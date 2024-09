Čí je Foltýn? Hovoří za vládu? Žantovský připomněl „svině“ i další věci

Každý, kdo sleduje produkci komentátora Alexandra Mitrofanova, musel být „potěšen“ jeho dalším produktem, který vyšel pod titulkem „Kdo a proč zpochybňuje Foltýnovu úlohu“. „Také Foltýna sledujeme v posledních týdnech všichni jako člověka neobyčejně radikálního v názorech, v označování ostatních lidí, v nálepkování slovy ‚svině‘, ‚pedofilové‘ a podobně. To je asi tak všechno, co jsme se dozvěděli za pár týdnů ve funkci o náplni jeho práce. Má být koordinátorem strategické komunikace Úřadu vlády. Není zjevné, jestli má koordinovat komunikaci mezi ministerstvy, nebo mezi předsedou vlády a vrátným nebo dokonce mezi Strakovou akademií jako takovou a lidem jako takovým,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský. Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 6% Nezvládá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6204 lidí

Ta poslední možnost by byla samozřejmě nejhorší ze všech. „Protože potom nám vláda ústy pana Foltýna sděluje, že jsme svině, pedofilové a podobně. To vyvolalo samozřejmě celkem zaslouženou odezvu u velkého množství lidí a dokonce i u těch, kteří volili strany vládní koalice a teď se nestačí divit, co z ní vypadává za produkty. Například v podobě pana Foltýna, který tam byl dosazen generálem prezidentem Petrem Pavlem. Nikdo vlastně moc neví, proč tam byl dosazen. Zejména když ani nevíme, co vlastně dělá. Tak to nám vysvětluje pan Mitrofanov na Novinkách tak, že nám objasňuje, s kým jedná. Má to být kremelská organizace, jejíž činnost spočívá ve výrobě různých fake news, výmyslů a šíření nepravdivých zpráv po ostatních zemích Evropy či světa,“ podotýká mediální analytik.

Zaráží míra komentátorovy agresivity a nesoudné volby slov

V očích komentátora Alexandra Mitrofanova je to aktivita naprosto nepřijatelná. „Ale zase pan Mitrofanov je dostatečně zkušený, aby věděl, že tohle je zcela běžná praxe, kterou provozují všechny důležité velmocenské subjekty na obou stranách zeměkoule. Je to součást zpravodajských her, zpravodajských služeb a takové podzemní diplomacie, abych tak řekl. Pokud mu to není známo, tak se o tom může dočíst podrobně v knize Ladislava Bittmana ‚Mezinárodní dezinformace‘. Vyšla v Mladé frontě v roce 2000 a já jí panu Mitrofanovi, jakož i našim ctěným čtenářům vřele doporučuji. Bittman byl český rozvědčík, který v devětašedesátém přestoupil na druhou stranu, zůstal ve Spojených státech a zbytek aktivního života tam vyučoval tuto disciplínu na vysokých školách. A své zkušenosti a praktické poznatky sepsal do velmi ucelené teoretické publikace,“ ujišťuje Petr Žantovský.

Publikace je nejen velmi čtivá a velmi názorná, ale i velmi pochmurná. „Protože když po jejím přečtení člověku dojde, v jakých sítích ze všech stran rozhozených žijeme, pak by neměl být překvapen jako pan Mitrofanov nějakým Týmem I. Co mě u Mitrofanova zaráží, a už jsem to tady několikrát říkal, je míra jeho agresivity a nesoudné volby slov. Doslova tam píše: ‚Za této situace obyvatelé ČR, kteří zpochybňují Foltýnovu úlohu (já dodávám, opravdu nevíme, jaká to je), mohou být jen dvojího druhu. Jednak jsou to slabomyslní jedinci, kteří neví, co činí. A jednak mluvčí Kremlu, které Tým I hledal a úspěšně našel‘. Takže kdyby vás napadlo vyslovit pochybnost o tom, co dělá pan Foltýn nebo k čemu ho má naše vláda a náš prezident, tak jste slabomyslní, nebo jste podle pana Mitrofanova agenti Kremlu. Začíná se nám ten svět docela zajímavě a dost nešťastně zauzlovávat,“ míní mediální odborník.

K povodňovým volům přibyli ti, co si zaslouží ostřejší označení

Také druhá glosa pravidelného přehledu mediálních zajímavostí je z podobného tematického ranku. „Tentokrát je jejím donátorem komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, jemuž vyšel článek pod titulkem ‚Opět máme povodňové voly. Přibyla k nim ale skupina, která zaslouží ostřejší pojmenování‘. Honzejk se zamýšlí nad chováním lidí během povodní v uplynulých dnech, kteří mohli způsobit – a také možná způsobovali – potíže. První skupinu charakterizuje jako odmítače evakuace a radí jim, že správný postup je podřídit se úřednímu pokynu. Kdo viděl záběry z Jeseníků nebo odjinud, mu dá asi za pravdu. Za pravdu mu dá i ten, kdo viděl lidí vrhat se do rozbouřených vod a snažit se tam plavat jako ten šílenec v Praze, co ‚doplaval‘ po proudu od Zbraslavi až ke Karlovu mostu a spoustě lidí přidělal spoustu práce a starostí při jeho záchraně,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Jde o zbytečné excesy a rádoby klukoviny lidí, co se v neobvyklých situacích chovají jinak, než by měli. „Jenže Honzejk k tomu přidává ještě jednu skupinu, což jsou jeho slovy různí manipulátoři, kteří tvrdili, že se vlastně tak moc neděje, že vláda katastrofu zveličuje, aby mohla lidi vystrašit a snáze je ovládat. To už je čistý narativ. Jestliže někdo mluví o narativech a konspiracích, tak tohle je ryzí konspirace. To, že se povodeň vyvíjela tak, jak se vyvíjela, těžko mohl někdo předvídat. Těžko mohl mít někdo úplně přesné informace a těžko mohl někdo operovat naprosto objektivními daty. Vzpomeňme si, jak se v roce 2002 všichni vysmívali tehdejšímu primátorovi Igoru Němcovi, když na základě informací z Hydrometeorologického ústavu – pozor, to nebyla nějaká jeho domněnka – prohlásil, že v Praze se povodeň zmírňuje a „situace je nadmíru výtečná‘,“ poukazuje mediální analytik.

Stát funguje mnohem kvalitněji než dřív, kazí to alternativa

Situace nadmíru výtečná nebyla. Naopak povodeň se zhoršila, do ulic Starého Města vtrhla velká voda. „Ale to všechno Němec nemohl vědět. Operoval pouze informacemi, které dostal od odborníků. Takže si myslím, že Honzejk opravdu straší a maluje čerty na zeď a dává těm lidem dodatečně motivace, které si vymýšlí. A samozřejmě jsou to podle něj zejména ti, kteří jsou sympatizanty Putinova Ruska, jak píše. Také tvrdí, že rozbíjejí soudržnost společnosti tváří v tvář katastrofě a dodává, že tedy vedle těch ostatních jmenovaných, které považuje za povodňové voly, tito lidé si zasluhují označení, které použil pro své názorové oponenty odborník na strategickou komunikaci Otakar Foltýn, tedy slovo ‚svině‘. Honzejk to slovo neopakuje, ale zcela jednoznačně na něj ukazuje v poslední větě,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Bere to tak, že tu zase máme novináře, který se snaží čtenářům vnutit myšlenku, že stát je v rozkladu vinou nějakých oponentů z alternativního myšlenkového spektra. „Dokonce v úvodním odstavci uvádí, že stát funguje mnohem kvalitněji než dřív. Je opravdu velmi státotvorný, až obdivuhodně. Proti tomu staví alternativní – jak doslova píše – politický parazitismus, který asi může za všechny naše problémy. Nevím, jak si kdo s tímhle Honzejkovým výkladem poradí. Skoro bych řekl, že to je ztráta času to číst. Ale na druhou stranu i takové názory má člověk znát, protože aspoň ví, co si pak o jejich nositelích myslet. A určitě to nebude to slovo, které použil Foltýn. Bude to jiné slovo, ale bude také výstižné,“ nepochybuje mediální odborník.

Petr Fiala vypadá a mluví jako bruselská umělá inteligence

Do třetice na stejné téma. Pod titulkem „Směju se u vody a je mi fajn! Eva Decroix je noční můra píáru z ODS“ se tato zpráva skrývá na webu Expres. „Je to kritické konstatování nebo spíše kritická reflexe skutečnosti, že poslankyně a místopředsedkyně ODS Eva Decroix si fotila selfíčka s velkým úsměvem, v kšiltovce s nápisem Spolu a za ní byla vidět těžce zvládnutelná velká voda. Eva Decroix z toho má zřejmě velmi dobrý pocit, že to pojednala po lidsku, ale ve skutečnosti se jí to moc nevydařilo. Autorka toho článku velmi vtipně podotýká, že ODS by ráda vypadalo jednak státotvorně a zároveň polidštěně, ale moc to nejde, protože ‚její předseda Petr Fiala vypadá a mluví jako bruselská umělá inteligence a je těžké se s ním ztotožnit‘. To je moc hezká a velmi jemná charakteristika našeho pana premiéra,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

No a k takovému premiérovi a předsedovi strany se tedy připojila Eva Decroix s dalším fórkem na sociálních sítích. „Vzpomeňme si rovněž na její nedávnou akci, kdy z fotobanky vytáhla nějakého cizího pána, který pak na plakátu tvrdil, že je pan Václav a souhlasí s čistým snížením valorizace důchodů. Paní Decroix byla potom usvědčena z tohoto ‚ukradeného‘ důchodce, ale zvesela pokračuje v dalším tažení směřujícímu k sebe zesměšnění tímhle selfíčkem. Je to řečí mediální teorie součást čehosi, čemu se říká spektakularizace. Vyrábíme z politiky a z vážných věcí divadlo, hrajeme role, vstupujeme do situací, máme tam nějaké vztahy k jiným rolím, ale nejsme to my. Nejsou to lidé, nejsou to jejich myšlenky. Jsou to jenom hesla, jsou to jenom role, které hrajeme, abychom byli populární, abychom pro sebe získali nějaké další profánní zisky,“ popisuje mediální analytik.

Z místopředsedkyně čiší, že ODS je už marketingovou stranou

Považuje za poněkud trapné, že něco takového dělá právě politička za ODS, což byla v novodobých dějinách České republiky jediná strana, která se držela plus mínus konzervativních hodnot. „A dbala na to, aby nebyla stranou marketingovou a stranou účelově vyrobenou nějakými odborníky na PR tak, jako byly strany typu čtyřkoalice, typu Unie svobody a typu Věci Veřejné. To jsou všechno výplody marketingu a čistě snahy o vyzdvižení politickým výtahem k moci a k penězům. ODS taková nebývala. Pokud ji ale hodnotíme podle paní Decroix, tak zřejmě už taková je, protože je to místopředsedkyně ODS. A to znamená, že ti, kteří jí zvolili, se zřejmě ztotožňují s tímto pohledem a s touto strategií politiky. Smutné je, že nám tato strana teď vládne,“ dodává Petr Žantovský.

