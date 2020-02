Co když budoucnost není v elektřině? Ekonom Pikora má jinou vizi

reklama

Na úvod Pikora prozradil, že nedělá vůbec nic pro to, aby byl uhlíkově neutrální a neprodukoval emise. „Tohle absolutně neřeším, tahle věc se u nás dost přehání. Ve chvíli, kdy to neřeší největší emitenti, jako jsou Čína nebo Indie, s touto planetou nezmění nic to, když to budu řešit já,“ uvedl.

Evropská komise vyzývá k tomu, aby Evropa byla do roku 2050 klimaticky neutrální, podle Pikory přijde brzy taková regulace, co vše bude a nebude možné, že i kdyby měl člověk zájem se chovat neekologicky, bude to velmi komplikované. „Neekologické aktivity budou buď extrémně zdaněné, nebo úplně zakázané,“ myslí si ekonom.

Zmínil, že například Irsko už v roce 2030 plánuje zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory. Očekává, že něco podobného postupně nastane i ve zbytku Evropy. „Přicházet budou i zelené finance, které ovlivní neuvěřitelným způsobem to, jak se mohou podniky zadlužovat do budoucna, a jak budou moct dělat investice pro podniky, které jsou proti přírodě a nezelené, bude neufinancovatelné,“ říká Pikora.

Stejně tak zmiňuje, jak se to projeví i v soukromém životě obyčejných lidí. „Umím si představit situaci, že bude chtít občan nemovitost, vzít si na ni hypotéku, ale nemovitost nebude mít adekvátní topení, bude to tedy neekologické a hypotéku na ni nedostane,“ říká Pikora, podle kterého přijde řada podobných okolností, které nás donutí ekologický přístup řešit, ať chceme, nebo ne.

Dnes je pro nás nedohlédnutelné, kde všude se to projeví. Zcela jistě v energetickém průmyslu, v dopravě či v zemědělství. „Ale i v těch financích, což si mnoho lidí neumí představit. Vlastně se to tím pádem projeví úplně všude,“ shrnul ekonom.

Objevují se názory, že od lidí bude v budoucnu vyžadován přechod na elektroauta, konec kotlů na pevná paliva, zpoplatnění vjezdu do měst, konec cestování letadlem, konec dovozu citrusů, ale třeba i konec růží na Valentýna, protože se pěstují v Etiopii a Kolumbii. Pikora však zůstává klidným a věří, že lidé takové směřování včas zastaví, než aby to došlo až tak daleko. „Za pár let se ukáže, že to lidem nevyhovuje, a dají tomu brzdu,“ doufá ekonom.

Dnes u nás podle jeho slov existuje řada technologií, které jsou preferované, aby se za čas dost možná ukázalo, že jde o slepé cesty, jako třeba v případě elektromobility. „Není vůbec jisté, jestli budoucnost bude elektromobilita. Možná se ukáže, že budoucnost není elektřina, ale vodík,“ zmínil, že vše může dopadnout nakonec úplně jinak, než se dnes zdá.

„Ty plány proto můžou být jen orientační a za deset let budou třeba revidované,“ poznamenává s tím, že to neznamená, že od ekologie zcela ustoupíme, pouze se zjistí, že dané technologie nejsou ty správné.

Že k něčemu takovému dojde, se však Pikora obává ve chvíli, kdy se u nás mluví o dotacích a vše je placeno ze státních peněz. „Bojím se, že dnes daňový poplatníci platí přechod na technologii, která není optimální. Časem se ukáže, že budeme potřebovat nové dotace, kdy budeme platit přechod třeba z elektroaut na vodíková auta,“ přemítá Pikora.

Co je jisté, že v nejbližších letech přijde velký technologický pokrok, investuje se mnoho peněz do toho, abychom nahradili současné zdroje energií a pohonů, a tím pádem přijde něco nového. „Pro ekonomiku to bude drahé a komplikované,“ varuje ekonom s ohledem na to, s jakou to přijde rychlostí.

Kde se však vezmou peníze na uhlíkovou neutralitu? Pemiér Babiš se nechal slyšet, že to bude stát 675 miliard korun. „My musíme opustit uhlí a všechny uhelné elektrárny, které v Evropě máme. Teď se tvrdí, že jádro je „čisté“, a díky tomu ta částka je pouze 675 miliard, jinak by to bylo mnohonásobně více. Financovat se budou nové elektrárny, stát něco bude i přechod na elektromobilitu, postavení elektrifikační soustavy a další,“ říká Pikora.

V důsledku toho se vše prodraží. „Už dnes si připlácíte za energie, protože ty jsou zbytečně dražší kvůli tomu, že tu máme dotace na obnovitelné zdroje,“ zdůrazňuje ekonom, jakým směrem podle něj půjdeme.

Celý tento proces bude mít své plusy i minusy. „Přinese ztrátu mnoha pracovních míst, ale objeví se nové segmenty ekonomiky. Je to podobné, jako když se bavíme o umělé inteligenci, která také vezme lidem práci, ale mnoho pozic vytvoří,“ dodává.

Psali jsme: Kámo, tys jí p*sral! Xaver zažil neskutečnou věc. Ještě teď se diví Děsivá zpráva z Německa. Průmysl v pádu. A už to má následky Volby do ČT: Pikorovi vyčetli Markétu Šichtařovou! A ta přes PL vyslala přísný vzkaz Ekonom Pikora, kandidát do ČT, k demonstracím herců a ohrožení demokracie. Byl se na TV ptát

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.