Téměř dva roky od střelby na FF UK. Chyby policie? Otázky, které nezmizely

Blíží se druhé výročí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK), nejhoršího masového útoku v novodobých dějinách České republiky. Ve čtvrtek 21. prosince 2023 se v budově FF UK na náměstí Jana Palacha v Praze odehrál masakr, který navždy poznamenal životy studentů, rodin i celé akademické obce.
Tehdy 24letý student fakulty, vyzbrojený několika střelnými zbraněmi, během několika minut zastřelil třináct nevinných lidí, čtrnáctá oběť zemřela později v nemocnici. Dalších 25 zranil, z toho mnohé těžce. Střelec po činu spáchal sebevraždu, když otočil zbraň sám proti sobě.
Pachatel pocházel z obce Hostouň na Kladensku, kde byl také nalezen jeho mrtvý otec. Policie mladíka na základě balistiky spojila také s případem dvojnásobné vraždy v Klánovickém lese na okraji Prahy z 15. prosince.
Matka, která hledala pravdu
Útok začal ve čtvrtém patře fakulty a během několika minut se rozšířil do dalších místností, než zasáhly policejní jednotky. Vyvolal v Česku bezprecedentní šok a otázky, na které společnost dodnes hledá odpovědi. Nejhlasitější byla právě paní Lenka Šimůnková, matka studentky, která při prosincovém útoku přišla o život.
Řadu měsíců po tragédii neúnavně usilovala o to, aby se veřejnost dozvěděla, co se před útokem skutečně odehrávalo a zda bylo možné masakru zabránit. Když už nebyla schopna nést bolest, rozhodla se učinit krajní krok - v dubnu letošního roku ukončila svůj život, skokem do propasti Macocha.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Po střelbě na FF UK používala média místo slova „vrah“ označení „střelec“, což podle spolku Věci zásadní zamlžovalo realitu – zlo má mít své jméno, a tím jménem je David Kozák. Spolek kritizuje, že úřady a bezpečnostní autority dlouhodobě neuváděly jméno pachatele otevřeně, což podle nich prohlubovalo nedůvěru veřejnosti vůči státu. Zdůrazňuje také, že snaha nevěnovat události přílišnou pozornost kvůli riziku napodobování vede spíše k opaku; zakrývání problémů brání tomu, aby se společnost mohla poučit z pochybení, která útoku předcházela.
Pochybení policie: otázky, které nezmizely
Je klíčové popsat konkrétní chyby policie při pátrání po pohybu a pobytu pachatele Davida Kozáka. O odpovědi na zmíněné chyby se opakovaně snažila právě paní Lenka Šimůnková. S přesvědčením, že stát selhal, zorganizovala na začátku roku billboardovou kampaň, která měla na tato pochybení upozornit. Spolek Věci zásadní na její úsilí navazuje a tvrdí, že veřejnost má právo znát pravdu o postupu policie před tragédií i v jejím průběhu.
Dne 14. února vyhledala Lenka Šimůnková na kolínském náměstí osobně ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a žádala od něj jasné vysvětlení kroků policie. Reakce ministra, která vyzněla ve smyslu, že minulost by se měla jednoduše uzavřít a zapomenout, působila podle spolku nedůstojně, neempaticky a pro pozůstalé ještě bolestněji.
Komise už řekla svoje
Při pátrání po pohybu a pobytu Davida Kozáka došlo podle dostupných informací k několika zásadním operačním i k analytickým pochybením ze strany policie. Doložit je mají jak konkrétní důkazy, tak i závěr vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která – byť nevědomky – jeden z klíčových důkazů popsala. Podle spolku Věci zásadní policie i ministr vnitra v této kauze dlouhodobě nepostupovali transparentně, v této tragické kauze lhali a posléze mlčeli.
Na tuto skutečnost měl po smrti paní Šimůnkové upozornit letos v létě i billboard v Jedovnicích s nápisem „Lenka věděla, že jste lhali!“, který spolek instaloval nedaleko propasti Macocha.
Lenka Šimůnková není podle spolku Věci zásadní další obětí prosincové střelby na FF UK, jak opakovaně tvrdil ministr vnitra, ale obětí nekonečné bolesti, kterou si nesla po ztrátě své dcery Elišky. Zároveň je obětí i neobvyklé lhostejnosti policejních představitelů a ministra vnitra, kteří nedokázali přiznat pochybení ani se pozůstalým omluvit. Část společnosti podle spolku k jejímu případu přistupovala s nezájmem a apatií.
Vzkaz celé zemi: Nebuďte lhostejní
Zoufalý čin paní Šimůnkové byl i vzkazem celé společnosti – aby lidé byli pozornější jeden k druhému a aby se nebáli ozvat proti lhostejnosti. Skutečnost, že policie nyní prověřuje okolnosti její sebevraždy a zvažuje obvinění konkrétní osoby, podle mnohých názorů jen odvádí pozornost od podstatné otázky – zda policie mohla krvavému útoku zabránit, kdyby včas a správně vyhodnotila pohyb a chování vraha Davida Kozáka.
Na rozdíl od kontrolních orgánů i komise lze jednoznačně dospět k závěru, že šlo zabránit tak vysokému počtu mrtvých a zraněných a vraha eliminovat již v čase jeho chystaného vstupu na fakultu, upozorňuje spolek Věci zásadní, který se kauze na fakultě věnuje již od dne události. Cílem podle něj není rozdělit společnost ještě víc a rozdmýchávat vzájemnou nenávist; cílem je dobrat se objektivní pravdy namísto cynického mlčení a lží.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská