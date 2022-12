Cikánské hračky… Piráti dál řeší „kauzu fotbal“, na fóru je veselo

Fotbalové mistrovství světa v Kataru přineslo řadu pozoruhodných debat i na témata zcela nesportovní. Poslední kauza se odehrála až po finálovém zápase mezi českými Piráty. Bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík totiž popsal těsný výsledek příměrem k poprsí korejské ženy. A senátorka Adéla Šípová jej okamžitě vyzývala, ať oplzlost smaže. Na pirátském fóru debata pokračuje dále a není nouze o postřehy.

V neděli večer, v euforii z jednoho nejkrásnějších finálových zápasů v celé historii mistrovství světa, se bývalý poslanec České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík proměnil ve fanouška a poznamenal, že utkání Argentina- Csaplár skončilo „o prsa korejské ženy“. Na jeho stručné glose ale nezaujalo označení Francie jménem známého českého televizního experta (souvisí patrně s pojmem „Csaplárova past“), ale metafora miniaturního rozdílu na pásce.

Ne každý ale fanouškovský vtip pochopil. A pirátská senátorka z Kladna Adéla Šípová spolustraníka krátce poté důrazně vyzvala, aby urážlivou poznámku odstranil. Korejské ženy podle ní nemají s fotbalovým mistrovstvím souvislost, takže není třeba je zmiňovat. A pánské přirovnání je podle ní ostuda.

„Je to běžně používaná fotbalová matafora,“ namítal Ferjenčík.

„No tak příště použij jinou metaforu, jistě není jen jedna,“ poučila ho senátorka.

Zklameme naše voliče...

Na Pirátském fóru si posléze stěžovala, že kvůli své výzvě musela čelit kritice, i když se na rozdíl od kolegy žádné urážky nedopustila. „Od Pirátské strany jsem do včerejška vždycky očekávala, že má ve svém DNA myšlenku pomáhat ženám v politickém angažmá,“ napsala. Následoval delší výklad, že vyrovnané zastoupení mužů a žen svědčí o úrovni demokracie a jeho nezbytnou součástí je i boj proti stereotypnímu chování.

„Nezaznamenala jsem žádnou aktivitu, která by vedla k odstraňování překážek a k podpoře aktivním političek a političek, které se chtějí angažovat v budoucnosti. O to horší to je, pokud se mužští členové dopouštějí sexistických narážek bez jakéhokoliv uzardění,“ vytkla zákonodárkyně.

Nejedná se podle ní o žádnou maličkost, byť by to tak někdko mohl vnímat. „Sexismus je výrazem despektu k ženám,“ uzavřela.

Proto je v šoku, že i u tak pokrokové strany, jako jsou Piráti, někteří členové obhajovali ponižující výroky významného člena strany.

„Je to pro mě velké překvapení a bojím se, že je to zklamání nejen pro mě, ale mnoho voličů, kteří nás mají nebo měli za stranu bojující za ženskou otázku,“ obává se.

CELÁ DEBATA NA PIRÁTSKÉM FÓRU

Okamžitě se ozvala další pirátská zákonodárkyně, europoslankyně Markéta Gregorová. „Chtěla bych vyjádřit Adéle podporu, a souhlas,“ pozdravila fórum. Uznává, že „přiblblých vtípků“ má každý celou řadu. Sama prý jako rodačka z Mostu zná rčení „je to rozbitý jak cikánské hračky“, načež se omluvila, že to vůbec musela napsat.

Přirovnání k prsům korejské ženy na rozdíl od kolegyně, která v něm viděla sexismus, vnímá spíše jako rasismus.

„Nikdo v naší straně, pevně věřím, nikdy nebude zakazovat či nakazovat, co si má kdo říkat či o čem dělat vtipy. Ale je také vhodné jít příkladem; a pokud požadujeme systémové změny tam, kde stereotypizace vede dlouhodobě k diskriminaci, neměli bychom se veřejně na stereotypizaci podílet,“ nabádá europoslankyně.

Navíc je jí líto, jaký „hejt“ se strhl vůči senátorce Šípové, která se snažila, aby strana šla příkladem. Vulgární a hnusné komentáře na Facebooku jsou podle ní nevhodné.

Předseda kontrolní komise České pirátské strany Martin Kučera ocenil, že se senátorka Šípová proti hloupému přirovnání vymezila „velice korektně“. Těm kteří ji hejtují doporučuje důkladné zamyšlení a věří, že jde o ojedinělé excesy.

„Pokud by ve straně převládal ohledně této věci názor, že Miki je v pohodě a Adéla je ta špatná, byl by to další hřebíček do rakve,“ varuje předseda pirátské disciplinárky.

Naopak plzeňský krajský funkcionář Petr Vileta namítal, že i blbý humor je humor a senátorka Šípová by neměla být tolik vážná.

„Existují různé zažité fráze "o prsa", "o chlup", no a lidová tvořivost k tomu přidává vtipnou složku, čímž vzniká "o prsa korejské ženy", o chlup z přirození" atd. Nelze popřít, že korejské ženy nemají pro evropské muže tak přitažlivý hrudník, jako třeba Italky nebo Španělky, že?,“ zamyslel se Pirát.

Jemu prý mnohem více než jeden nepovedený vtip vadí extrémně přecitlivělí lidé.

Členka republikového předsednictva Blanka Charvátová svůj příspěvek uvedla, že fotbalové mistrovství nesledovala vůbec, protože ji přišlo nemorální, že se koná v Kataru. Podobný postoj prý očekávala i od ostatních členů strany, leč zjevně se tak nestalo.

Příspěvek kolegy Ferjenčíka pak považuje za hloupý. „Každý by se měl snažit zamyslet, jestli než něco vypustí do světa, tak to má takovou přidanou hodnotu, aby to chtěli a měli číst ostatní. Ne všechno, co nám může připadat jako vtipné, vtipné ve skutečnosti je. Takže je mi líto, co Adéla musela teď zažít a vás všechny bych chtěla požádat, abyste občas trochu víc přemýšleli,“ vyzvala.

Vše nakonec rozsekla sama senátorka Šípová, když informovala, že poslouchá podcast o fotbale a přitom myje okna. Načež se sarkasticky optala pánů, jestli při fotbale taky myjí okna, nebo to delegují na manželky.

