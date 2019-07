Čísla o gayích - nic hezkého. Deprese, poruchy, sebevraždy. A v ČT hned začali o zlých Rusech

Ten pro ČT uvedl, že sexuální menšiny jsou oproti heterosexuálům dvakrát náchylnější k depresím, úzkosti a závislosti na návykových látkách a až čtyřikrát náchylnější k pokusům o sebevraždu. Až jeden ze tří příslušníků sexuálních menšin v USA prý někdy o sebevraždě uvažoval. Pachankis to zdůvodňuje stresovými podněty, kterým jsou údajně sexuální menšiny vystaveny. Tvrdí, že jsou jim dotyční vystaveni již od útlého věku a stresory se začnou vyvíjet, když společnost tyto jedince začne označovat za jiné. Pocit odlišnosti prý může začít v šesti až osmi letech a k jeho zpracování dochází během dospívání nebo těsně po dosažení dospělosti. Anketa Podporujete novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 2297 lidí

Nejohroženější jsou prý „mladí chlapci, kteří se nechovají genderově standardně“, protože na mužské excesy je údajně společnost více zaměřena. A jak stigma „rozpustit“? Dle odborníka zlepšit zdravotní péči pro sexuální menšiny, což by prý mohlo zlepšit přístup k nim. „Sexuální menšiny, pro které jsou otevřené instituce, jako je manželství, vědí, že do svých zemí patří,“ tvrdí. A tou největší hrozbou pro mentální zdraví LGBT komunity je prý nedostatek pocitu, že někam patří. „Tito lidé necítí, že by do ní patřili, a tím trpí,“ řekl dále. Dodává, že tyto změny mohou probíhat i na nižší úrovni, např. doma nebo v náboženských komunitách. „Kde lidé homosexuály nejenom tolerují, ale otevřeně přijímají,“ dodal. Fotogalerie: - Pochod Prague Pride 2017

Dle výzkumníka Michala Pitoňáka se mezi sexuální menšiny v Česku řadí 3 až 7 % obyvatelstva. V rozhovorech se k menšinové orientaci „přiznala“ tři procenta respondentů, na internetu zmíněných sedm. Dodal, že ona pověstná 4 %, pocházející pravděpodobně z Kinseyho průzkumů, jsou již zastaralá a nyní se hovoří o pěti až deseti procentech. Studie má deklarovaný cíl zjistit místní data a zjistit specifika ve středoevropském regionu. Přišel i dotaz, jak velké je stigma v Evropě východní. „Tak tam samozřejmě je to stigma daleko větší, protože tam fungují zákonné mechanismy, které vlastně brání vůbec možnosti vzdělávat se, když se například budeme bavit o Rusku, tam v současnosti platí zákon, který zakazuje s mladistvými vůbec hovořit o jiné sexuální orientaci. Je tam vlastně zakázáno říct, že menšinová sexuální orientace je v pořádku a je rovná té většinové,“ prohlásil Pitoňák. Střední Evropa je prý někde ve středu mezi postoji Ruska a Skandinávie či Španělska.

