Chvilkař Minář vyhlásil z rozhlasu nový terč útoků, Helenu Válkovou. „Každý dělník věděl, kdo je Urválek,“ poučil národ

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář v pátečních Dvaceti minutách Radiožurnálu prozradil, co se bude dít na demonstracích v krajských městech, jejichž konání členové spolku už oznámili. Pustil se také do exministryně spravedlnosti za hnutí ANO Heleny Válkové. Jestli bude kandidovat na ombudsmanku, dojde prý k dalším protestům. Kvůli její komunistické minulosti.

Na úvod prozradil, že demonstrace proti Heleně Válkové začnou v okamžiku, kdy ji Poslanecká sněmovna zvolí ombudsmankou. Kvůli její spolupráci s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, s prokurátorem, který k dlouholetým trestům či k smrti odsuzoval nevinné.

Válková se brání, že v 70. letech minulého století netušila, co Urválek napáchal.

„Každý dělník tehdy věděl, kdo je pan Urválek. V 50. letech to byla notoricky známá postava, kterou znal téměř každý. A možná, že to opravdu nevěděla, a to pak je ještě o to podivnější, protože jako studentka práv nevěděla, kdo je Urválek,“ kroutil hlavou Minář.

Válková je pro Milion chvilek jako ombudsmanka nepřijatelná ještě z jednoho důvodu. Nepřijatelná je prý také proto, že ze všech sil hájila Andreje Babiše a dlouho před verdiktem státního zástupce Jaroslava Šarocha prohlašovala, že podle jejího názoru bude Babiš očištěn.

Vedle Válkové bude spolek Milion chvilek i nadále tlačit na premiéra Babiše a žádat po něm, aby odstoupil, když má střet zájmů, jak ho popsali auditoři Evropské komise. Babiš však tvrdí, že EU nemůže vykládat české právo.

Před volbami v roce 2021 voličům sdělí, koho by neměli volit. Jak si to Milion chvilek představuje? Chce voličům doporučit, aby nevolili komunisty. Už proto, že šéf KSČM Vojtěch Filip naznačil, že Milion chvilek může stát za hackerskými útoky na nemocnici v Benešově. Milion chvilek to ale nehodlá nechat jen tak. „Příští týden mu zašleme předžalobní výzvu,“ prozradil Minář.

„U SPD nám vadí, jak se představila svými rasistickými výroky,“ pokračoval.

Jedním dechem však dodal, že odmítá strany kádrovat. „To není o tom, že bychom kádrovali, která je ta správná strana a která ne, to je o tom, že kdyby jakákoli strana začala porušovat demokratické principy, tak bychom protestovali,“ vzkázal Minář také opozičním stranám, které nikoli poprvé vyzval ke spolupráci. „Pokud by k tomu došlo, tak bychom konstatovali, že opozice selhala a víc bychom se opřeli i do ní,“ upozornil Minář. „Co by se dělo, kdyby opozice selhávala dál, to bychom řešili na podzim,“ dodal ještě.

Opozici poté nešetřil ještě jednou. Zdůraznil, že politická kultura, která přijde po Babišovi, musí být lepší než to, co tu bylo před Babišem, protože marketéři, kteří Babišovi připravují jeho proslovy a hesla, mají podle Mináře pravdu v tom, že tradiční strany často chybovaly.

V závěru rozhovoru Minář prozradil, jak budou vypadat demonstrace v krajských městech. Přizpůsobí je tomu, že letos na podzim proběhnou krajské volby. Vedle demonstrací proběhnou i diskuse o celospolečenských tématech. Protože pravděpodobně bude zima, tak tyto debaty proběhnou někde ve vnitřních prostorách objektů, které by mohl mít spolek Milion chvilek k dispozici. Taková je alespoň představa Mikuláše Mináře a jeho kolegů.

