem docela milého baviče. Někdy se ty děti holt nepovedou. Tak dokonce by rád postavil v Řeporyjích pomník soldatesce, které velelo přímo SS a která brutálně a vandalsky masakrovala civilní obyvatelstvo v celé řadě zemí včetně našich západních spojenců,“ uvedl. „Nenecháme si to líbit. Budeme se tomu stavět i nadále,“ uvedl Skála. „Proto jsme se s ostatními obrátili na vládu České republiky, aby tomu konečně začala čelit, aby nemlčela k takovým zhovadilostem,“ dodal Skála.

Následně vystoupil Izraelec David Bohbot, rabín a bezpečnostní expert. Předstoupil před přítomné s nasazenou jarmulkou, židovským náboženským symbolem. „Írán tlačil na pana Putina, aby nepřijel do Izraele. Ale on přijel a přiznával holokaust. Já nejsem žádný prezident ani premiér, ale také na mě tlačilo hodně lidí, co říkali, že tu dnes nemám být. Ale já nemůžu ignorovat fakta, nemůžu ignorovat historii a faktem je, že Rudá armáda osvobodila Českou republiku a definitivně Rudá armáda osvobodila Osvětim a za to chci moc poděkovat, děkuji,“ uvedl Bohbot a zase se tleskalo.

Posléze vystoupila komunistická mládežnice Petra Prokšarová zastupující komunistické svazáky z Komise mládeže Ústředního výboru Komunistické strany Čecha a Moravy. Úvodem uvedla, že jí je ctí, že může promluvit.

„Nacistický vyhlazovací tábor Auschwitz, jehož osvobození si dnes připomínáme, byl právem nazýván továrnou na smrt. Bylo to místo, které odhalilo tu nejtemnější stránku lidské povahy a ukázalo, jaká zvěrstva je člověk člověku schopen udělat, a to v masovém měřítku. Bylo to místo, kde i otrlí zabijáci z SS ztráceli rozum, místo, kde se zaživa upalovali novorozenci, místo, kde se devianti skrývali do bílých plášťů, aby mohli ukájet své sadistické choutky ve jménu pseudomedicíny. Bylo to ale také místo neuvěřitelného hrdinství, obrovské solidarity, odhodlání a vůle po životě. Auschwitz, jehož osvobození, se stalo připomínkou vyhlazovací politiky nacistického Německa však nebyl jediným takovým peklem na zemi,“ uvedla s tím, že mnoho životů bylo nacisty zmařeno i v protektorátu Čechy a Morava, kde nacisté zřídili koncentrační tábor Terezín.

Posléze připomněla komunistické odbojáře a vyzvala k postavení sochy generálu Ludvíku Svobodovi. Poznamenala, že oficiálně se už výročí osvobození u sochy Koněva neoslavuje. Mluvila o dehonestaci rudoarmějců. „Věčná sláva Rudé armádě, osvoboditelce Československa,“ zvolala mládežnice na závěr. „Bravo, bravo,“ odměnil ji potlesk.

Krátce vystoupil i komunální politik SPD Robert Vašíček v obleku a charakteristickém motýlku, zastupitel městské části Praha 11, místopředseda SPD Praha.

Vašíček nabízel, že by pomník přijal na Praze 11. „Vlastenectví je v příkrém rozporu s fašismem. Tyto dvě věci nelze směšovat. Vlastenectví nezná rasismus, vlastenectví nezná fašismus a nic z toho nepatří do jedenadvacátého století. Vlastenectví je totiž láska k vlasti. Děkuji a děkuji i Rudé armádě za to, že nám umožnila, aby český národ existoval i v jedenadvacátém století,“ uvedl Vašíček. A tleskalo se.

Poté se zapalovaly svíčky pod sochou. Rudé svíčky vrhaly rudou záři přímo pod nohy Koněva. A zpívala se Kaťuša. „Vychádila, písma zavádila, práta voči písma zerebla,“ znělo z mnoha úst zejména starších lidí. „Práta vojna katorovo i lubila.“ „Oj ty piesně, pieseňka děviča,“ znělo. Následně se zpívala česká a slovenská hymna. „Zastavme se bratia, nech sa ony stratia, Slováci ožijú,“ znělo z té slovenské hymny. Akce skončila poklidně stejně jako začala. Tentokrát bez odpůrců a protidemonstrantů.

