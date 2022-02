Číno, boj se. „Přemluv bábu“ Mádl zasáhl olympiádu

reklama

Vláda Petra Fialy již oznámila, že Česko se připojí k diplomatickému bojkotu zimní olympiády v Pekingu. Z vlády tak do Číny nepoletí vůbec nikdo. Jak už avizovala v listopadu minulého roku, nepoletí ani předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Byla jsem dnes dotázána, zda bych se v případě pozvání zúčastnila OH v Pekingu.



Miluji sport a moc fandím českým olympionikům, ale do Číny bych nejela. Je to země, která vyhrožuje, mizí tam tenistky a Ujgury posílá do koncentračních táborů. Tomu nelze přihlížet a tleskat. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 22, 2021

„V době, kdy píši tyto řádky, zbývá necelý rok do další pekingské olympiády, tentokrát zimní. Čína a její vztahy se světem, se za těch 13 let změnily k nepoznání. Žádné ústupky ohledně internetu nebo uvolněná pravidla pro novináře na 24. olympijských hrách neočekávejte. Čína opět ekonomicky posílila a vzrostlo její sebevědomí, což nejsou pro svět dobré zprávy,“ předčítal Etzler o olympiádě ze své knihy Novinářem v Číně.

Čínský prezident Si Ťin-pching se prý vyhlásil diktátorem na doživotí a v Číně se dle Etzlera razantně zhoršila lidskoprávní situace. „Čína se pro své sousedy stala ohrožujícím násilníkem. Nejhůř jsou na tom vedle politických oponentů její etnické menšiny. Čínští komunisté decimují nejenom Tibeťany, ale také Mongoly, Korejce a jiné,“ četl Etzler a zmiňoval kampaň proti Ujgurům, která prý splňuje kritéria genocidy a zločinům proti lidskosti.

A neváhal srovnat olympiádu v Pekingu s olympiádou v Berlíně v roce 1936. Si Ťin-pching se snaží olympiádou legitimizovat genocidu Ujgurů či zabírání území v Jihočínském moři, stejně jako se o podobné snažil Adolf Hitler, tvrdí.

„Jak se mohou olympijské hry v takových zemích vůbec pořádat? Pochybuji, že organizace tak zkorumpovaná a prohnilá, jako je Mezinárodní olympijský výbor, se k problematice nějak vyjádří. Ale co vyspělé demokratické země? Budou kvůli obchodním zájmům všichni mlčet? Pár hlasů k bojkotu her se sice ozývá. Ale jsou slabé a nejednotné. Navíc, Čína si nebere servítky a zemím, které bojkot zvažují, naprosto otevřeně vyhrožuje, že je za to tvrdě potrestá. Svět se dopouští stejné naivity a sebevražedného přivírání očí, jako v roce 1936 a nemám na mysli jen olympiádu. Je mi z toho až fyzicky nevolno. Ale hlubší analýza vztahů vyspělých zemí s Čínou včetně České republiky je možná na jinou kapitolu,“ zakončil předčítání Etzler. „Po té, co se před Vánoci vyprodala, je dotisk knihy opět všude k prodeji,“ připomenul.

Kromě vlády hodlá olympiádu bojkotovat také herec Jiří Mádl, známý mimo jiné z videa „Přemluv bábu“. „Olympiáda v Číně je historický lapsus moderní společnosti,“ říká. Chápe, že se budou účastnit sportovci, protože olympiáda je vrcholem jejich kariéry.

„Ale nebudu se dívat ani na jeden přenos. Vynechám i můj milovaný hokej. Protože nemůžu přenést přes srdce, že země, která hybridně útočí na kdekoho, má koncentrační tábory pro vyhlazování svébytného etnika, nerespektuje lidská práva apod., hostuje něco tak vznešeného, jako je tento svátek sportu,“ oznámil na Facebooku s tím, že nikoho nevyzývá, ale bude olympiádu bojkotovat úplně.

Z řad sportovců se o olympiádě vyjádřil kanoista Josef Dostál. Ten je rád, že v roce 2008 byl moc mladý. „V mém sportu není víc než zlatá olympijská medaile, a proto si uvědomuju, jaký jsem měl štěstí. Štěstí, že jsem nebyl a nebudu součástí olympiády, kterou nedemokratická země zneužívá, aby si vylepšila svůj obraz po celém světě, za což jsem zpětně opravdu rád,“ říká na svém blogu.

A dodává: „Na rozdíl od jiných jsem kvůli plnění svýho sportovního snu nemusel letět do země, ve který se porušují lidský práva, neexistuje tam svoboda slova a hlavně drží miliony Ujgurů v koncentračních táborech... Můžu mlčet, ale to nechci. Olympionikem jsem totiž pořád, nejen v době letních her, a proto chci říct svůj názor.“

Dostál je smutný z toho, že pořádání her bylo uděleno Číně. Zde dodejme, že jediné země, které o pořádání projevily zájem, byly Čína a Kazachstán. Sportovci jsou tak prý vystaveni nelehkému rozhodování, zda se her zúčastnit, a dle Dostála by tuto otázku vůbec řešit neměli. Že ji řešit musí, klade za vinu Mezinárodnímu olympijskému výboru.

„My za rozhodnutí nejvyšších funkcionářů odpovědnost neneseme. Pro sportovce jsou olympijský hry vrcholem kariéry. K jednomu závodu někteří směřují celoživotní dřinu. Buďte prosím shovívaví a nevyčítejte sportovcům, že do Číny odletěli. Věřte mi, že olympionici nechtějí svými mnohdy až neuvěřitelnými výkony dělat reklamu zemi, jakou je dnešní Čína,“ apeluje kanoista.

