Co ještě skrývá Andrej Babiš? Kalousek se obává, co všechno vidíratelný premiér může provést

Bývalý ministr financí a bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek v rozhovoru pro Novinky nabídl svůj pohled na zvýšení úrokové sazby Českou národní bankou. Vítá ji, protože tím podle něj brání úspory občanů. Zato se pustil do Babišova kabinetu, jenž podporuje vysokou inflaci, jelikož to vyhovuje Agrofertu. Okomentoval kauzu Pandora Papers, která ukazuje, že Babiš obelhával českou veřejnost.

Pár dní před volbami čelí premiér Andrej Babiš aféře, v níž měl prohnat přes daňové ráje stovky milionů. Podle mezinárodní skupiny novinářů nakoupil přes své offshorové firmy v daňových rájích luxusní nemovitosti. „Z toho plynou dva problémy. Pan premiér obelhával českou veřejnost, protože tvrdil, že nic takového nemá, a za druhé to neuvedl do majetkového přiznání,“ dodává Kalousek.

Celý rozhovor ZDE.

„Problém je, že když Babiš takhle lže o svých offshorových účtech, tak nevíme, co ještě skrývá a jak může být vydíratelný. Andrej Babiš představuje bezpečnostní riziko tím, jak lže a jak je vydíratelný,“ pokračoval s tím, že to celé vykazuje znaky daňového úniku a praní špinavých peněz.

Kritika na Babiše a jeho vládu ze strany Kalouska mířila i kvůli inflaci. „Bylo by bláhové vyčítat vládě inflační vlnu, která jde Evropou. Ale měla by se zkusit s inflací poprat, aby ochránila úspory občanů a cenovou stabilitu. Problémem je, že se poprat nechce, protože jí to vyhovuje, a nepochybuji, že vysoká inflace a nízké úroky vyhovují Agrofertu,“ míní Kalousek.

Usuzujete tak proto, že premiér a ministryně financí vystupovali proti zvýšení úrokové sazby ČNB? „Máme jednu z nejvyšších inflací a vláda přitápí pod kotlem obrovskými deficity. Menší deficity by znamenaly, že se s tím perou. Do ekonomiky je možné pumpovat peníze ze dvou míst. Vláda jako regulátor veřejných peněz si může půjčovat do nekonečna peníze a pak je lít do ekonomiky.

Druhým místem je ČNB jako regulátor soukromých peněz, který určuje cenu peněz, a tím je může pumpovat do ekonomiky, nebo je brzdit. Pokud tu máme bezprecedentní inflaci za 15 let a vláda, místo aby to brzdila, přitápí pod kotlem – ať je ten rohlík klidně o deset korun dražší, hlavně když nebude mít Agrofert dražší úvěry – tak ČNB to musí alespoň trochu korigovat. Kdyby vláda tolik nepřitápěla pod kotlem, tak bychom nemuseli mít tak drahé úvěry.

ČNB vytáhla do boje, aby ochránila úspory obyvatel a cenovou stabilitu, a potom se nedivím, že hnutí organizovaného zločinu Andreje Babiše, které má zhruba 40 miliard úvěrů, se děsí toho, že budou úvěry dražší,“ dodal Miroslav Kalousek.

