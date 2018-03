Chystá se nová vlna běženců z Afriky a bude to v milionech. Evropo, připrav se, říká studie

Americká společnost Pew Institute uveřejnila studii, ve které tvrdí, že od roku 2010 přišlo ze subsaharské Afriky do Evropy přes milion běženců. Evropané by se prý měli připravit i na to, že přijdou miliony dalších.

Mezi lety 2010 až 2017 přišly do Evropy statisíce obyvatel subsaharské Afriky, přesněji řečeno šlo o 970 tisíc lidí, Dorazili buď jako studenti, nebo jako uprchlíci, nebo jako rodinní příslušníci uprchlíků, kteří překonali brány Evropy v rámci slučování rodin. Ve stejné době dorazilo dalších 400 tisíc lidí do USA.

Pew Institute tvrdí, že v Evropě budou pokoušet své štěstí další miliony Afričanů. Společnost uspořádala průzkum v několika afrických zemích, prostřednictvím něhož se dozvěděla, že zhruba 4 z 10 Afričanů jsou připraveni hledat své životní štěstí na jiném kontinentě, kdyby k tomu měli dost peněz. Není bez zajímavosti, že u obyvatel Ghany a Nigérie vyjádřilo touhu opustit svou zemi více než 70 procent dotázaných.

Proč tomu tak je? Řada afrických ekonomik roste, jenže zdaleka to neplatí o všech zemích na kontinentu. Především ve státech ležících v pásu subsaharské Afriky tíží obyvatele enormně vysoká nezaměstnanost. Vysoká porodnost v těchto zemích navíc naznačuje, že tato neblahá situace potrvá ještě mnoho let. Lidé tedy zkusí hledat své štěstí v Evropě i v USA. Svou roli sehrává i politická nestabilita hned v několika afrických zemích, která budí v obyvatelích nejistotu. Mají poté potřebu hledat klid a bezpečí mimo Afriku.

Pracovníci Pew Institute se také otázali v celkem šesti afrických zemích, zda jsou jejich obyvatelé rozhodnuti opustit svou vlast v horizontu příštích pěti let. V Senegalu kladně odpovědělo 44 procent dotázaných, v Ghaně 42 procent, v Nigérii 38 procent. V Tanzánii se o to hodlá pokusit 8 procent obyvatel.

Podle autorů studie se dá předpokládat, že se všem těmto lidem nepodaří odejít ze svých afrických domovů do Evropy či do USA. Údaje z let 2010 až 2017 však naznačují, že mnohdy nebezpečnou cestu podnikne nemalé procento Afričanů. Evropané by se tak v příštích pěti letech měli připravit na novou migrační vlnu, kterou mohou tvořit miliony lidí.

autor: mp