Čím přispěl terorista? Sluníčková naivita v Londýně. Dohra nože, narvalího rohu a hasičáku je silná

Smrt Jacka Merritta a Saskii Jones v Londýně má na sociálních sítích zajímavou dohru. Právník Tomáš Tyl se na Facebooku zamyslel nad celou událostí. „Je krásné, že Learning Together vidí v lidech to nejlepší bez ohledu na minulost, protože každý může přece něčím přispět. Usman Khan přispěl tím, že ve jménu islámu jako džihádista podřízl dva absolventy Cambridge a zastavil ho až polský kuchař,“ poukázal Tyl na to, že Usman Khan byl jedním z účastníků konference Learning Together a oba zavraždění byli organizátory akce. „Nepoužívejte smrt mého syna a snímky jeho a jeho kolegyně k podpoře své hnusné propagandy. Jack byl proti všemu, co zosobňujete – nenávist, konflikty, tupost,“ napsal otec Jacka Merritta na Twitter.

Britská BBC v pátek odpoledne oznámila, že policie odklání občany od mostu London Bridge. Došlo tam totiž ke konfliktu několika osob a ozvala se střelba. Nakonec se ukázalo, že se kolemjdoucí snažil zpacifikovat agresora. Policisté ho zastřelili. Předtím však ještě stačil zranit dva lidi natolik těžce, že zemřeli.

Článek o útoku ZDE:

Jedním ze zavražděných byl Jack Merritt. Jack Merritt vystudoval práva v Cambridge, jeho disertační práce byla z oblasti kriminologie, věnovala se nadměrnému zastoupení mladých mužů z etnických menšin ve vězeňském systému Spojeného království. Dále byl zavražděný Merritt koordinátorem kurzu Learning Together – právě ten stál za uspořádáním konference o rehabilitaci vězňů z řad islámských radikálů. Jedním ze zúčastněných byl i vrah Usman Khan. Ten byl propuštěn na svobodu v polovině svého šestnáctiletého trestu. Do vězení byl poslán za přípravu bombového útoku inspirovaného al-Káidou. Kvůli předčasnému propuštění měl na sobě elektrický náramek.

Starosta Londýna, kde se v úterý a ve středu koná summit NATO, dnes taktéž upozornil, že příštích několik dní bude v ulicích britské metropole více policistů. Podle něj ale není důvod zvyšovat v Británii stupeň rizika ohrožení terorismem, který byl začátkem listopadu snížen z druhého nejvyššího na pětistupňové škále na třetí stupeň.

A právě na práci Merritta jako koordinátora kurzu Learning Together upozornil na Facebooku právník Tomáš Tyl. Ten ve svém statusu upozornil i na polského kuchaře, který probodl zločince klem. O tom jsme psali ZDE. Příběh tohoto útoku má podle Tyla dvě hořké tečky. „A přiznám se, že nechci, aby tento post vyzněl jako cokoliv, co by zlehčovalo smrt dvou lidí, nicméně je vhodné tu mozaiku doplnit,“ uvedl.

Tyl napsal, že Usman Khan se na London Bridge nevzal jen tak, že by spadl z nebe. Jako napravovaný zločinec se účastnil konference, kterou v nedalekém Fishmongers’ Hall pořádala iniciativa Learning Together. „Nepřísluší mi hodnotit, co dělá Learning Together (Učit se společně), na to toho o této organizaci vím příliš málo, každopádně v pátek to mělo být pod heslem ‚celebrate, connect, collaborate‘ (slavit, spojovat, spolupracovat) a vykazuje to všechny znaky sluníčkové naivity,“ zanalyzoval.

Dále ve statusu upozornil, že zabitými jsou právě Jack Merritt, který tedy byl koordinátorem této akce, a slečna Saskii Jones, která byla na akci jako dobrovolnice. Doplnil ještě věk obětí, Saskii bylo 23 let, Jackovi 25. „Celá ta akce měla být o rehabilitaci odsouzených osob. Mno, koho taky jiného pozvat než džihádistu, který si odseděl půlku trestu a teď chodí s elektronickým náramkem, že?!

Když si otevřete jakékoliv liberálně laděné britské noviny, máte pocit, že jste se zasekli v čase někde po prvních teroristických útocích spojených s migrační vlnou. Čtete vzletná slova o tom, jak je vše báječné, jak Jack a Saskia byli mimořádní lidé, jak vše funguje, jen klišé o tom, že se máme semknout, už nějak zmizelo,“ konstatoval právník.

Popsal, že v Guardianu se máme dočíst od studenta práv Jake Thorolda, jenž o zavražděném pověděl: „Někteří nestydatí politici se snaží využít jeho smrt k legitimizaci změn směrem k drakonickým rozsudkům, a proto si myslím, že je důležité zdůraznit, za čím on (Jack) a Learning Together stáli. Learning Together trvá na vidění toho nejlepšího v lidech. Je nutné neochvějně říkat, že – bez ohledu na minulost kohokoliv – každý má něco, čím může přispět.“

Z toho Tyl soudí, že to je nesmírně smutné. Prý dnes již víme, že Usman Khan patřil ke skupině nejméně devíti londýnských džihádistů, kteří před osmi až devíti lety plánovali obrovský útok na srdce Londýna. Šest z nich už má být na svobodě. „Je krásné, že Learning Together vidí v lidech to nejlepší bez ohledu na minulost, protože každý může přece něčím přispět. Usman Khan přispěl tím, že ve jménu islámu jako džihádista podřízl dva absolventy Cambridge a zastavil ho až polský kuchař, který ze zdi Fishmongers’ Hall, kde pracuje, sebral narvalí kel, kterým do něj pak bodal. Inu, pulzující multikultura...,“ zakončil Tomáš Tyl svůj status.

Otec zemřelého, David Merritt, si na Twitteru stěžoval, že premiér Boris Johnson a konzervativci využívají smrt jeho syna ve svůj politický prospěch. „Nepoužívejte smrt mého syna a snímky jeho a jeho kolegyně k podpoře své hnusné propagandy. Jack byl proti všemu, co zosobňujete – nenávist, konflikty, tupost,“ napsal.

Don’t use my son’s death, and his and his colleague’s photos - to promote your vile propaganda. Jack stood against everything you stand for - hatred, division, ignorance. https://t.co/R8LO16lugk — David Merritt (@butwhatifitsall) December 1, 2019

