Chystá se sjednocení neziskovek. Mohou být dost radikální, prozradil Tomáš Halík, když mluvil o Zemanovi

Kněz Tomáš Halík poskytl rozhovor dnešním Lidovým novinám. V minulosti sám přemýšlel o tom, že by kandidoval na Hrad, nyní se již k prezidentským volbám jen vyjadřuje. A výrazně brojí proti Miloši Zemanovi. Vyjádřil se také k tomu, že vzniká síť neziskových organizací, které chtějí mít v čele státu člověka, za něhož by se lidé nemuseli stydět.

Prezidentské volby považuje Halík za důležité hned ze čtyř důvodů. „Svět je jednoznačně vnímá jako spor mezi proruskou a pročínskou nebo proevropskou a prozápadní orientací, jako rozhodnutí českých občanů mezi Západem a Východem,“ poznamenal mimo jiné Halík.

„Zadruhé: Byť prezident má mnohem menší moc než vláda, má daleko větší váhu symbolickou a morální, jeho chování má velký dopad na celkové kulturně morální klima společnosti. Zatřetí: Byl jsem teď na dvou důležitých setkáních představitelů občanských iniciativ a neziskových organizací z celé republiky, kteří hodlají vytvořit síť vzájemné podpory. Je to ohromný potenciál dobré vůle, většinou mladých, nesmírně obětavých lidí, kteří dělají nezištně spoustu dobrých věcí pro druhé. Viděl jsem, jak je aktivizovala vyhlídka na to, že by v čele státu byl člověk, za kterého by se nemuseli stydět,“ dodal také kněz, jenž jako čtvrtý důvod uvedl to, že na nejprestižnějších univerzitách na Západě debatuje s českými studenty, kteří říkají, že se do Česka nevrátí, dokud bude vládnout Zeman. Jmenuje však i šéfa SPD Tomia Okamuru a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Následně se velmi výrazně pustil do Zemana, jenž byl podle jeho slov státníkem, který nepředložil jedinou nosnou vizi, pouze dělal permanentní kampaň, při níž strašil a rozeštvával lidi a utvrzoval je v jejich předsudcích. „Obklopoval se lidmi typu Ovčáčka, Mynáře a Nejedlého – tedy dělal přesný opak toho, co by měl prezident dělat. Nikdo už nemá alibi, že nebyl varován,“ poznamenal Halík.

A jak si Halík vysvětluje Zemanovu popularitu? „Umí na sebe za každou cenu stále poutat pozornost, v posledních letech často především skandálními výroky, v nichž agresivitu balí do formy vtipů,“ dodal Halík.

V prvním kole volil mezi Pavlem Fischerem a Jiřím Drahošem. „Drahoš ovšem – i když zemanovci ho úmyslně přiřazují k nám ‚sluníčkářům‘ – ve skutečnosti k světu Havlových dědiců, bývalých disidentů, nepatří, on byl asi vždy opatrný, nezadal si ani s komunisty, ani s disentem, dělal svou vědu. Ale právě tahle jeho ‚neposkvrněnost‘ – spolu s kultivovaným vystupováním, vzděláním a klidným naturelem – mu asi v rozdělené společnosti umožní stavět mosty,“ poznamenal Halík.

Výsledek druhého kola volby je podle něj v rukou nás občanů, ale i v rukou božích. „A on se asi také těžce rozhoduje, zda se nad naší zemí smiluje, nebo nás potrestá,“ uzavřel se slovy, že po zvolení Miloše Zemana by spousta lidí sice mohla upadnout do letargie a otrávenosti, ale z části občanských iniciativ by se stala dost radikální opoziční síla, jež by mohla za čas změnit politickou scénu.

