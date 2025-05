Co bude v pátek? Moskva opět v nejistotě

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že chce mít ve dnech 8., 9. a 10. května příměří, aby nic nerušilo velkou přehlídku na Rudém náměstí u příležitosti ukončení tzv. Velké vlastenecké války. Ukrajinský prezident místo toho požaduje třicetidenní příměří a nechal se slyšet, že účastníkům přehlídky na Rudém náměstí nemůže zaručit, že se nic nestane.

„Ruské jednotky protivzdušné obrany zničily roj ukrajinských dronů cílících na Moskvu při druhém nočním útoku po sobě, což vedlo k uzavření všech letišť v hlavním městě na několik hodin, upozornila administrativa. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin na sociálních sítích uvedl, že nejméně 19 ukrajinských dronů bylo zničeno cestou k Moskvě ‚z různých směrů‘, aniž by způsobily větší škody a zranění,“ napsala agentura Reuters.

Britská veřejnoporávní BBC doplnila, že nepotvrzené zprávy ruských vojenských blogerů naznačují, že byla rozbita okna bytu na jihu Moskvy. V pondělí ruské ministerstvo obrany uvedlo, že přes noc zničilo 26 ukrajinských dronů.

Rozsah dronového útoku na Moskvu i jiné ruské regiony není podle agentury Reuters znám už proto, že Ukrajina se k útoku prozatím nevyjádřila. V obecné rovině Ukrajina tvrdí, že její útoky dronů mají za cíl zničit infrastrukturu klíčovou pro celkové válečné úsilí Moskvy a jsou reakcí na pokračující ruské útoky na ukrajinské území včetně obytných oblastí a energetické infrastruktury.

Od začátku války, kterou Rusko rozpoutalo před více než třemi lety, Kyjev podnikl několik útoků dronů na Moskvu. Při největším útoku na ruské hlavní město v březnu zahynuli tři lidé. Ve Voroněžské oblasti, která hraničí s Ukrajinou na jihozápadě Ruska, bylo zničeno nejméně 18 dronů, které způsobily drobné škody na nebytové budově a dětském hřišti, uvedl v úterý brzy ráno regionální gubernátor.

Ruští blogeři také tvrdí, že Ukrajinci znovu útočí v ruské Kurské oblasti, odkud byli podle zpráv ruské armády vytlačeni. „Vozidla pro odminování začala razit průchody v minových polích, následovaná obrněnými vozidly s vojáky. Na hranicích probíhá těžká bitva,“ citovala BBC jednoho z ruských blogerů.

V téže době ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval odcházejícímu německému kancléři Olafu Scholzovi za pomoc, kterou Německo poskytlo Ukrajině, která se útočícím Rusům brání již čtvrtým rokem.

„Vážíme si toho, že Německo hraje klíčovou roli v podpoře Ukrajiny v průběhu válečných let. Ukrajina je také vděčná za vaše osobní nasazení,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

Poděkoval mimo jiné za tři systémy protivzdušné obrany Patriot dodané z Německa a „mnoho dalšího“, jak sám zdůraznil.

„Děkujeme, že jste znovu potvrdili, že budete i nadále stát za Ukrajinou a naší věcí. Jsem vděčný za vždy přátelské a přímé rozhovory,“ uzavřel své prohlášení.

